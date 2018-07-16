На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

Додано: Вів 24 лип, 2018 18:06

Если разобраться , то ни теплосети, ни водоканалы не могут даже претендовать на введение платы за трубу. Потому-что зона их ответственности - до ввода в дом, в дальше собственником, и эксплуатирующей организацией является или ЖЕК, или ОСББ.

А учитывать количество проживающих - это полное беззаконие!

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!