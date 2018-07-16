На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
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AlifeSoft написав:не пробурите же вы скважину во дворе дома, особенно в Киеве
Почему? Колодец понятно но артезианскую с хорошим дебитом и на 50+ метров и глубже реально... главное не под фундаментом)). Если есть ОСББ и придомовая территория бури себе и все.. при дебите до 300 кубов/сутки лицензии вроде как не надо. 300 кубов на 144 квартиры = 2,08 куба сутки вполне хватает..
AlifeSoft написав:не пробурите же вы скважину во дворе дома, особенно в Киеве
Почему? Колодец понятно но артезианскую с хорошим дебитом и на 50+ метров и глубже реально... главное не под фундаментом)). Если есть ОСББ и придомовая территория бури себе и все.. при дебите до 300 кубов/сутки лицензии вроде как не надо. 300 кубов на 144 квартиры = 2,08 куба сутки вполне хватает..
rjkz написав:В ваших словах есть большая доля правды. Все попытки экономить на потреблении будут перечеркиваться поднятием тарифов до уровня хотелок увеличения денежных потоков и балансирования на грани, за которой будет бунт. Поэтому мы можем ставить ЛЭДы и бойлеры, утеплять фасады и ставить МП окна, экономить воду, но это погоня ослика за морковкой, которую он никогда не достанет, но цель погонщика будет достигнута.
Бунта не будет так как будет расти и минималка. И это уже будет проблема работодателя где достать для неё денег. К 2025-му минималка будут не менее 400 евро.
Mindbender написав:Не понимаю, за что платить абонплату мусорщикам? Ни разу не видел, чтобы те прочищали мусоропроводы в многоэтажке. Какие «коммуникации» эти братья будут поддерживать? Свои штаны? Кроме всего остального - в 2019 надеюсь будет уже не Порошок с партнером по воровству Гросей.
Кого из честных предлагаете? Напишите весь список буду тоже за них голосовать.
sal написав:Но следующим шагом запросто окажется, что содержать (платить абонку) некому. Те пару чел./пенсионеров, которые не отключились от центр.отопления и центр.гор. воды, потянуть заоблачную абонку сами не могут. Т.е. в нашей стране вырисовывается путь в никуда...
По холодной воде и канализации абонку платить будут, так как нет альтернативы (не пробурите же вы скважину во дворе дома, особенно в Киеве.) Ну а горячая вода есть разве что в Киеве, у остальных давно бойлеры или проточники.
Это как раз в Киеве её больше нет чем она есть. А у нас в селе 351 день в году как часики.
rjkz написав:В ваших словах есть большая доля правды. Все попытки экономить на потреблении будут перечеркиваться поднятием тарифов до уровня хотелок увеличения денежных потоков и балансирования на грани, за которой будет бунт. Поэтому мы можем ставить ЛЭДы и бойлеры, утеплять фасады и ставить МП окна, экономить воду, но это погоня ослика за морковкой, которую он никогда не достанет, но цель погонщика будет достигнута.
Бунта не будет так как будет расти и минималка. И это уже будет проблема работодателя где достать для неё денег. К 2025-му минималка будут не менее 400 евро.
Ну к 2025 все что угодно может быть, а с диктовкой минималки работодателю...Бизнес-климат итак в государстве не фонтан, и как-бы вслед за заробитчанами и бизнес не свалил. Хотя...Чего уж тут? Потихоньку валит бизнес. Пока потихоньку.
rjkz написав:В ваших словах есть большая доля правды. Все попытки экономить на потреблении будут перечеркиваться поднятием тарифов до уровня хотелок увеличения денежных потоков и балансирования на грани, за которой будет бунт. Поэтому мы можем ставить ЛЭДы и бойлеры, утеплять фасады и ставить МП окна, экономить воду, но это погоня ослика за морковкой, которую он никогда не достанет, но цель погонщика будет достигнута.
Бунта не будет так как будет расти и минималка. И это уже будет проблема работодателя где достать для неё денег. К 2025-му минималка будут не менее 400 евро.
К 2025 курс будет 60 и минималка как всегда будет баксов 100-150.
Прочитал и обрадовался - как хорошо, что я послал ахмета с его укртелекомом несколько лет назад...А потом такой холодок по спине - А вдруг? Кто меня освободит от абонплаты, даже если я не пользуюсь телефоном и не имею номера, ведь я-то есть, а у ахмета есть затраты...ну там футболеров в Бразилии покупать, дома в ландонах, сепаров в дамбасе содержать?
AlifeSoft написав:не пробурите же вы скважину во дворе дома, особенно в Киеве
Почему? Колодец понятно но артезианскую с хорошим дебитом и на 50+ метров и глубже реально... главное не под фундаментом)). Если есть ОСББ и придомовая территория бури себе и все.. при дебите до 300 кубов/сутки лицензии вроде как не надо. 300 кубов на 144 квартиры = 2,08 куба сутки вполне хватает..
А качество этой воды в черте города?
Главное чтобы на железистый пласт не нарваться. Вот вы например пьете воду в которую вверху по течению от вашего города кто то гадил. И ничего, даже полезные минералы вам нравятся, а то что там вся таблица какого то дядьки, то вам на это пофиг. Городская же, а значит питьевая. Вроде бы