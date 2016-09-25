Депозит в иностранном банке

А вы думаете иметь депозит вообще в любом банке хорошая идея? Просто уже то время когда давали хорошие проценты на депозитах прошло, а банки нынче не надежны и лично я не доверю им свои деньги. Вместо того чтоб они просто там лежали пустите их в оборот. Как вариант изучите крипторынок и попробуйте там свои деньги преумножить, но если боитесь и для вас это рискованно, то вот тут https://feelwave.ru/content/investicii-i-investirovanie-top-sposobov-vlozheniya-sredstv-i-sovety есть очень стоящие идеи для инвестирования своих средств и при том довольно надежные.
sergiys2015 написав:Как вариант изучите крипторынок и попробуйте там свои деньги преумножить, но если боитесь и для вас это рискованно, то вот тут https://feelwave.ru/content/investicii- ... v-i-sovety есть очень стоящие идеи для инвестирования своих средств и при том довольно надежные.
не. это сложно и муторно, просто дайте мне их, я вам расписку напишу на 100%-500% в год и все!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
sergiys2015 написав:А вы думаете иметь депозит вообще в любом банке хорошая идея? Просто уже то время когда давали хорошие проценты на депозитах прошло, а банки нынче не надежны и лично я не доверю им свои деньги. Вместо того чтоб они просто там лежали пустите их в оборот. Как вариант изучите крипторынок и попробуйте там свои деньги преумножить, но если боитесь и для вас это рискованно, то вот тут https://feelwave.ru/content/investicii-i-investirovanie-top-sposobov-vlozheniya-sredstv-i-sovety есть очень стоящие идеи для инвестирования своих средств и при том довольно надежные.