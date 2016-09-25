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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:08
Re: Депозит в иностранном банке
А вы думаете иметь депозит вообще в любом банке хорошая идея? Просто уже то время когда давали хорошие проценты на депозитах прошло, а банки нынче не надежны и лично я не доверю им свои деньги. Вместо того чтоб они просто там лежали пустите их в оборот. Как вариант изучите крипторынок и попробуйте там свои деньги преумножить, но если боитесь и для вас это рискованно, то вот тут
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:39
Re: Депозит в иностранном банке
не. это сложно и муторно, просто дайте мне их, я вам расписку напишу на 100%-500% в год и все!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:16
Re: Депозит в иностранном банке
В Przemyśl, тот что после перехода на Медыку никто не посоветует банк где не цепляются к месту проживания при открытие депо?
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