На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

Додано: Вів 24 лип, 2018 22:37

Джон написав: AlifeSoft написав: А качество этой воды в черте города? А качество этой воды в черте города?

Если на этом месте не стояло хранилище ЯО или хим-комбинат..вы же брать ее будет с глубоких горизонтов.. не хотите 70 метров бурите на 200..конечно паспорт на скважину нужен и свидетельство санстанции. Если на этом месте не стояло хранилище ЯО или хим-комбинат..вы же брать ее будет с глубоких горизонтов.. не хотите 70 метров бурите на 200..конечно паспорт на скважину нужен и свидетельство санстанции.

Ну это-то поправимо. Хранилище ЯО в Чернобыле если еще не запущено в эксплуатацию, то вот-вот...А это всего-то 80 км от Куйова. Да и период полураспада еще 2-х радиоактивных изотопов в привет от 4-го энергоблока еще не скоро пройдет - у изотопов америция и плутония в запасе еще сотни и тысячи лет, а они как раз осели в иле водоемов и в первом водоносном горизонте. Хотя их и немного в том что выбросилось в 1986. Так что "веселье" продолжается. "The show must go on", как поговаривал Фреди Меркьюри.