На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

Додано: Вів 24 лип, 2018 20:33

Прочитал и обрадовался - как хорошо, что я послал ахмета с его укртелекомом несколько лет назад...А потом такой холодок по спине - А вдруг? Кто меня освободит от абонплаты, даже если я не пользуюсь телефоном и не имею номера, ведь я-то есть, а у ахмета есть затраты...ну там футболеров в Бразилии покупать, дома в ландонах, сепаров в дамбасе содержать?