Депозит в иностранном банке

Додано: Пон 29 жов, 2018 16:09

Я не буду писать много. Просто я имею отношение, хоть и косвенное к Законодательству Евросоюза.

Не спрашивайте более подобных глупостей нигде и ни у кого. Ни один банк Евросоюза никогда в жизни не откроет физическому лицу - нерезиденту, не проживающему на постоянном месте жительства в стране, в которой этот банк расположен депозит. Как исключение - турист приехавший в любую страну Евросоюза имеет законное право открыть в любом банке этой стране текущий счет на время пребывания его в данной стране. Да и то - эта услуга платной будет, кроме того банк немного в законном порядке денег немного отнимет ...Там эта процедура называется ...



Negativzinzen



И закройте наконец этот вопрос.

Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.