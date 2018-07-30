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У червні середня зарплата
збільшилася до 9,1 тис. гривень

У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:02

Re: У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривен

  Pegasmaster написав:1998-99 с 2 до 4, 2009 с 5 до 8, ну и 2014 с 8 до 26 на сейчас.

В 1998 рост с примерно 2 до 3,4, порядка 70%
Через некоторый промежуток времени в 1999 прыжок до 3,9 (+15%), потом до 4,45(+15%), потом до 5,4(+20%). Можно, конечно, весь этот процесс рассматривать как одно целое, тогда да, получится примерно 2,7 раза за чуть более чем 2 года
С 5 до 8 - это тоже рост не в вдвое, а +60%
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:04

Faceless, не спорю, что я излишне утрирую, но премии "руками водящих" достаточно влияют на среднюю зп.
По поводу методик Госстата... всегда вспоминается анекдот про статистику: Статистика - наука точная. Сколько заплатишь, столько и получишь.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:17

Re: У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривен

Задача века! Эстонцы пытаются посчитать китайцев! Фаселес ,я конечно понимаю что меньшинство ,вроде не должно влиять на статистику большинства, да все было-бы так,но есть один нюанс,если тысячные доли процента, а вот зп и премии на 10 млн больше,тогда это влияет?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:35

  vovodabravis написав:Задача века! Эстонцы пытаются посчитать китайцев! Фаселес ,я конечно понимаю что меньшинство ,вроде не должно влиять на статистику большинства, да все было-бы так,но есть один нюанс,если тысячные доли процента, а вот зп и премии на 10 млн больше,тогда это влияет?

Читайте методологию выше
Отбрасываются "хвосты" в 1% ЧЕЛОВЕК сверху и снизу - потому хоть с 1 млрд грн ЗП - они никак не влияют на среднюю
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:31

  Nikolasha написав:ВВП значит растет на
2-3% в год а зарплаты на 3-5% в месяц!


Классическая инфляционная картина.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 19:27

Re: У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривен

  Nikolasha написав:ВВП значит растет на
2-3% в год а зарплаты на 3-5% в месяц!
Теперь учить понятие "реальных" и номинальных величин для макроэкономических показателей.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:47

Re: У червні середня зарплата збільшилася до 9,1 тис. гривен

  Faceless написав:Через некоторый промежуток времени в 1999 прыжок до 3,9 (+15%), потом до 4,45(+15%), потом до 5,4(+20%). Можно, конечно, весь этот процесс рассматривать как одно целое, тогда да, получится примерно 2,7 раза за чуть более чем 2 года
С 5 до 8 - это тоже рост не в вдвое, а +60%

ампутация по чуть-чуть.
60% это мало? 2,7 раза за 2 года это мало? стоит "заощаджувати" в такой валюте?
именно про это речь шла. зачем переводить стрелки, разбивать на периоды и манипулировать цифрами?
вы картинку посмотрели? было 3 волны существенной девальвации. смысл отрицать реальность?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 22:02

  Pegasmaster написав:
  Faceless написав:Через некоторый промежуток времени в 1999 прыжок до 3,9 (+15%), потом до 4,45(+15%), потом до 5,4(+20%). Можно, конечно, весь этот процесс рассматривать как одно целое, тогда да, получится примерно 2,7 раза за чуть более чем 2 года
С 5 до 8 - это тоже рост не в вдвое, а +60%

ампутация по чуть-чуть.
60% это мало? 2,7 раза за 2 года это мало? стоит "заощаджувати" в такой валюте?
именно про это речь шла. зачем переводить стрелки, разбивать на периоды и манипулировать цифрами?
вы картинку посмотрели? было 3 волны существенной девальвации. смысл отрицать реальность?

Я не писал, что это мало, но и "в 2-3 раза каждые 5 лет" - тоже откровенное вранье.
Заощаджувати надо включив мозги, никто не говорит, что надо гривну под грушу закапывать. Порядка половины сбережений населения в гривне
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:54

  Pegasmaster написав:
  Faceless написав:Через некоторый промежуток времени в 1999 прыжок до 3,9 (+15%), потом до 4,45(+15%), потом до 5,4(+20%). Можно, конечно, весь этот процесс рассматривать как одно целое, тогда да, получится примерно 2,7 раза за чуть более чем 2 года
С 5 до 8 - это тоже рост не в вдвое, а +60%

ампутация по чуть-чуть.
60% это мало? 2,7 раза за 2 года это мало? стоит "заощаджувати" в такой валюте?
именно про это речь шла. зачем переводить стрелки, разбивать на периоды и манипулировать цифрами?
вы картинку посмотрели? было 3 волны существенной девальвации. смысл отрицать реальность?


смысл есть если стараться избегать волн, а перевести процесс девальвации в стабильное постепенное предсказуемое русло. если брать последние два прыжка, в качестве триггера первого рассматривают мировой кризис по причине необеспеченных кредитов (от чего кстати полопалась немалая часть украинских банков во время 2014, когда человек должен банку 50к$ под залог квартиры ценой в 60, только она теперь стоит 20 и поэтому он кредит отдаст примерно никогда)

второй - поддержка нерыночного курса путем проедания резервов.

вот возьмем абсолютно некорректный, вырванный из контекста, просто для демонстрации пример. с 2000 курс болтался в районе 5,3 лет 8. условная средняя точка 2004. Если брать сегодняшний день, то за 14 лет в 5 раз.
Если мы сейчас положим гривны под 13% в Приват, то через 14 лет сумма увеличится в 5,5 раз. То есть чуть выгоднее, чем хранить бакс под матрацом.
Но есть риски, хотя если не превышать лимиты ФГВФЛ, то не такие и большие.
Можно конечно бакс под 3% увеличить в 1,5 раза за 14 лет. Но добавляются потери конвертации плюс дополнительные риски принудительной конвертации если таки дойдет до Фонда. В общем, числа достаточно сопоставимые.

единственная проблема в том, что когда произойдет следующий кризис и с чем он будет связан, мы пока не знаем ))
galex
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