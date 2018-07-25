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Підвищення цін на газ коштуватиме "плюс" 600 грн на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 лип, 2018 09:09
Пропонуємо до обговорення:
Виконавчий директор Центру економічних стратегій Гліб Вишлінський підрахував фінансові наслідки для простих українців від підвищення цін на газ для населення та відмови у співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Дивися повний текст Підвищення цін на газ коштуватиме \"плюс\" 600 грн на місяць для однієї родини — експерт
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:09
Вобщем "платите больше, а то будет хуже"
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:26
..согласно Конституции (день которой уже месяц как отбухали!) недра (в т.ч. и ГАЗ!!) принадлежат ВСЕМУ народу Украины... по оф.статистике Украина добывает вроде как 1млрд м3 газа в год (повторю: ДОБЫВАЕТ из недр, не ворует, не покупает по различным хитрым "формулам-схемам")!!.. в стране нас осталось примерно 35-40млн ртов, т.е. с реднем порядка 10.13млн. домохозяйств, предположительно оборудованных газом и газовыми счетчиками... прикинув, что в среднем КАЖДОЕ домохозяйство в месяц израсходует 100м3 газа (как раз нормативные 1200м3 в год, вкл.отопительный сезон) - в целом жил.фонд в год израсходует порядка 1...2млрд м3 газа..ИТОГО - еще в ОСТАТКЕ отанется порядка 15млрд м3 СВОЕГО же газа, который возможно продавать по рыночной цене хоть на внутреннем рынке, хоть за границу качать... так какого же х...ра нам лепят про цену в 6.89грн за куб, про 10грн с 01 августа "на вимогу МВФ"???...если оценочная себестоимсоть укр.газа (вкл.расходы на добычу+транспортировку+норма прибыли) по разным оценкам составляет 2500..4500грн за 1000м3 ???!!!!
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maestro71
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:30
Виконавчий директор Центру економічних стратегій Гліб Вишлінський підрахував фінансові наслідки для простих українців від підвищення цін на газ для населення та відмови у співпраці з Міжнародним валютним фондом.
долбанные порохо-гройсмановские эксперды. Может хватит уже пропагандонить и вешать лапшу, что нужно обязательно именно повышать цены на газ для населения, особенно на 60-70%. Может нужно пересмотреть принципы расчета цены на газ, учесть размеры собственной газодобычи. поубирать всякие ндсы, коррупционные составляющие.
Если сам действующий министр угольной промышленности Насалик, не министр культуры, не министр обороны, а министр угольной промышленности, знающий ситуацию говорит о том что цены повышать не обязательно - это же о чем то говорит?
Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик вважає, що ціни на газ для населення не лише не треба підвищувати, а можна навіть знижувати. Про це він повідомив журналістам після засідання уряду.
“Я вважаю, що підстав, для підвищення ціни на газ для населення немає. Це моя думка. Дуже багато хто хоче визначити індикатив. На мою думку, 187 постанова вона вжилася. Тому що ми маємо по імпорту для населення тільки 3%, 97% – це внутрішній видобуток.
Відповідно, потрібні дві речі, щоб визначити індикатив: рентабельність видобутку газу та інвестиційна складова. Якщо прорахувати ці показники, то ціни на газ треба не підвищувати, а знижувати на 5-7%. Але це позиція не урядова. А моя позиція як приватної особи”, – наголосив міністр.
https://news.finance.ua/ua/news/-/430083/nasalyk-vvazhaye-shho-tsiny-na-gaz-dlya-naselennya-mozhna-znyzhuvaty
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Alex2007
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:55
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talibantal
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tigr-uu
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Додано: Чет 26 лип, 2018 10:08
Все крысы,находящиеся возле корыта с надписью "ГАЗ", заточены на получение сверхприбылей.А потом жируют по-коболевски рисуют себе зарплаты с премиями в миллионы и покупают сверх дорогие авто.Это поведение циничных коррупционеров,которым давно наплевать на народ,который их содержит.
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sena_2008atp
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:19
maestro71 написав:
..согласно Конституции (день которой уже месяц как отбухали!) недра (в т.ч. и ГАЗ!!) принадлежат ВСЕМУ народу Украины... по оф.статистике Украина добывает вроде как 1млрд м3 газа в год (повторю: ДОБЫВАЕТ из недр, не ворует, не покупает по различным хитрым "формулам-схемам")!!.. в стране нас осталось примерно 35-40млн ртов, т.е. с реднем порядка 10.13млн. домохозяйств, предположительно оборудованных газом и газовыми счетчиками... прикинув, что в среднем КАЖДОЕ домохозяйство в месяц израсходует 100м3 газа (как раз нормативные 1200м3 в год, вкл.отопительный сезон) - в целом жил.фонд в год израсходует порядка 1...2млрд м3 газа..ИТОГО - еще в ОСТАТКЕ отанется порядка 15млрд м3 СВОЕГО же газа, который возможно продавать по рыночной цене хоть на внутреннем рынке, хоть за границу качать... так какого же х...ра нам лепят про цену в 6.89грн за куб, про 10грн с 01 августа "на вимогу МВФ"???...если оценочная себестоимсоть укр.газа (вкл.расходы на добычу+транспортировку+норма прибыли) по разным оценкам составляет 2500..4500грн за 1000м3 ???!!!!
Внутренняя добыча "голубого топлива" сейчас в Украине около 20 млрд. куб. метров в год. А к 2020 году планируют добывать 27 млрд. куб. метров в год.
Для населения Украины и нынешнего объема газа внутренней добычи хватает "с головой", только вот почему мы платим за него по ценам европейских хабов...
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Victor8
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Додано: Чет 26 лип, 2018 12:23
А МВФ вообще в курсе, что он не даст транш, если наше правительство не поднимет цены на газ для населения?
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Gippo
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