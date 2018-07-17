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У червні середня зарплата
збільшилася до 9,1 тис. гривень

У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:06

  heavensfeel написав:Давайте уже определимся, рост зарплат это хорошо или плохо, а то непонятно :D

Якщо зростання зарплат вище інфляції,то звичайно гарно.Тут і до Ваєнги не ходи.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 12:26

Re: У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривен

  maestro71 написав:..с какого потолка они "рисуют" эти цифры?!
Нафтогаз получил премию, плюс депутаты получили отпускные.
В итоге: в среднем, мы едим пельмени.©
PSL
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 12:27

  heavensfeel написав:Давайте уже определимся, рост зарплат это хорошо или плохо, а то непонятно :D

это НЕИЗБЕЖНО !
lwa
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:14

Re: У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривен

  PSL написав:Нафтогаз получил премию, плюс депутаты получили отпускные.

Нефтегазовщиков с депутатами - тысячные доли процента, они никак не влияют на среднюю ЗП по Киеву
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:15

Re: У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривен

  Ой+ написав:Таке зростання неминуче викличе обвал гривні, а зараз просто обезцінює накопичення тих, в кого вони є. Це щось подібне на азартну гру з ставкою на все.

честно говоря, "накопичувати в гривнях" это немножко слабоумием попахивает, какой смысл накапливать то, что падает в 2-3 раза каждые 5-8 лет?
это никакая не игра, это тенденция вниз, причём с самого выхода гривны.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:17

Re: У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривен

  Pegasmaster написав:то, что падает в 2-3 раза каждые 5-8 лет?

В 2-3 раза упало лишь однажды, все предыдущие девальвации были намного меньше
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:19

  heavensfeel написав:Давайте уже определимся, рост зарплат это хорошо или плохо, а то непонятно :D


Если рост инфляционный - то мало чего хорошего.
А мы наблюдаем именно инфляционный рост.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:29

Re: У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривен

  Faceless написав:В 2-3 раза упало лишь однажды, все предыдущие девальвации были намного меньше


В 1998-2000 безперервне падіння дійшло до 3 разів, тоді почалось зміцнення. Хоча тоді деякі банки реально давали до 3 % в міс. Порахувати складний %, то можна було і таке падіння відбити, або по тихому сидіти ву валюті під 15 %, чи влізти у 10 разів дешевшу ніж зараз нерухомість.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:31

Бюджет дефицитный, пенсии задерживают, но "зарплата растёт"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:42

  Ой+ написав:
  Faceless написав:В 2-3 раза упало лишь однажды, все предыдущие девальвации были намного меньше


В 1998-2000 безперервне падіння дійшло до 3 разів, тоді почалось зміцнення. Хоча тоді деякі банки реально давали до 3 % в міс. Порахувати складний %, то можна було і таке падіння відбити, або по тихому сидіти ву валюті під 15 %, чи влізти у 10 разів дешевшу ніж зараз нерухомість.

То як розглядати, як кілька підряд чи як один процес. Не таким вже безперервним воно було
Faceless
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