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На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
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Додано: Сер 25 лип, 2018 08:16
Джон написав:
у меня есть еще совковый я им грибочки с базара меряю и чернику.. и за 15+ лет скажу так пару раз не сильные но преценденты попадались...
Я не сильно разбираюсь, но бытовой дозиметр для проверки еды НЕ годится. Только если грибочки собирали на крыше 4-го энергоблока и они в местной пыли...
Кроме того, излучение бывает альфа, бета, гамма, а в еде самое опасное - альфа, а его-то бытовой дозиметр врядли измерит с правильной точностью.
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Подолянин
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Додано: Сер 25 лип, 2018 08:20
zloy_ukr написав:
А учитывать количество проживающих - это полное беззаконие!
С другой стороны от кол-ва проживающих зависит диаметр трубы и мощность оборудования, для обеспечения всех проживающих водой. Например один моет посуду на кухне, второй купается в ванной, третий в туалете бесконечно выпускает воду из бачка....И соответственно поставщику все это нужно учитывать и поддерживать.
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Евгений Н.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 08:24
Подолянин написав: Джон написав:
у меня есть еще совковый я им грибочки с базара меряю и чернику.. и за 15+ лет скажу так пару раз не сильные но преценденты попадались...
Я не сильно разбираюсь, но бытовой дозиметр для проверки еды НЕ годится. Только если грибочки собирали на крыше 4-го энергоблока и они в местной пыли...
Кроме того, излучение бывает альфа, бета, гамма, а в еде самое опасное - альфа, а его-то бытовой дозиметр врядли измерит с правильной точностью.
Ну тогда получается, что пару раз грибочки собирали в непосредственной близости к 4-му блоку или на нем. А остальные разы просто в рыжем лесу.
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Евгений Н.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 08:49
Евгений Н. написав:
доплачивать тех, в домах которых старые трубы(так как эксплуатационный расход выше). Ну а потом будут дальше креативненько
Абонплата будет разной. Для старых и отдаленных от котелен домов большая.
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sal
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Додано: Сер 25 лип, 2018 09:01
AlifeSoft написав:
А теперь наблюдаем за самовозгоранием ватных пуканов.
― А ну-ка, поди сюда, Федя, сядь. Возьми бумагу, пиши: редиска - поставь тире - нехороший человек. Раскалываться - это значит предавать, сознаваться. Мягкий знак поставь. Шухер - опасность, скачок - тире - ограбление. Записал?
― Да.
― А теперь, Федя, скажи Васе все, что ты ему сказал раньше, на нормальном, на гражданском
языке.
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Igorten
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Додано: Сер 25 лип, 2018 09:11
Евгений Н. написав:
от кол-ва проживающих зависит диаметр трубы и мощность
Когда проживающие съедут, диаметр трубы останется.
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sal
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