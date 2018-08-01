Итоги: Энергетика 01.08.18

Додано: Сер 01 сер, 2018 12:30

Данные API показали значительный прирост запасов нефти в США. Поэтому все внимание будет сосредоточено на вечерних данных минэнерго страныю



В ночь на среду API сообщил, что за неделю по 28 июля коммерческие запасы нефти в США поднялись на 5,6 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 410,5 миллиона баррелей. При этом запасы бензина опустились на 791 тысячу баррелей, дистиллятов - выросли на 2,9 миллиона баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) сократились за период на 930 тысяч баррелей, согласно данным API.



В среду вечером будут обнародованы официальные данные министерства энергетики страны. Аналитики полагают, что запасы снизились на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 402,1 миллиона баррелей.

Аналитики из Commerzbank отмечают, что хотя санкции США против иранской нефти вступят в полную силу в ноябре, они уже могли оказать свое воздействие. По опросу аналитиков Reuters, объем добычи нефти в Иране снизился на 100 тыс. баррелей в день.



Официальные данные по изменению запасов в США выходят в среду. По опросу аналитиков S&P Global Platts, в среднем ожидается снижение запасов нефти на 2,4 млн. баррелей, снижение запасов бензина на 1,5 млн. баррелей, и рост запасов дистиллятов на 560 тыс. баррелей.

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром, инвесторы негативно восприняли данные Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов нефти в США за прошлую неделю.Цены на нефть во вторник снизились, что нейтрализовало почти весь рост понедельника. Фоном для снижения стало уменьшения опасений в отношении иранской нефти, и перемещения внимания на данные по запасам нефти в США.Шок у нефтебаронов от API: запасы нефти в США выросли на 5,59 млн. баррелей, а дистиллятов — на 2,89 млн. баррелей.Как следует их опубликованных 31-го данных Американского института нефти (API), запасы «черного золота» в США за неделю до 27 июля неожиданно и заметно выросли вопреки прогнозам, так же, как и запасы дистиллятов. Запасы бензина и нефти в Кушинге при этом незначительно снизились, как и ожидалось.Итак, в отчетный период в США (в баррелях):запасы сырой нефти: +5,59 млн.;запасы в Кушинге: -0,93 млн.;запасы бензина: -0,791 млн.;запасы дистиллятов: +2,89 млн.Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.Согласно прогнозу 8 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):запасы сырой нефти: -3,0 млн. (медианный прогноз: 7 экспертов ждут снижения, 1 - роста);запасы бензина: -2,1 млн. (все 8 экспертов ждут снижения);запасы дистиллятов: +0,35 млн. (5 экспертов ждут роста, 3 - снижения);запасы сырой нефти в Кушинге: -0,5 млн. (собственный прогноз Bloomberg).Трамп объявил о подготовке масштабной газовой сделки с Европой.Вашингтон ведет переговоры с Евросоюзом о радикальном увеличении закупок американского газа, сообщил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.По словам Трампа, газовая сделка необходима, чтобы устранить «нечестность», которую ЕС проявляет в отношении своего главного военного союзника.«Мы вносили от 70% до 90% в бюджет НАТО. Это нечестно. Особенно если взять Германию. Они платят чуть более 1%. И одновременно они платят огромные деньги России», - сказал Трамп.«От нас ожидают, что мы будем защищать страны от России, но они платят России миллиарды и миллиарды долларов в сфере энергетики. Это нехорошая ситуация», - добавил он.Нивелировать ее поможет закупка американского сжиженного сланцевого газа на конкурентных условиях, сказал он. Евросоюз, по словам Трампа, рассматривает возможность строительства от 9 до 11 портов с терминалами по приему СПГ.«За порты заплатят сами европейцы, а мы сможем поставлять сжиженный газ в разные части Европы. И это будет наиболее конкурентно», - сказал Трамп.Газовая сделка станет частью пакета договоренностью по урегулированию торговых претензий, который был согласован на прошлой неделе в ходе переговоров Трампа и главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.По их итогам Вашингтон согласился воздержаться от введения новых пошлин, в том числе от тарифов на европейские автомобили и запчасти к ним на сумму $200 млрд в год, а Европа со своей стороны заявила о готовности уменьшить барьеры для импорта из США сельхозпродукции, а также нарастить закупки американского СПГ.По данным Минэнерго США, в настоящий момент в ЕС уходит меньше 10% от поставок американского газа на экспорт, составляющих на данный момент около 2,4 млрд кубометров в месяц или 30 млрд. кубометров в год.С ноября 2017 по апрель 2018 года СПГ закупали Нидерланды (0,1 млрд. кубометров), Испания (0,2 млрд. кубометров в ноябре и декабре), а также Великобритания (0,3 млрд. кубометров в марте).В июле 2017 года в ходе визита в Варшаву Трамп анонсировал старт проекта «Инициатива трех морей», которым пообещал «перекроить газовый рынок» Европы.В проекте, который предполагает строительство терминалов по приему СПГ и системы газопроводов-коннекторов, примут участие Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва и Эстония, а также Хорватия и Словения.По прогнозу Международного энергетического агентства, в ближайшие 5 лет производство СПГ в США вырастет на 130 млрд. кубометров в год. К 2021-му году, согласно планам Минэнерго, на Восточном побережье будет построено еще 4 экспортных терминала, после чего поставки на экспорт вырастут в разы.По прогнозу МЭА, к 2040 году Европа ежегодно будет покупать 84 млрд. кубометров СПГ, или 22% от всего импорта.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: