Итоги: Прогнозы 26.07.18

Президент США Трамп:
ЕС будет импортировать больше сжиженного природного газа из США;
Соглашение приведет к большему процветанию в США и в США, сделает торговлю более взаимной;
ЕС начнет почти немедленно покупать больше сои в США;
Согласились работать в сторону нулевых тарифов, нулевых субсидий по неавтомобильным промышленным тарифам;
Он и Юнкер начали новую фазу в отношениях;
Начнут торговые переговоры, разрешат (вопрос) тарифов на сталь и алюминий, ответных тарифов;
Он и Юнкер решили образовать рабочую группу по проведению общей торговой повестки;
Будут работать с ЕС по реформе ВТО;
Соглашение с Юнкером сократит бюрократию в торговле;
Юнкер:
США построят больше терминалов экспорта сжиженного природного газа;
Я намеревался достичь соглашения сегодня, мы достигли соглашения;
Новых пошлин не будет в процессе переговоров;
США и ЕС пересмотрят существующие тарифы на сталь и алюминий.
Он и Трамп согласились пересмотреть национальные барьеры связанные с безопасностью в соответствующее время.
Министр экономики Германии Альмайер:
Достигнутый прорыв позволит избежать торговой войны и сохранить миллионы рабочих мест;
Приветствовал соглашение ЕС-США по торговле в посте в твиттере.
ЦБ РФ сообщил о новой рекордной распродаже госдолга России иностранцами.
Бегство зарубежных инвесторов с рынка российского госдолга вновь ускорилось, сообщил в среду ЦБ РФ.
Посла непродолжительной майской паузы в июне нерезиденты возобновили сброс облигаций федерального займа и избавились бумаг еще на 141 млрд. рублей.
Распродажа стала рекордной в истории и превысила показатели апреля, когда на фоне санкций против «Русала» и рисков их распространения на российский долг зарубежные инвесторы продали ОФЗ на 131 млрд. рублей.
Суммарно за второй квартал иностранцы сократили вложения в долговые обязательства российского правительства на 369 млрд. рублей, или около $6 млрд., а их доля на этом рынке с рекордных 34,5% опустилась до 28,2% и стала минимальной с февраля 2017 года.
Номинальный объем вложений упал до 1,982 трлн. рублей - минимума с августа прошлого года.
Судя по данным платежного баланса, вывод капитала был еще больше и составил около $6,7 млрд., отмечают аналитики Райффайзенбанка: оставшуюся сумму нерезиденты забрали, вероятно, из еврооблигаций РФ, в которых держали $16,7 млрд. на начало апреля (последние доступные данные ЦБ).
Нерезиденты распродают бумаги за рубли, на них скупают валюту и вывозят ее из России, усиливая дефицит долларов на рынке, который и без того провоцируют интервенции Минфина и необходимость гасить внешний долг, указывает Райффайзенбанк. В результате возникает порочный круг: рубль слабеет, обесценивая вложения зарубежных инвесторов и вынуждая их продавать, что приводит к дальнейшему ослаблению рубля и новым продажам.
Механизм carry-trade, который принес в РФ более $20 млрд. спекулятивного горячего капитала, ломается не только из-за угрозы санкций, отмечает экономист Nordea Татьяна Евдокимова: доходность вложений в доллары растет по мере того, как ФРС повышает процентные ставки, а российских бумаг - снижается из-за ускорения инфляции, обесценивающей рубль.
Повышение акцизов на нефтепродукты и последовавший скачок цен на бензин уже привели к тому, что в последние два месяца инфляция вышла за 4-процентную цель ЦБ, если рассчитывать ее исходя из аннуализированного показателя, говорит Евдокимова.
Ожидания смягчения политики ЦБ толкали вверх цены ОФЗ и позволяли нерезидентам зарабатывать на их переоценке, но теперь этого фактора нет, продолжает Евдокимова: повышение НДС до 20% разгонит рост до 5,5% в начале 2019 года, в результате центробанк не только не сможет понизить ключевую ставку в ближайшие 6 месяцев, но даже может повысить ее.
Внешний фон в виде торговой конфликта Китая и США будет негативным при любом развитии событий, предупреждает Райффайзенбанк.
Если начнется полноценная торговая война, это ударит по сырьевым рынкам и, соответственно, рублю; если же ее не будет, то у ФРС появится больше аргументов в пользу активного повышения ставки, что также негативно для локальных валют и долгов emerging markets.
Несколько замедлившись, как и предполагалось, «бычий» тренд рынка безналичного доллара сохранился на торгах четверга. Причина «ползучего» (если накануне «американец» вырос в цене на 4,37 коп., нынче его привес судя по всему, не превысит полторы копейки) роста средневзвешенного курса безналичного доллара осталась прежней: идущее на текущей неделе пополнение рынка гривневого ресурса, которое стимулирует придержки СКВ экспортерами на фоне сезона репатриации дивидендов нерезидентами.
Напомним, что на рынке остались «непереваренными» пара миллиардов гривен погашения ОВГЗ Минфином, а также дополнительные несколько сотен миллионов нацвалюты компенсации НДС Казначейством. Это давление гривни на курс безналичного доллара сдерживалось лишь тремя факторами: отказом импортеров приобретать СКВ по запредельным ценам, бюджетный период, отбирающий на себя часть гривневого изобилия, и рост притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной реализации на межбанке.
В свою очередь сохранение цен наличного рынка в приподнятом состоянии, как и накануне, результат низкого клиентского «приноса» СКВ.
Есть реальная вероятность сохранения «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала на пятничной сессии межбанка, где, вероятно, будет продолжена замедление подорожания «американца». Вернуть рынок безналичной пары доллар-гривня в колею полноценной стабильности помешает «пятничный синдром» (нежелание значительной части игроков рисковать своими активами в гривне во время субботы-воскресенья и вхождение в «старый надежный» доллар).
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: