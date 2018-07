Підвищення цін на газ коштуватиме "плюс" 600 грн на...

Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:37

Ставите кондиционеры, двухтарифный счетчик и электро-тариф и платите не более чем 567 - 1418 грн в месяц что вполне доступно...

не получится так, как и у меня не получилось в новом утепленном, правда, малозаселенном (идут ремонты) многоквартирном доме с кирпичными стенами в 60см + 10минваты. И это меньше 70м2. Реально получилось более 2500 грн в холодные месяцы, правда, нет возможности многотарифности - нет прямого договора. А вот коллега в новой квартире на Софиевской Борщаге топит газом, индивидуальное отопление, около 6 кубов в день такая же квартира, как у меня. Засуньте свой тепловой насос лучшему президенту в истории Украины..



Электроотопление 90 коп, ночной тариф 45 копеек. Получается примерно 50/50 ночь и день (за счет снижения температуры ночью). Тоесть тариф получается 67.5 коп за Квт.ч.



Электроотопление 90 коп, ночной тариф 45 копеек. Получается примерно 50/50 ночь и день (за счет снижения температуры ночью). Тоесть тариф получается 67.5 коп за Квт.ч.

Если нет двухтарифного счетчика и электроотопления то будет конечно 1411 - 3528 грн.

