Итоги: Энергетика 26.07.18

Додано: Чет 26 лип, 2018 12:43

В ночь на четверг по Киеву министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что королевство решило приостановить экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив после атаки на нефтяной танкер в Красном море со стороны йеменских повстанцев. Йеменские мятежники из движения «Ансар Алла» (хуситы) атаковали саудовский нефтяной танкер в среду утром.



По словам аль-Фалиха, атакованы были два танкера Саудовской национальной транспортной компании, каждый из которых перевозил два миллиона баррелей нефти.



Незначительные повреждения получил один из танкеров. Никто из экипажа судна не пострадал. Через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное и Аравийское моря, проходит значительная часть международных торговых маршрутов, включая ключевые поставки энергоресурсов и продовольствия.



По словам главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенна, объявление 26-го утром о том, что саудовцы закрыли некоторые участки морских путей из-за нападений хуситов, оказывает поддержку нефтяным ценам.



Способствуют росту стоимости нефти также данные статистики из США. В среду Минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 июля, сократились на 6,1 миллиона баррелей, или на 1,5%, до 404,9 миллиона баррелей. Таким образом, уровень запасов продемонстрировал минимум с февраля 2015 года.

Администрация энергетической информации США (EIA) в среду сообщила, что на прошлой неделе запасы нефти снизились на 6,1 млн. баррелей. Аналитики по опросу Wall Street Journal в среднем прогнозировал снижение запасов на 2,9 млн. баррелей. По данным Американского института нефти (API), вышедшим в конце вторника, снижение запасов нефти было 4,2 млн. баррелей.



Данные по нефтепродуктам также поддержали цены: запасы бензина снизились на 2,3 млн. баррелей, запасы дистиллятов снизились на 100 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижением запасов бензина на 900 тыс. баррелей, и рост запасов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.



К этому привели немного большая загруженность нефтепереработки, рост экспорта нефти и более низкий объем импорта.



Объем запасов нефти в терминале в Кушинге, поставочном хабе NYMEX, снизился до 23 млн. баррелей, минимального уровня с конца 2015 г.



Цены также поддерживались на этой неделе словесными угрозами США и Ирана, что оживило опасения инвесторов отношении более жестких санкций против Ирана, что может существенно сократить объем нефтяного экспорта страны.

Мировые цены на нефть в четверг утром растут на новостях о приостановке Саудовской Аравией экспорта сырья через Баб-эль-Мандебский пролив после атаки на нефтяной танкер в Красном море.Цены на нефть в среду выросли, цена WTI выросла на более значительном, чем ожидалось, снижении запасов нефти в США на прошлой неделе.Реакция цен на нефть на данные по запасам в США.Нефть почти не отреагировала на отчет Министерства энергетики США о сокращении запасов углеводородов в стране. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.45 Киева после снижения вернулись на предотчетные уровни и котируются по $73,95 за баррель, дорожая на $0,51 (0,65%).Контракт на североамериканскую нефть WTI с поставкой в сентябре поднялся на $0,63 (0,90%) - до $69,16 за баррель.Запасы нефти в США по итогам недели 14-20 июля упали, согласно даннымУправления энергетической информации Минэнерго США, на 6,1 млн. баррелей, до 404,9 млн. баррелей, находясь на 3% ниже среднего 5-летнего значения для данного времени года.Аналитики, опрошенные Wall Street Journal, ждали снижения на 2,9 млн. баррелей.Во вторник Американский институт нефти (API) сообщил о падении запасов нефти на 3,16 млн. баррелей, а запасов бензина - на 4,87 млн. баррелей.Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома), из которого осуществляются поставки нефти, торгующейся на NYMEX, упали, согласно данным Минэнерго, на 1,1 млн. баррелей, до 23,7 млн. баррелей.Запасы бензина сократились на 2,3 млн. баррелей, до 233,5 млн. баррелей, тогда как аналитики ожидали падения запасов на 900 000 баррелей по сравнению с предыдущей неделей.Запасы дистиллятов, в том числе печного и дизельного топлива, сократились на 101 000 баррелей, до 121,2 млн. баррелей и теперь примерно на 13% ниже среднего 5-летнего значения для этого времени года. Прогноз аналитиков предполагал рост показателя на 300 000 баррелей.Загруженность нефтеперерабатывающих заводов при этом неожиданно снизилась на 0,5 процентного пункта, до 93,8%. Аналитики ждали рост показателя на 0,9 процентного пункта.Добыча нефти в США на прошлой неделе практически не изменилась, оставшись на рекордно высоком уровне - 11 млн. баррелей в сутки.Импорт нефти в США упал почти на 1,3 баррелей в сутки, экспорт увеличился на 1,22 млн. баррелей в сутки и установил новый рекорд, 2,683 млн. баррелей в сутки.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: