Итоги: Энергетика 16.08.18

Додано: Чет 16 сер, 2018 12:41

Минэнерго США в среду сообщило о том, что за неделю по 10 августа запасы нефти в стране неожиданно увеличились на 6,8 миллиона баррелей, или на 1,7%, до 414,2 миллиона баррелей. При этом эксперты ждали снижения показателя на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 404,9 миллиона баррелей. Выросла и добыча этого вида сырья в США за отчетный период - на 100 тысяч баррелей в сутки, или на 0,9%, до 10,9 миллиона баррелей в день.



По мнению трейдеров, которое приводит агентство Рейтер, новости из Китая по переговорам с США также способствуют удорожанию нефти. Ранее в четверг Китай сообщил, что заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам.

Китай и США с февраля по июнь этого года провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Сообщение о предстоящих переговорах прозвучало незадолго до предстоящего «обмена» очередными ввозными пошлинами между двумя странами.

Администрация по энергетической информации США сообщила, что запасы нефти выросли на 6,8 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 10 августа.



«Цены были на нисходящем тренде после выхода данных API во вторник. Подтверждение Управлением энергетической информации привело к снижению цен, поскольку трейдеры продолжают следить за ситуацией между Соединенными Штатами и Турцией», - сказал Альфонсо Эспарза, аналитик Oanda.



Озабоченность по поводу Турции и возможность того, что побочные эффекты от валютного кризиса в стране могут повлиять на глобальный рост и спрос на нефть стали фактором давления на сырьевые товары.



«Теперь, с учетом ситуации по Турции, мы, вероятно, встряхнемся и рассмотрим общую фундаментальную картину бычьего рынка. Тем не менее, опасения, связанные с Турцией, существенны и может потребоваться политическое вмешательство, чтобы остановить страх», - сказал Фил Флинн, старший аналитик рынка Price Futures Group.

Мировые цены на нефть в четверг утром коррекционно растут, при этом в среду котировки упали на 2,6-3% после данных о неожиданном и значительном росте запасов нефти в США за прошлую неделю.Данные по запасам нефти в США оказали влияние на итоги торгов «черным золотом».Нефтяные фьючерсы резко снизились в среду, приведя нефть к минимальному закрытию за 10 недель после того, как данные показали неожиданный рост запасов нефти в США.Реакция рынка нефти на неожиданные данные Минэнерго по запасам.Цены на нефть ускорили падение после выхода крайне негативных данных по запасам нефти в США.Еженедельный обзор, представленный Управлением энергетической информации Минэнерго США показал следующие цифры:запасы сырой нефти: +6,805 млн. баррелей; прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предполагал сокращение запасов на 2,500 млн. баррелей; это вдвое больше того роста, на который указали вторничные данные API; неделей ранее запасы упали на 1,351 млн. баррелей;запасы нефти в Кушинге: +1,643 млн. баррелей неделей ранее: - 0,590 млн. баррелей;запасы бензина: - 0,740 млн. баррелей прогноз: - 0,250 млн. баррелей неделей ранее: +2,900 млн. баррелей;запасы дистиллятов: +3,566 млн. баррелей прогноз: +1,000 млн. баррелей неделей ранее: +1,230 млн. баррелей;загруженность НПЗ: -0,25% прогноз: +1,50% неделей ранее: +0,50%.Также в отчете говорится, что добыча нефти в США на неделе 4-10 августа выросла до 10,900 миллионов баррелей с 10,800 на прошлой неделе и 10,502 годом ранее. Стратегический нефтяной резерв не изменился, составив 660,013 миллионов баррелей.Цены на нефть WTI усилили снижение после данных до 2,7%. Дальнейшая динамика цен будет определяться общим риск-настроением, вектор которым сейчас задают американо-турецкие отношения. Далее они могут ухудшиться/улучшиться в зависимости от развития торгового спора США и Китая.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: