Итоги: Энергетика 31.07.18

Додано: Вів 31 лип, 2018 13:22

По данным Reuters, добыча в странах ОПЕК в июле достигла рекордного за 2018 год уровня, поднявшись на 70 тысяч баррелей в день по сравнению с июнем, до 32,64 миллиона баррелей.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года. В конце июня текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки.



Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией - на 200 тысяч.



При этом, как сообщает агентство, уровень выполнения венской сделки странами ОПЕК снизился до 111% в июле со 116% в июне, что означает, что страны пока продолжают перевыполнять сделку.



В ходе торгов понедельника нефть марки Brent впервые с 16 июля превысила $75 за баррель, а нефть марки WTI впервые с 20 июля пробила отметку в $70 за баррель. Таким образом, дополнительным фактором снижения стоимости нефти во вторник стало коррекционное движение рынка

«Рынок нефти посылает множество смешанных сигналов», - отмечают аналитики JBC Energy, - «Ситуация в Северном море необычайно слабая, учитывая, что мы находимся в разгаре пикового спроса, в то время как США прибавили около 12 миллионов баррелей в объеме запасов нефти за последние четыре недели».



Меж тем резкий рост объема добычи нефти в Саудовской Аравии и других стран-экспортеров залива замедлился, в то время как потоки поставок из Ирана, Ливии и Венесуэлы оказались самыми низкими с января, - отметили в JBC, - фактически оставив рынок «более или менее на том же месте, где мы были в апреле».



На прошлой неделе оба сорта нефти показали первый недельный рост - Brent на 1,7% и WTI на 0,6% выше - за четыре недели, - по данным «Итогов».

Мировые цены на нефть утром во вторник снижаются на фоне сообщений СМИ о росте добычи в странах ОПЕК в июле.Нефтяные фьючерсы завершили торги в понедельник с ростом: в США нефть превысила уровень в $70 впервые почти за три недели на фоне глобальных проблем с поставками и сильным базовым спросом.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: