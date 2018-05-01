RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Finance.ua: Як
заощадити на комуналці

Finance.ua: Як заощадити на комуналці
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:33

Finance.ua: Як заощадити на комуналці

Пропонуємо до обговорення:
Побутова аналітика: чи вигідні лічильники на воду, бойлер і енергозберігаючі лампочки
Квитанції на комунальні послуги сьогодні як ніколи мотивують економити. Я мешкаю у багатоквартирному будинку. Тому вирішила вивчити доступні мені та іншим міським жителям варіанти заощадити на комуналці, і порахувати, наскільки вони можуть бути ефективні.

Дивися повний текст Як заощадити на комуналці
D2
 
Повідомлень: 47
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 сер, 2018 15:15

цікавий висновок про дво-, трьох-зонні лічильники.
leoha
 
Повідомлень: 5
З нами з: 14.08.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 сер, 2018 15:47

Re: Finance.ua: Як заощадити на комуналці

Счетчик покупаешь сейчас и эта цена фиксируется,а цены на эл-во,воду,газ еще вырастут и не раз.
tramplin2
 
Повідомлень: 20
З нами з: 28.10.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 14:28

[*]D2 интересная статья
Maria55
 
Заблокований
Повідомлень: 2
З нами з: 01.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 14:59

Re: Finance.ua: Як заощадити на комуналці

Думаю поставить двухзонный счетчик, все знакомые которые поставили очень хвалят
borovik
 
Повідомлень: 6
З нами з: 01.10.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 15:07

Re: Finance.ua: Як заощадити на комуналці

Аня не учла в бойлере стоимость холодной воды,и зачем бойлер на 80л?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2612
З нами з: 03.12.14
Подякував: 322 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 15:24

Re: Finance.ua: Як заощадити на комуналці

Мизантрóп написав:Аня не учла в бойлере стоимость холодной воды,и зачем бойлер на 80л?
80л - оптимальный объем, если живёте не один.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24860
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1121 раз.
Подякували: 5876 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:23

Щодо бойлеру впевнений на 100%. Він дійсно дає можливість заощадити
dimayaroshenko
 
Повідомлень: 4
З нами з: 31.10.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:28

  Мизантрóп написав:Аня не учла в бойлере стоимость холодной воды,и зачем бойлер на 80л?

С бойлером вообще расчет полностью не правилен, да стоимость холодной воды она не учла, а еще "забыла" что в бойлере надо менять магниевый анод, а еще его надо чистить и не все умеют а вызов мастера это деньги. Ну и сам срок службы бойлера меньше чем счетчиков. Но мне как ни парадоксально бойлер дает до 30% экономии на оплате.. за счет 1- вы открыли часто утром или вечером воду а с крана холодная, и ждете пока она протечет и начнется гарячая, это раз, вторая это почасовое использование бойлера - утром работает с 6 до 9 потом отключается от сети и вечером то же самое. То есть привыкаем экономить. Ну и третье мы тут считаем кВт а надо считать калории, ставьте бойлер не на 60 градусов а на 45 например ...
PS И совсем упущена тема газовой колонки... там геммороя больше и дороже установка но зато и экономия почти в 50%..
..
Газовый счетчик спорный вопрос... разве что в комплекте с газовой колонкой...ну а особенно старым людям что любят поставить чайник полный в один перерыв сериала и кипит он выкипает до тех пор пока в сериале не начнется новая рекламная пауза..)) им счетчик противопоказан. Как и престарелым идиотам что отставляют гореть газ "спички экономят".
Джон
 
Повідомлень: 1172
З нами з: 16.03.17
Подякував: 47 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:55

В связи с реформой электроэнергетики о 2-,3- тарифных счетчиках надо забыть-это государственное регулирование,а найти поставщика с изменяемым тарифом на энергию-еще задача!
borzol
 
Повідомлень: 87
З нами з: 10.03.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: тарасов і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Битва валютних карток: monobank vs Приватбанк
D2 » Чет 13 гру, 2018 13:13
5 2198
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 16:11
badennikov100577
Finance.ua: Як виграти у банку суд щодо кредиту?
D2 » Вів 11 гру, 2018 07:31
7 1685
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 чер, 2019 10:46
MASolomko
Finance.ua: Побут чи не побут
D2 » Вів 01 тра, 2018 21:49
8 2012
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 чер, 2019 08:12
galinka_s

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.