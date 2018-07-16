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На опалення і воду введуть
абонплату: наскільки...

На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:08

Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

  Obval_Defoltovich написав:А может они еще абонплату за гражданство Украины введут? Ты - украинец - плати абонплату за то, что родился и живешь в Украине! Плати абонплату нашему правительству, которое постоянно заботится об улучшении жизни украинцев...


Вроде что то подобное ввели в Белоруссии? Налог типа с тех кто не работает(официально) - государство для тебя старается, а ты не платишь в казну ничего - непорядок!
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:38

Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

  PSL написав:Абонплата должна быть соизмеримой, с соответственным уменьшением тарифа.
Но у нас, как всегда, нарисуют цифру, которая нужна, а не которая должна быть.

Не нарисуют - а уже нарисовали!
Представим условный дом - 100кв 300 прописанных. Все разом уехали отдыхать на месяц. Абонплата - 37500!!! Не до хрена ли? НЕТ!!- можно еще больше--- Ведь если уехало только 20% (что ближе к реальности), абонплата те же 37500!!! Скажу больше - все приехали и потребляют по полной и даже больше чем всегда - абонплата как вы уже догадались - 37500!!!!!!
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:51

  Конрад Карлович написав:
  PSL написав:Абонплата должна быть соизмеримой, с соответственным уменьшением тарифа.
Но у нас, как всегда, нарисуют цифру, которая нужна, а не которая должна быть.

Не нарисуют - а уже нарисовали!
Представим условный дом - 100кв 300 прописанных. Все разом уехали отдыхать на месяц. Абонплата - 37500!!! Не до хрена ли? НЕТ!!- можно еще больше--- Ведь если уехало только 20% (что ближе к реальности), абонплата те же 37500!!! Скажу больше - все приехали и потребляют по полной и даже больше чем всегда - абонплата как вы уже догадались - 37500!!!!!!

Слабая у Вас фантазия. Представьте лучше "условную квартиру" 36 кв и 1000 (а лучше 10 000 прописаных) :)
Cris
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:55

Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

И по теме: не имею ничего против самой абонплаты. Живу на даче, но в доме все системы водо-, газо- и теплоснабжения в рабочем состоянии- и это стоит денег.
Но вот размер абонплаты и то почему она ведет к повышению тарифов, а не выделяется, путем уменьшения тарифов по счетчикам- чистое надувательство(((
Cris
 
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  #<1 ... 9101112
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