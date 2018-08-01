Итоги: Энергетика 01.08.18

По состоянию на 8.15 Киева стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,24% - до $74,03 за баррель.
Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,51%, до $68,41 за баррель.
Данные API показали значительный прирост запасов нефти в США. Поэтому все внимание будет сосредоточено на вечерних данных минэнерго страныю
В ночь на среду API сообщил, что за неделю по 28 июля коммерческие запасы нефти в США поднялись на 5,6 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 410,5 миллиона баррелей. При этом запасы бензина опустились на 791 тысячу баррелей, дистиллятов - выросли на 2,9 миллиона баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) сократились за период на 930 тысяч баррелей, согласно данным API.
В среду вечером будут обнародованы официальные данные министерства энергетики страны. Аналитики полагают, что запасы снизились на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 402,1 миллиона баррелей.
Цены на нефть во вторник снизились, что нейтрализовало почти весь рост понедельника. Фоном для снижения стало уменьшения опасений в отношении иранской нефти, и перемещения внимания на данные по запасам нефти в США.
Сентябрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на $1,37, или на 2%, до $68,76 за баррель, после роста на 2,1% в понедельник. По наиболее активному контракту цена WTI снизилась на 7,3% (закрытие в июне было на $74,15).
Сентябрьский фьючерс на нефть Brent на ICE на закрытие снизился на 72 цента, или на 1%, до $74,25 за баррель, после роста на 0,9% в понедельник. За месяц снижение составило 6,5%. Цена по новому ближайшему контракту, октябрьскому, снизилась на $1,34, или на 1,8%, до $74,21 за баррель.
Аналитики из Commerzbank отмечают, что хотя санкции США против иранской нефти вступят в полную силу в ноябре, они уже могли оказать свое воздействие. По опросу аналитиков Reuters, объем добычи нефти в Иране снизился на 100 тыс. баррелей в день.
Официальные данные по изменению запасов в США выходят в среду. По опросу аналитиков S&P Global Platts, в среднем ожидается снижение запасов нефти на 2,4 млн. баррелей, снижение запасов бензина на 1,5 млн. баррелей, и рост запасов дистиллятов на 560 тыс. баррелей.
Шок у нефтебаронов от API: запасы нефти в США выросли на 5,59 млн. баррелей, а дистиллятов — на 2,89 млн. баррелей.
Как следует их опубликованных 31-го данных Американского института нефти (API), запасы «черного золота» в США за неделю до 27 июля неожиданно и заметно выросли вопреки прогнозам, так же, как и запасы дистиллятов. Запасы бензина и нефти в Кушинге при этом незначительно снизились, как и ожидалось.
Итак, в отчетный период в США (в баррелях):
запасы сырой нефти: +5,59 млн.;
запасы в Кушинге: -0,93 млн.;
запасы бензина: -0,791 млн.;
запасы дистиллятов: +2,89 млн.
Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.
Согласно прогнозу 8 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):
запасы сырой нефти: -3,0 млн. (медианный прогноз: 7 экспертов ждут снижения, 1 - роста);
запасы бензина: -2,1 млн. (все 8 экспертов ждут снижения);
запасы дистиллятов: +0,35 млн. (5 экспертов ждут роста, 3 - снижения);
запасы сырой нефти в Кушинге: -0,5 млн. (собственный прогноз Bloomberg).
Трамп объявил о подготовке масштабной газовой сделки с Европой.
Вашингтон ведет переговоры с Евросоюзом о радикальном увеличении закупок американского газа, сообщил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
По словам Трампа, газовая сделка необходима, чтобы устранить «нечестность», которую ЕС проявляет в отношении своего главного военного союзника.
«Мы вносили от 70% до 90% в бюджет НАТО. Это нечестно. Особенно если взять Германию. Они платят чуть более 1%. И одновременно они платят огромные деньги России», - сказал Трамп.
«От нас ожидают, что мы будем защищать страны от России, но они платят России миллиарды и миллиарды долларов в сфере энергетики. Это нехорошая ситуация», - добавил он.
Нивелировать ее поможет закупка американского сжиженного сланцевого газа на конкурентных условиях, сказал он. Евросоюз, по словам Трампа, рассматривает возможность строительства от 9 до 11 портов с терминалами по приему СПГ.
«За порты заплатят сами европейцы, а мы сможем поставлять сжиженный газ в разные части Европы. И это будет наиболее конкурентно», - сказал Трамп.
Газовая сделка станет частью пакета договоренностью по урегулированию торговых претензий, который был согласован на прошлой неделе в ходе переговоров Трампа и главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.
По их итогам Вашингтон согласился воздержаться от введения новых пошлин, в том числе от тарифов на европейские автомобили и запчасти к ним на сумму $200 млрд в год, а Европа со своей стороны заявила о готовности уменьшить барьеры для импорта из США сельхозпродукции, а также нарастить закупки американского СПГ.
По данным Минэнерго США, в настоящий момент в ЕС уходит меньше 10% от поставок американского газа на экспорт, составляющих на данный момент около 2,4 млрд кубометров в месяц или 30 млрд. кубометров в год.
С ноября 2017 по апрель 2018 года СПГ закупали Нидерланды (0,1 млрд. кубометров), Испания (0,2 млрд. кубометров в ноябре и декабре), а также Великобритания (0,3 млрд. кубометров в марте).
В июле 2017 года в ходе визита в Варшаву Трамп анонсировал старт проекта «Инициатива трех морей», которым пообещал «перекроить газовый рынок» Европы.
В проекте, который предполагает строительство терминалов по приему СПГ и системы газопроводов-коннекторов, примут участие Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва и Эстония, а также Хорватия и Словения.
По прогнозу Международного энергетического агентства, в ближайшие 5 лет производство СПГ в США вырастет на 130 млрд. кубометров в год. К 2021-му году, согласно планам Минэнерго, на Восточном побережье будет построено еще 4 экспортных терминала, после чего поставки на экспорт вырастут в разы.
По прогнозу МЭА, к 2040 году Европа ежегодно будет покупать 84 млрд. кубометров СПГ, или 22% от всего импорта.
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