Finance.ua: Як заощадити на комуналці

Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:28

Мизантрóп написав: Аня не учла в бойлере стоимость холодной воды,и зачем бойлер на 80л? Аня не учла в бойлере стоимость холодной воды,и зачем бойлер на 80л?

С бойлером вообще расчет полностью не правилен, да стоимость холодной воды она не учла, а еще "забыла" что в бойлере надо менять магниевый анод, а еще его надо чистить и не все умеют а вызов мастера это деньги. Ну и сам срок службы бойлера меньше чем счетчиков. Но мне как ни парадоксально бойлер дает до 30% экономии на оплате.. за счет 1- вы открыли часто утром или вечером воду а с крана холодная, и ждете пока она протечет и начнется гарячая, это раз, вторая это почасовое использование бойлера - утром работает с 6 до 9 потом отключается от сети и вечером то же самое. То есть привыкаем экономить. Ну и третье мы тут считаем кВт а надо считать калории, ставьте бойлер не на 60 градусов а на 45 например ...PS И совсем упущена тема газовой колонки... там геммороя больше и дороже установка но зато и экономия почти в 50%....Газовый счетчик спорный вопрос... разве что в комплекте с газовой колонкой...ну а особенно старым людям что любят поставить чайник полный в один перерыв сериала и кипит он выкипает до тех пор пока в сериале не начнется новая рекламная пауза..)) им счетчик противопоказан. Как и престарелым идиотам что отставляют гореть газ "спички экономят".