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Підвищення цін на газ коштуватиме
"плюс" 600 грн на...

Підвищення цін на газ коштуватиме "плюс" 600 грн на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:37

  sequence написав:
  AlifeSoft написав:..
Ставите кондиционеры, двухтарифный счетчик и электро-тариф и платите не более чем 567 - 1418 грн в месяц что вполне доступно...

не получится так, как и у меня не получилось в новом утепленном, правда, малозаселенном (идут ремонты) многоквартирном доме с кирпичными стенами в 60см + 10минваты. И это меньше 70м2. Реально получилось более 2500 грн в холодные месяцы, правда, нет возможности многотарифности - нет прямого договора. А вот коллега в новой квартире на Софиевской Борщаге топит газом, индивидуальное отопление, около 6 кубов в день такая же квартира, как у меня. Засуньте свой тепловой насос лучшему президенту в истории Украины..


Электроотопление 90 коп, ночной тариф 45 копеек. Получается примерно 50/50 ночь и день (за счет снижения температуры ночью). Тоесть тариф получается 67.5 коп за Квт.ч.

Если нет двухтарифного счетчика и электроотопления то будет конечно 1411 - 3528 грн.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:43

  Victor8 написав:Для населения Украины и нынешнего объема газа внутренней добычи хватает "с головой", только вот почему мы платим за него по ценам европейских хабов...

Тому що "Україна - це Європа" ® .
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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