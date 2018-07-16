RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На опалення і воду введуть
абонплату: наскільки...

На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:41

  Джон написав:
  makishin60 написав:где активисты ?

А они забыли слова С. Бандеры.. не так страшны москальские вши как украинские гниды..

А я тихо так и скромно скажет...Вероятнее всего, эти слова принадлежат С.В.Петлюре. 8)
Но я тихо так сказал, очень скромно так.Ага. :oops:
Я ВЕРЮ В ЧЕСТНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
И В НЕПОДКУПНОСТЬ ПОСТОВЫХ, В ЗАБОТУ БАНКОВ О КЛИЕНТАХ, В РУСАЛОК ВЕРЮ, В ДОМОВЫХ...
RYTIS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 320
З нами з: 15.10.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:57

Пора вводить абонплату на всё, чем теоретически может воспользоваться гражданин: на тротуары и общественный транспорт(и ни разу не колышет, что добираетесь везде на авто), воздух, пляжи, прогулки в леса-горы, просмотр эфирного ТВ, звонки на 102 и т.д.. А то все кругом хитрожёлтые стали, экономят каждую копейку, не додают топ-менеджерам на заслуженные премии. :mrgreen:
Востаннє редагувалось warlamp в Вів 24 лип, 2018 22:02, всього редагувалось 1 раз.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 637
З нами з: 13.03.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:00

Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

  RYTIS написав:.Вероятнее всего, эти слова принадлежат С.В.Петлюре

Сорри вы правы я ошибся..«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра).
Джон
 
Повідомлень: 429
З нами з: 16.03.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:08

Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

  AlifeSoft написав:А качество этой воды в черте города?

Если на этом месте не стояло хранилище ЯО или хим-комбинат..вы же брать ее будет с глубоких горизонтов.. не хотите 70 метров бурите на 200..конечно паспорт на скважину нужен и свидетельство санстанции.
Джон
 
Повідомлень: 429
З нами з: 16.03.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:37

  Джон написав:
  AlifeSoft написав:А качество этой воды в черте города?

Если на этом месте не стояло хранилище ЯО или хим-комбинат..вы же брать ее будет с глубоких горизонтов.. не хотите 70 метров бурите на 200..конечно паспорт на скважину нужен и свидетельство санстанции.


Ну это-то поправимо. Хранилище ЯО в Чернобыле если еще не запущено в эксплуатацию, то вот-вот...А это всего-то 80 км от Куйова. Да и период полураспада еще 2-х радиоактивных изотопов в привет от 4-го энергоблока еще не скоро пройдет - у изотопов америция и плутония в запасе еще сотни и тысячи лет, а они как раз осели в иле водоемов и в первом водоносном горизонте. Хотя их и немного в том что выбросилось в 1986. Так что "веселье" продолжается. "The show must go on", как поговаривал Фреди Меркьюри. :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7727
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3178 раз.
Подякували: 1546 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 78910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nap_qwerty і 40 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
R2 » Вів 24 лип, 2018 12:13
0 24
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 12:13
R2
Українцям порадили, як платити за опалення втричі менше 1, 2, 3
R2 » Пон 16 лип, 2018 08:16
28 1780
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лип, 2018 05:22
anikola13
США введуть заборону на іранську нафту
R2 » Сер 27 чер, 2018 12:41
1 84
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 чер, 2018 12:41
hxbbgaf

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.