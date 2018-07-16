RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На опалення і воду введуть
абонплату: наскільки...

На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:46

Все элементарное - просто: подняли тариф - народ накупил всяких свистелок и начал реально экономить воду. Сам установил душевую головку и аэраторы на краны и снизил потребление с 6-7 кубов до стабильных 3,5-4 кубов. А для поставщика, чем меньше потребление, тем меньше профит.
Так же прошло и с отплением (индивидуальные счетчики тепла, плюс терморегуляторы на батареях), с электроэнергией(led освещение и т.п.), с ГВС(бойлеры, греющие до горячей воды, а не теплой из системы ГВС).
Поставщики подумали и решили: экономьте сколько влезет, а мы себе на лексусы все равно возьмем с вас. Вот и штудируют почву, как народ отреагирует на очередное "покращення".
PSL
 
Повідомлень: 100
З нами з: 26.12.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:56

Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

  Obval_Defoltovich написав:Какая разница, сколько домочадцев зарегистрировано в квартире? Есть счетчик и реальное потребление воды домохозяйством.

О, тільки-но хотів написати те ж ;) Ще за сміття припустимо логічно, двоє більше смітять ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7941
З нами з: 15.04.09
Подякував: 379 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:58

Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

  Cler написав:так почему же никто до сих пор не сел за 2014?

Потому что, в законодательстве многих стран есть статья за "попытку переворота", а за сам "переворот" - нет ни в одной стране, что и так понятно.
PSL
 
Повідомлень: 100
З нами з: 26.12.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:59

  Cler написав:
  cannabis_ua написав:
  Rainbow написав:Когда и где встречаемся, под ВР или АП? Или по старинке на Майдане?

Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
....
до десяти років

так почему же никто до сих пор не сел за 2014?

по этой статье садятся только в случае неудачного захоплення.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
Повідомлень: 1943
З нами з: 06.01.16
Подякував: 4343 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:06

Если разобраться , то ни теплосети, ни водоканалы не могут даже претендовать на введение платы за трубу. Потому-что зона их ответственности - до ввода в дом, в дальше собственником, и эксплуатирующей организацией является или ЖЕК, или ОСББ.
А учитывать количество проживающих - это полное беззаконие!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 823
З нами з: 12.12.14
Подякував: 85 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:28

беспредел
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1996
З нами з: 21.04.11
Подякував: 334 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlifeSoft, Google [Bot] і 49 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
R2 » Вів 24 лип, 2018 12:13
0 23
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 12:13
R2
Українцям порадили, як платити за опалення втричі менше 1, 2, 3
R2 » Пон 16 лип, 2018 08:16
28 1777
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лип, 2018 05:22
anikola13
США введуть заборону на іранську нафту
R2 » Сер 27 чер, 2018 12:41
1 84
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 чер, 2018 12:41
hxbbgaf

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58385)
24.07.2018 19:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.