На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
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Все элементарное - просто: подняли тариф - народ накупил всяких свистелок и начал реально экономить воду. Сам установил душевую головку и аэраторы на краны и снизил потребление с 6-7 кубов до стабильных 3,5-4 кубов. А для поставщика, чем меньше потребление, тем меньше профит. Так же прошло и с отплением (индивидуальные счетчики тепла, плюс терморегуляторы на батареях), с электроэнергией(led освещение и т.п.), с ГВС(бойлеры, греющие до горячей воды, а не теплой из системы ГВС). Поставщики подумали и решили: экономьте сколько влезет, а мы себе на лексусы все равно возьмем с вас. Вот и штудируют почву, как народ отреагирует на очередное "покращення".
Если разобраться , то ни теплосети, ни водоканалы не могут даже претендовать на введение платы за трубу. Потому-что зона их ответственности - до ввода в дом, в дальше собственником, и эксплуатирующей организацией является или ЖЕК, или ОСББ. А учитывать количество проживающих - это полное беззаконие!
sal написав:Но следующим шагом запросто окажется, что содержать (платить абонку) некому. Те пару чел./пенсионеров, которые не отключились от центр.отопления и центр.гор. воды, потянуть заоблачную абонку сами не могут. Т.е. в нашей стране вырисовывается путь в никуда...
По холодной воде и канализации абонку платить будут, так как нет альтернативы (не пробурите же вы скважину во дворе дома, особенно в Киеве.) Ну а горячая вода есть разве что в Киеве, у остальных давно бойлеры или проточники.
PSL написав:Все элементарное - просто: подняли тариф - народ накупил всяких свистелок и начал реально экономить воду. Сам установил душевую головку и аэраторы на краны и снизил потребление с 6-7 кубов до стабильных 3,5-4 кубов. А для поставщика, чем меньше потребление, тем меньше профит. Так же прошло и с отплением (индивидуальные счетчики тепла, плюс терморегуляторы на батареях), с электроэнергией(led освещение и т.п.), с ГВС(бойлеры, греющие до горячей воды, а не теплой из системы ГВС). Поставщики подумали и решили: экономьте сколько влезет, а мы себе на лексусы все равно возьмем с вас. Вот и штудируют почву, как народ отреагирует на очередное "покращення".
В ваших словах есть большая доля правды. Все попытки экономить на потреблении будут перечеркиваться поднятием тарифов до уровня хотелок увеличения денежных потоков и балансирования на грани, за которой будет бунт. Поэтому мы можем ставить ЛЭДы и бойлеры, утеплять фасады и ставить МП окна, экономить воду, но это погоня ослика за морковкой, которую он никогда не достанет, но цель погонщика будет достигнута.