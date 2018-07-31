Итоги: Энергетика 31.07.18

По состоянию на 8.00 Киева стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,44%, до $75,22 за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,43%, до $69,83 за баррель.
По данным Reuters, добыча в странах ОПЕК в июле достигла рекордного за 2018 год уровня, поднявшись на 70 тысяч баррелей в день по сравнению с июнем, до 32,64 миллиона баррелей.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года. В конце июня текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки.
Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией - на 200 тысяч.
При этом, как сообщает агентство, уровень выполнения венской сделки странами ОПЕК снизился до 111% в июле со 116% в июне, что означает, что страны пока продолжают перевыполнять сделку.
В ходе торгов понедельника нефть марки Brent впервые с 16 июля превысила $75 за баррель, а нефть марки WTI впервые с 20 июля пробила отметку в $70 за баррель. Таким образом, дополнительным фактором снижения стоимости нефти во вторник стало коррекционное движение рынка
Нефтяные фьючерсы завершили торги в понедельник с ростом: в США нефть превысила уровень в $70 впервые почти за три недели на фоне глобальных проблем с поставками и сильным базовым спросом.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже сентябрьская нефть WTI выросла на $1,44, или 2,1%, до 70,13 за баррель, закрывшись выше $70 впервые с 10 июля.
Нефть сорта Brent выросла на 68 центов, или 0,9%, до $74,97 на лондонской бирже ICE.
«Рынок нефти посылает множество смешанных сигналов», - отмечают аналитики JBC Energy, - «Ситуация в Северном море необычайно слабая, учитывая, что мы находимся в разгаре пикового спроса, в то время как США прибавили около 12 миллионов баррелей в объеме запасов нефти за последние четыре недели».
Меж тем резкий рост объема добычи нефти в Саудовской Аравии и других стран-экспортеров залива замедлился, в то время как потоки поставок из Ирана, Ливии и Венесуэлы оказались самыми низкими с января, - отметили в JBC, - фактически оставив рынок «более или менее на том же месте, где мы были в апреле».
На прошлой неделе оба сорта нефти показали первый недельный рост - Brent на 1,7% и WTI на 0,6% выше - за четыре недели, - по данным «Итогов».
Сентябрьский бензин вырос на 1,69 цента до $2,0659 за галлон, а сентябрьский мазут вырос на 17,1 цента до $2,1765 за галлон.
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