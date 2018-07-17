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У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:06
heavensfeel написав:
Давайте уже определимся, рост зарплат это хорошо или плохо, а то непонятно
Якщо зростання зарплат вище інфляції,то звичайно гарно.Тут і до Ваєнги не ходи.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 12:26
maestro71 написав:
..с какого потолка они "рисуют" эти цифры?!
Нафтогаз получил премию, плюс депутаты получили отпускные.
В итоге: в среднем, мы едим пельмени.©
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PSL
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Додано: Пон 30 лип, 2018 12:27
heavensfeel написав:
Давайте уже определимся, рост зарплат это хорошо или плохо, а то непонятно
это НЕИЗБЕЖНО !
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Додано: Пон 30 лип, 2018 13:14
PSL написав:
Нафтогаз получил премию, плюс депутаты получили отпускные.
Нефтегазовщиков с депутатами - тысячные доли процента, они никак не влияют на среднюю ЗП по Киеву
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Faceless
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Додано: Пон 30 лип, 2018 13:15
Ой+ написав:
Таке зростання неминуче викличе обвал гривні, а зараз просто обезцінює накопичення тих, в кого вони є. Це щось подібне на азартну гру з ставкою на все.
честно говоря, "накопичувати в гривнях" это немножко слабоумием попахивает, какой смысл накапливать то, что падает в 2-3 раза каждые 5-8 лет?
это никакая не игра, это тенденция вниз, причём с самого выхода гривны.
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Pegasmaster
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Додано: Пон 30 лип, 2018 13:17
Pegasmaster написав:
то, что падает в 2-3 раза каждые 5-8 лет?
В 2-3 раза упало лишь однажды, все предыдущие девальвации были намного меньше
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Додано: Пон 30 лип, 2018 13:19
heavensfeel написав:
Давайте уже определимся, рост зарплат это хорошо или плохо, а то непонятно
Если рост инфляционный - то мало чего хорошего.
А мы наблюдаем именно инфляционный рост.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: Пон 30 лип, 2018 13:29
Faceless написав:
В 2-3 раза упало лишь однажды, все предыдущие девальвации были намного меньше
В 1998-2000 безперервне падіння дійшло до 3 разів, тоді почалось зміцнення. Хоча тоді деякі банки реально давали до 3 % в міс. Порахувати складний %, то можна було і таке падіння відбити, або по тихому сидіти ву валюті під 15 %, чи влізти у 10 разів дешевшу ніж зараз нерухомість.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Пон 30 лип, 2018 13:31
Бюджет дефицитный, пенсии задерживают, но "зарплата растёт"
Всё IMHO
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Додано: Пон 30 лип, 2018 13:42
Ой+ написав: Faceless написав:
В 2-3 раза упало лишь однажды, все предыдущие девальвации были намного меньше
В 1998-2000 безперервне падіння дійшло до 3 разів, тоді почалось зміцнення. Хоча тоді деякі банки реально давали до 3 % в міс. Порахувати складний %, то можна було і таке падіння відбити, або по тихому сидіти ву валюті під 15 %, чи влізти у 10 разів дешевшу ніж зараз нерухомість.
То як розглядати, як кілька підряд чи як один процес. Не таким вже безперервним воно було
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Faceless
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