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Finance.ua: Як заощадити на комуналці
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 01 сер, 2018 14:33
Пропонуємо до обговорення:
Побутова аналітика: чи вигідні лічильники на воду, бойлер і енергозберігаючі лампочки
Квитанції на комунальні послуги сьогодні як ніколи мотивують економити. Я мешкаю у багатоквартирному будинку. Тому вирішила вивчити доступні мені та іншим міським жителям варіанти заощадити на комуналці, і порахувати, наскільки вони можуть бути ефективні.
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D2
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Додано: Суб 18 сер, 2018 15:15
цікавий висновок про дво-, трьох-зонні лічильники.
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leoha
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Додано: Нед 26 сер, 2018 15:47
Счетчик покупаешь сейчас и эта цена фиксируется,а цены на эл-во,воду,газ еще вырастут и не раз.
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tramplin2
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Додано: Пон 01 жов, 2018 14:28
[*]D2 интересная статья
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Maria55
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Додано: Пон 01 жов, 2018 14:59
Думаю поставить двухзонный счетчик, все знакомые которые поставили очень хвалят
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borovik
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Додано: Пон 01 жов, 2018 15:07
Аня не учла в бойлере стоимость холодной воды,и зачем бойлер на 80л?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Пон 01 жов, 2018 15:24
Мизантрóп написав:Аня не учла в бойлере стоимость холодной воды,и зачем бойлер на 80л?
80л - оптимальный объем, если живёте не один.
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Faceless
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Додано: Сер 31 жов, 2018 16:23
Щодо бойлеру впевнений на 100%. Він дійсно дає можливість заощадити
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dimayaroshenko
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:28
Мизантрóп написав:
Аня не учла в бойлере стоимость холодной воды,и зачем бойлер на 80л?
С бойлером вообще расчет полностью не правилен, да стоимость холодной воды она не учла, а еще "забыла" что в бойлере надо менять магниевый анод, а еще его надо чистить и не все умеют а вызов мастера это деньги. Ну и сам срок службы бойлера меньше чем счетчиков. Но мне как ни парадоксально бойлер дает до 30% экономии на оплате.. за счет 1- вы открыли часто утром или вечером воду а с крана холодная, и ждете пока она протечет и начнется гарячая, это раз, вторая это почасовое использование бойлера - утром работает с 6 до 9 потом отключается от сети и вечером то же самое. То есть привыкаем экономить. Ну и третье мы тут считаем кВт а надо считать калории, ставьте бойлер не на 60 градусов а на 45 например ...
PS И совсем упущена тема газовой колонки... там геммороя больше и дороже установка но зато и экономия почти в 50%..
..
Газовый счетчик спорный вопрос... разве что в комплекте с газовой колонкой...ну а особенно старым людям что любят поставить чайник полный в один перерыв сериала и кипит он выкипает до тех пор пока в сериале не начнется новая рекламная пауза..)) им счетчик противопоказан. Как и престарелым идиотам что отставляют гореть газ "спички экономят".
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Джон
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Додано: Чет 13 чер, 2019 10:55
В связи с реформой электроэнергетики о 2-,3- тарифных счетчиках надо забыть-это государственное регулирование,а найти поставщика с изменяемым тарифом на энергию-еще задача!
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borzol
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