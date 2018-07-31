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Итоги: Энергетика 31.07.18

Итоги: Энергетика 31.07.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:22

Итоги: Энергетика 31.07.18

Мировые цены на нефть утром во вторник снижаются на фоне сообщений СМИ о росте добычи в странах ОПЕК в июле.

По состоянию на 8.00 Киева стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,44%, до $75,22 за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,43%, до $69,83 за баррель.

По данным Reuters, добыча в странах ОПЕК в июле достигла рекордного за 2018 год уровня, поднявшись на 70 тысяч баррелей в день по сравнению с июнем, до 32,64 миллиона баррелей.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года. В конце июня текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки.

Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией - на 200 тысяч.

При этом, как сообщает агентство, уровень выполнения венской сделки странами ОПЕК снизился до 111% в июле со 116% в июне, что означает, что страны пока продолжают перевыполнять сделку.

В ходе торгов понедельника нефть марки Brent впервые с 16 июля превысила $75 за баррель, а нефть марки WTI впервые с 20 июля пробила отметку в $70 за баррель. Таким образом, дополнительным фактором снижения стоимости нефти во вторник стало коррекционное движение рынка

Нефтяные фьючерсы завершили торги в понедельник с ростом: в США нефть превысила уровень в $70 впервые почти за три недели на фоне глобальных проблем с поставками и сильным базовым спросом.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже сентябрьская нефть WTI выросла на $1,44, или 2,1%, до 70,13 за баррель, закрывшись выше $70 впервые с 10 июля.

Нефть сорта Brent выросла на 68 центов, или 0,9%, до $74,97 на лондонской бирже ICE.

«Рынок нефти посылает множество смешанных сигналов», - отмечают аналитики JBC Energy, - «Ситуация в Северном море необычайно слабая, учитывая, что мы находимся в разгаре пикового спроса, в то время как США прибавили около 12 миллионов баррелей в объеме запасов нефти за последние четыре недели».

Меж тем резкий рост объема добычи нефти в Саудовской Аравии и других стран-экспортеров залива замедлился, в то время как потоки поставок из Ирана, Ливии и Венесуэлы оказались самыми низкими с января, - отметили в JBC, - фактически оставив рынок «более или менее на том же месте, где мы были в апреле».

На прошлой неделе оба сорта нефти показали первый недельный рост - Brent на 1,7% и WTI на 0,6% выше - за четыре недели, - по данным «Итогов».

Сентябрьский бензин вырос на 1,69 цента до $2,0659 за галлон, а сентябрьский мазут вырос на 17,1 цента до $2,1765 за галлон.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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