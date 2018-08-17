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Итоги: Энергетика 17.08.18

Итоги: Энергетика 17.08.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: П'ят 17 сер, 2018 12:29

Итоги: Энергетика 17.08.18

Мировые цены на нефть в пятницу утром не демонстрируют единой динамики, инвесторы по-прежнему обеспокоены последней статистикой по запасам в США, обращая при этом внимание и на новости из Китая.

По состоянию на 08.05 Киева стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,07%, до $71,38 за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,03%, до $65,44 за баррель, ранее в ходе торгов котировки обеих марок нефти росли.

Инвесторы остаются осторожными, потому что данные о неожиданном росте запасов в США еще напоминают о себе.

Минэнерго США в среду сообщило о том, что за неделю по 10 августа запасы нефти в стране неожиданно увеличились на 6,8 миллиона баррелей, или на 1,7%, до 414,2 миллиона баррелей, ожидалось снижение показателя на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 404,9 миллиона баррелей. Выросла и добыча этого вида сырья в США за отчетный период - на 100 тысяч баррелей в сутки, или на 0,9%, до 10,9 миллиона баррелей в день. Цена марки WTI в среду опустилась ниже отметки в 65 долларов за баррель впервые с 21 июня.

Трейдеры также оценивают новости из Китая. В четверг стало известно, что заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам. Ван Шоувэнь проведет переговоры с заместителем министра финансов США.

Китай и США реализовали несколько раундов взаимных торговых ограничений, а также угрожали дальнейшим повышением пошлин на импорт друг друга общей суммой в сотни миллиардов долларов, что может привести к замедлению глобального экономического развития. На этом фоне, как опасаются аналитики, возможно снижение спроса и на нефть в Китае, поэтому новости о предстоящих переговорах между странами воспринялись рынками в целом позитивно.

Фьючерсы на нефть в четверг выросли.
Фьючерсы на нефть в четверг выросли впервые за четыре сессии, после того, как в среду данные по изменению запасов США на прошлой неделе показали неожиданный рост запасов нефти в США, и более широкий уход от сырьевых товаров привел цену WTI до минимума за два с половиной месяца.

Сентябрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на 45 центов, или на 0,7%, до $65,46 за баррель, после снижения на 3% в среду.

Октябрьский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 67 центов, или на 1%, до $71,43 за баррель.

В среду цены на нефть резко снизились после того, как Администрация энергетической информации США (EIA) сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 6,8 млн. баррелей, при ожидавшемся в среднем снижении на 2,4 млн.

Кроме роста запасов, EIA сообщила о более высоком уровне добычи в США,
Цены на нефть получили поддержку после того, как Китай сообщил о направлении делегации в США для торговых переговоров позже в этом месяце, также аналитики отметили попытки Китая подстегнуть инвестиции в инфраструктурные проекты для оживления экономики.
Усиление напряженности между США и Турцией повысило вероятность того, что Турция продолжит импортировать нефть из Ирана, после вступления в силу американских санкций против Ирана.

Объем добычи нефти в России сократился в августе.

Объем добычи нефти в России в первые две недели августа оказался слегка ниже уровня июля и составил 1,527 млн. тонн в день или 11,193 млн. баррелей в сутки. В прошлом месяце средний объем производства составлял 11,206 млн. баррелей в сутки. Такие цифры означают, что с момента решения о повышении лимита добычи на саммите ОПЕК+ Россия нарастила производство «черного золота» на 246 000 баррелей в сутки.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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