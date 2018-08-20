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Итоги: Энергетика 20.08.18

Итоги: Энергетика 20.08.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Пон 20 сер, 2018 12:29

Итоги: Энергетика 20.08.18

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром на фоне обеспокоенности инвесторов относительно возможного замедления роста мировой экономики в свете неопределенности в Китае и проблем в Турции.

По состоянию на 08.30 Киева стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,31%, до $71,61 за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,4%, до 64,95 $ за баррель.

Участники торгов опасаются, что торговые противоречия Вашингтона и Пекина начинают оказывать некоторое давление на экономику КНР.

Так, на прошлой неделе были опубликованы официальные статданные, согласно которым объем розничных продаж в стране в июле замедлил темпы роста в годовом выражении до 8,8% с 9% в июне, хотя аналитики ожидали рост на 9,2%. Объем промышленного производства в Китае увеличился в июле в годовом выражении на 6%, при этом эксперты ожидали ускорения до 6,3%.

Кроме того, инвесторов беспокоит экономическая ситуация в Турции. В августе президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. После этого международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг в иностранной валюте Турции до «B+» с «BB-».

Разочаровавшие инвесторов данные по промышленному производству из Китая вкупе с опасениями за развивающиеся экономики, и особенно за Турцию, оказывают давление на рынок сырьевых товаров.

Цена на нефть в пятницу выросла, но снизилась за неделю.
Фьючерсы на нефть в пятницу, но снизились за неделю, что стало третьей неделей снижения цены подряд. Фоном для снижения стали данные о неожиданно высоком росте запасов в США на прошлой неделе и укрепление доллара, в котором выражается цена.

Сентябрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на 45 центов, или на 0,7%, до $65,91 за баррель.
За неделю фьючерс снизился на 2,5%.

Октябрьский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 40 центов, или на 0,6%, до $71,83 за баррель. За неделю он снизился на 1,3%.

Фьючерсы на нефть получили поддержку в четверг и сохранили ее в пятницу после появления информации о подготовке к возобновлению переговоров по торговле между США и Китаем, хотя ожидания прорыва на этих переговорах остаются низкими.

Обе марки снижаются третью неделю подряд, по наиболее активным контрактам.
Администрация энергетической информации США (EIA) в среду сообщила о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 6,8 млн. баррелей, при ожидавшемся в среднем снижении на около 2,4 млн. баррелей. Фьючерсы на нефть продолжили снижение после выхода данных в среду, на общем снижении цен на сырьевые товары, что отчасти было связано с укреплением доллара США. Цена WTI достигла минимума за 10 недель, цена Brent — минимального закрытия с начала апреля.

США: данные по числу активных буровых от Baker Hughes.

Число буровых на нефть 869 против 869 ранее;
Число буровых на газ 186 против 186 ранее;
Общее число буровых 1057 против 1057 ранее.

Санкции США против «Северного потока» почти готовы, - The Wall Street Journal.
США могут ввести санкции против компаний, которые строят трубопровод.

В Соединенных Штатах Америки (США) в течение нескольких недель будут готовы санкции против завершения строительства российского трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что соответствующий законопроект готовится в Белом доме совместно с Госдепом, Министерством торговли и энергетическими департаментами. Остановить строительство газового трубопровода США могут, применив ограничения к компаниям, вовлеченных в проект Nord Stream 2.
Как сообщили источники в лице действующих и бывших американских чиновников, такие санкции обсуждаются и при необходимости могут быть введены в течение нескольких недель.
Многое в этом вопросе также зависит от переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, которые проходят 18 августа в Берлине.
Отмечается, что в августе прошлого года конгресс США наделил Трампа полномочиями вводить санкции против компаний и лиц, работающих над российским трубопроводом. Эта возможность предусмотрена в пакете санкций против РФ за предполагаемое вмешательство в выборы президента США в 2016 году.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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