RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На опалення і воду введуть
абонплату: наскільки...

На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:16

Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

  Джон написав:у меня есть еще совковый я им грибочки с базара меряю и чернику.. и за 15+ лет скажу так пару раз не сильные но преценденты попадались...
Я не сильно разбираюсь, но бытовой дозиметр для проверки еды НЕ годится. Только если грибочки собирали на крыше 4-го энергоблока и они в местной пыли...
Кроме того, излучение бывает альфа, бета, гамма, а в еде самое опасное - альфа, а его-то бытовой дозиметр врядли измерит с правильной точностью.
Подолянин
 
Повідомлень: 371
З нами з: 25.05.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:20

  zloy_ukr написав:А учитывать количество проживающих - это полное беззаконие!


С другой стороны от кол-ва проживающих зависит диаметр трубы и мощность оборудования, для обеспечения всех проживающих водой. Например один моет посуду на кухне, второй купается в ванной, третий в туалете бесконечно выпускает воду из бачка....И соответственно поставщику все это нужно учитывать и поддерживать.
Евгений Н.
 
Повідомлень: 429
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:24

  Подолянин написав:
  Джон написав:у меня есть еще совковый я им грибочки с базара меряю и чернику.. и за 15+ лет скажу так пару раз не сильные но преценденты попадались...
Я не сильно разбираюсь, но бытовой дозиметр для проверки еды НЕ годится. Только если грибочки собирали на крыше 4-го энергоблока и они в местной пыли...
Кроме того, излучение бывает альфа, бета, гамма, а в еде самое опасное - альфа, а его-то бытовой дозиметр врядли измерит с правильной точностью.


Ну тогда получается, что пару раз грибочки собирали в непосредственной близости к 4-му блоку или на нем. А остальные разы просто в рыжем лесу.
Евгений Н.
 
Повідомлень: 429
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:49

Re: дома и трубы

  Евгений Н. написав:доплачивать тех, в домах которых старые трубы(так как эксплуатационный расход выше). Ну а потом будут дальше креативненько

Абонплата будет разной. Для старых и отдаленных от котелен домов большая.
sal
 
Повідомлень: 2849
З нами з: 25.03.16
Подякував: 400 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:01

Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

  AlifeSoft написав:А теперь наблюдаем за самовозгоранием ватных пуканов.


― А ну-ка, поди сюда, Федя, сядь. Возьми бумагу, пиши: редиска - поставь тире - нехороший человек. Раскалываться - это значит предавать, сознаваться. Мягкий знак поставь. Шухер - опасность, скачок - тире - ограбление. Записал?
― Да.
― А теперь, Федя, скажи Васе все, что ты ему сказал раньше, на нормальном, на гражданском языке.
Igorten
 
Повідомлень: 3130
З нами з: 01.11.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:11

Re: труба дело

  Евгений Н. написав:от кол-ва проживающих зависит диаметр трубы и мощность

Когда проживающие съедут, диаметр трубы останется.
sal
 
Повідомлень: 2849
З нами з: 25.03.16
Подякував: 400 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 48 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Абонплата за воду та опалення збільшить витрати на...
R2 » Сер 25 лип, 2018 07:48
1 56
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лип, 2018 07:48
Дикий не Дикий
На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
R2 » Вів 24 лип, 2018 12:13
0 27
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 12:13
R2
Українцям порадили, як платити за опалення втричі менше 1, 2, 3
R2 » Пон 16 лип, 2018 08:16
28 1782
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лип, 2018 05:22
anikola13

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (8093)
25.07.2018 10:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.