У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривень

Додано: Вів 31 лип, 2018 14:54

Pegasmaster написав: Faceless написав: Через некоторый промежуток времени в 1999 прыжок до 3,9 (+15%), потом до 4,45(+15%), потом до 5,4(+20%). Можно, конечно, весь этот процесс рассматривать как одно целое, тогда да, получится примерно 2,7 раза за чуть более чем 2 года

С 5 до 8 - это тоже рост не в вдвое, а +60% Через некоторый промежуток времени в 1999 прыжок до 3,9 (+15%), потом до 4,45(+15%), потом до 5,4(+20%). Можно, конечно, весь этот процесс рассматривать как одно целое, тогда да, получится примерно 2,7 раза за чуть более чем 2 годаС 5 до 8 - это тоже рост не в вдвое, а +60%

ампутация по чуть-чуть.

60% это мало? 2,7 раза за 2 года это мало? стоит "заощаджувати" в такой валюте?

именно про это речь шла. зачем переводить стрелки, разбивать на периоды и манипулировать цифрами?

вы картинку посмотрели? было 3 волны существенной девальвации. смысл отрицать реальность? ампутация по чуть-чуть.60% это мало? 2,7 раза за 2 года это мало? стоит "заощаджувати" в такой валюте?именно про это речь шла. зачем переводить стрелки, разбивать на периоды и манипулировать цифрами?вы картинку посмотрели? было 3 волны существенной девальвации. смысл отрицать реальность?

смысл есть если стараться избегать волн, а перевести процесс девальвации в стабильное постепенное предсказуемое русло. если брать последние два прыжка, в качестве триггера первого рассматривают мировой кризис по причине необеспеченных кредитов (от чего кстати полопалась немалая часть украинских банков во время 2014, когда человек должен банку 50к$ под залог квартиры ценой в 60, только она теперь стоит 20 и поэтому он кредит отдаст примерно никогда)второй - поддержка нерыночного курса путем проедания резервов.вот возьмем абсолютно некорректный, вырванный из контекста, просто для демонстрации пример. с 2000 курс болтался в районе 5,3 лет 8. условная средняя точка 2004. Если брать сегодняшний день, то за 14 лет в 5 раз.Если мы сейчас положим гривны под 13% в Приват, то через 14 лет сумма увеличится в 5,5 раз. То есть чуть выгоднее, чем хранить бакс под матрацом.Но есть риски, хотя если не превышать лимиты ФГВФЛ, то не такие и большие.Можно конечно бакс под 3% увеличить в 1,5 раза за 14 лет. Но добавляются потери конвертации плюс дополнительные риски принудительной конвертации если таки дойдет до Фонда. В общем, числа достаточно сопоставимые.единственная проблема в том, что когда произойдет следующий кризис и с чем он будет связан, мы пока не знаем ))