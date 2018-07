На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

Додано: Вів 24 лип, 2018 19:04

sal написав: Но следующим шагом запросто окажется, что содержать (платить абонку) некому. Те пару чел./пенсионеров, которые не отключились от центр.отопления и центр.гор. воды, потянуть заоблачную абонку сами не могут.

Т.е. в нашей стране вырисовывается путь в никуда...



По холодной воде и канализации абонку платить будут, так как нет альтернативы (не пробурите же вы скважину во дворе дома, особенно в Киеве.) Ну а горячая вода есть разве что в Киеве, у остальных давно бойлеры или проточники. По холодной воде и канализации абонку платить будут, так как нет альтернативы (не пробурите же вы скважину во дворе дома, особенно в Киеве.) Ну а горячая вода есть разве что в Киеве, у остальных давно бойлеры или проточники.

