У червні середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з травнем на 4,8%, або на 416 гривень до 9 141 гривень на місяць.
Дивися повний текст У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривень.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 08:53
У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривень.
Додано: Пон 30 лип, 2018 08:53
А теперь смотрим статистику! Январь 2014 - мин.зарплата-1218,мин.пенсия-949,ср.зарплата-3148! Июнь 2018 -мин.зарплата-3723(+205,66%),мин.пенсия-1435(+51,21%),ср.зарплата-9141(+190,37%).
Додано: Пон 30 лип, 2018 09:07
а вот процент обесценивания гривны к доллару! январь 2014 курс 8,28 сейчас 26,71 (+222,58%) мин.зарплата почти догнала +205,66% средняя тоже +190,37% а вот пенсионеров с минималкой у нас не любят + 51,21%
Додано: Пон 30 лип, 2018 09:39
..с какого потолка они "рисуют" эти цифры?!.. если брать бюджетников - так я че-то не слышал, чтобы где из "ящика" кричали о таком масштабном росте з/п (да и у КОГО из бюджетной сферы сред. з/п = 9000грн?!).. подымать з/п в коммерческих структурах - с ЧЕГО, если роста экономики ну от силы %% 2 (и то - из офиц.источиков!!).. так ОТКУДА прирост з/п возьмется?!...
Додано: Пон 30 лип, 2018 10:15
Зарплати і далі зростатимуть не менш,ніж на 30% в рік.
Причина - відтік кадрів за кордон.Щоб його хоч якось уповільнити,доводиться підвищувати зарплати.
Додано: Пон 30 лип, 2018 10:42
Давайте уже определимся, рост зарплат это хорошо или плохо, а то непонятно
Додано: Пон 30 лип, 2018 10:44
Re: У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривен
Таке зростання неминуче викличе обвал гривні, а зараз просто обезцінює накопичення тих, в кого вони є. Це щось подібне на азартну гру з ставкою на все.
Кому як. Тим в кого зростає до речі також.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:00
Может депутатские отпускные посчитали, или типа того
Всё IMHO
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:05
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