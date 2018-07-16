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На опалення і воду введуть
абонплату: наскільки...

На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
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  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:08

Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

  Obval_Defoltovich написав:А может они еще абонплату за гражданство Украины введут? Ты - украинец - плати абонплату за то, что родился и живешь в Украине! Плати абонплату нашему правительству, которое постоянно заботится об улучшении жизни украинцев...


Вроде что то подобное ввели в Белоруссии? Налог типа с тех кто не работает(официально) - государство для тебя старается, а ты не платишь в казну ничего - непорядок!
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:38

Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

  PSL написав:Абонплата должна быть соизмеримой, с соответственным уменьшением тарифа.
Но у нас, как всегда, нарисуют цифру, которая нужна, а не которая должна быть.

Не нарисуют - а уже нарисовали!
Представим условный дом - 100кв 300 прописанных. Все разом уехали отдыхать на месяц. Абонплата - 37500!!! Не до хрена ли? НЕТ!!- можно еще больше--- Ведь если уехало только 20% (что ближе к реальности), абонплата те же 37500!!! Скажу больше - все приехали и потребляют по полной и даже больше чем всегда - абонплата как вы уже догадались - 37500!!!!!!
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:51

  Конрад Карлович написав:
  PSL написав:Абонплата должна быть соизмеримой, с соответственным уменьшением тарифа.
Но у нас, как всегда, нарисуют цифру, которая нужна, а не которая должна быть.

Не нарисуют - а уже нарисовали!
Представим условный дом - 100кв 300 прописанных. Все разом уехали отдыхать на месяц. Абонплата - 37500!!! Не до хрена ли? НЕТ!!- можно еще больше--- Ведь если уехало только 20% (что ближе к реальности), абонплата те же 37500!!! Скажу больше - все приехали и потребляют по полной и даже больше чем всегда - абонплата как вы уже догадались - 37500!!!!!!

Слабая у Вас фантазия. Представьте лучше "условную квартиру" 36 кв и 1000 (а лучше 10 000 прописаных) :)
Cris
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:55

Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

И по теме: не имею ничего против самой абонплаты. Живу на даче, но в доме все системы водо-, газо- и теплоснабжения в рабочем состоянии- и это стоит денег.
Но вот размер абонплаты и то почему она ведет к повышению тарифов, а не выделяется, путем уменьшения тарифов по счетчикам- чистое надувательство(((
Cris
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:09

Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

За мусор и так абонплата, они что хотят повысить ее раза в два? Кошмар.

Да, дурят этими наценками что поделать. Чтоб не пищать "повышение будет в месяце потом через 3 месяца потом опять через 3 месяца и т. д." абонплатой глаза замыливают.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:12

  Cris написав:И по теме: не имею ничего против самой абонплаты. Живу на даче, но в доме все системы водо-, газо- и теплоснабжения в рабочем состоянии- и это стоит денег.
Но вот размер абонплаты и то почему она ведет к повышению тарифов, а не выделяется, путем уменьшения тарифов по счетчикам- чистое надувательство(((


Увы каким то образом, любое в том числе и зачастую возможно неплохое дело у нас имеется талант обгадить. Вот возьмем НАПК, вроде нужно, а толку ? НАБУ И САП что плохо, нет вроде как нужно, а единственный выхлоп мы слышим от драки первых со вторыми, когда уж с коррупцией бороться. Место проклятое :(
Востаннє редагувалось Igorten в Сер 25 лип, 2018 12:29, всього редагувалось 1 раз.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:17

Писец подкрался не заметно ..... я бы даже сказала - стая писцов! Оплата абонплыты по отоплению (горячей воды нет в принципе) на 3х человек (молодая семья с ребенком) - 115,26 + вода и водоотвод - 100,86 + вывоз мусора - 43,2 = 259,32 ..... только абонплата!!! + свет+газ+отопление+квартплата!!! .....
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:04

  Джон написав:
  rjkz написав:и в первом водоносном горизонте.

Так не бурите в первый горизонт идите дальше..а ЯО..ну оно там герметичное..но я не понимаю тревоги.. если ЯО навернется то никакие фильтры от изотопов не помогут)).
А в водозаборники киевские они попадут намного быстрее чем в артезианские воды если туда попадут вообще. Да и дозиметры никто не отменял.. у меня есть еще совковый я им грибочки с базара меряю и чернику.. и за 15+ лет скажу так пару раз не сильные но преценденты попадались...


1.Кто сказал, что за 32 года изотопы не просочились глубже?
2. И атомные станции, нас уверяли, самые безопасные. А о том, что у нас в стране как нигде в мире актуально высказывание " Если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем оно обязательно выстрелит".
3. У меня есть надежда, что контроль за фоном в городском водопроводе все-же лучше, чем в саморобной скважине.
4. Я вас поздравляю, у совковых дозиметров (некоторых) номинальная погрешность 50% и диапазон довольно узкий.
rjkz
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2
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:08

Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

  Cris написав:но в доме все системы водо-, газо- и теплоснабжения в рабочем состоянии- и это стоит денег.
Огорчу, но на внутридомовые сети эта абонплата не распространяется. Внутридомовые сети - парафия содержащей компании (ЖЭК, ОСББ, ЖСК и т.п.)
PSL
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:35

Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

Тогда, тот кто воду экономит, будет платить за тех кто расходует по полной.
Если нас отовсюду призывают бережно расходовать все природные ресурсы, то содержание труб надо закладывать в тариф и кто расходует воды много должны платить больше, а не меньше, а то себе сауны с бассейнами наклепали и хотят чтобы бедные люди с низкими доходами за них расплачивались.
1007qwert
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