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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Вів 21 сер, 2018 12:33 Итоги: Энергетика 21.08.18



По состоянию на 8.10 Киева стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,01%, до $72,23 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - увеличивалась на 0,17%, до $65,53 за баррель.



Президент США Дональд Трамп в мае объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.



В начале августа вступил в силу первый блок санкций, в ноябре - будет реализован второй блок, который распространятся на энергетический сектор, трансакции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с Центробанком Ирана.



Кроме того, в понедельник глава иранского министерства нефти Бижан Зангане сообщил, что французская нефтяная компания Total официально покинула Иран и проект «Южный Парс 11».

Позднее в понедельник агентство Reuters сообщило, что Total подтвердила выход из проекта после того, как не смогла получить специальное разрешение от Вашингтона на продолжение работы в Иране. В компании отметили, что долю Total в проекте может забрать китайская государственная компания CNPC.



По оценке аналитиков французского банка BNP Paribas, добыча нефти в странах ОПЕК, членом которой является и Иран, упадет с 32,1 миллиона баррелей в день в 2018 году до 31,7 миллиона баррелей в день в 2019 году, добавляет Reuters.



На торги также оказало влияние сообщение министерства энергетики США о том, что ведомство продаст 11 миллионов баррелей сырой нефти из своего стратегического резерва. Поставки планируют с октября по ноябрь текущего года. Заявки на приобретение нефти будут приниматься до 28 августа. Согласно данным ведомства, отчитавшегося о росте запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 10 августа, стратегический резерв нефти в стране составляет 660 миллионов баррелей.



Фьючерсы на нефть в понедельник выросли, что стало третьей сессией роста подряд. Санкции США против Ирана внесли вклад в опасения в отношении мирового предложения нефти. На прошлой неделе опасения, касающиеся спроса со стороны развивающихся рынков и Китая, были факторов давления на рынок, и он снизился третью неделю подряд.



Сентябрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на 52 цента, или на 0,8%, до $66,43 за баррель, после роста в течение двух предыдущих сессий. За прошлую неделю он снизился на 2,5%. Экспирация по сентябрьскому контракту будет в конце сессии вторника.



Трейдеры, возможно, фокусировались на экспирации контракта, так как имелось большое различие в ценах ближайшего контракта и октябрьского: последний вырос на 0,29% до $65,42 за баррель.



Октябрьский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 38 центов, или на 0,5%, до $72,21 за баррель. За прошлую неделю фьючерс снизился на 1,3%.



Индекс доллара USDX на прошлой неделе достиг 14-месячного максимума за счёт спроса на «безопасные активы».



Неожиданный рост запасов в США, о котором сообщила EIA, также оказал воздействие на цены, а общее укрепление доллара США подчеркнуло обеспокоенность в отношении мирового спроса на энергоносители, что привело к снижению цен. Однако в конце недели «быки» получили облегчение при появлении информации о возобновлении торговых переговоров США и Китая, хотя ожидания по достижению прорыва на этих переговорах низки.



Опасения, связанные с развивающими рынками, усугубились на прошлой неделе признаками более медленного экономического роста в Китае, где торговые споры с США ослабили экономические перспективы и потенциальный спрос на нефть.

С точки зрения предложения, санкции США против Ирана, особенно нацелены на экспорт нефти, должны вступить в силу в ноябре, и аналитики по-прежнему не имеют ясного представления, какой объём иранской нефти уйдет с рынка.



Аналитики, включая аналитика по сырью из UBS Wealth Management Джованни Стауново, ожидают, что Европа, Япония и Южная Корея прекратят импорт нефти и Ирана. Индия дала понять, что намерена сократить импорт наполовину. Что будут делать Турция и Китай — неясно, но даже если они сохранят импорт, сокращение поставок нефти из Ирана будет около 1-1,5 млн. баррелей.



Телеконференция наблюдательного комитета министров стран-участниц соглашения по ограничению добычи нефти будет отложена до 27 августа из-за паломничества мусульман в Мекку.



США объявили новую распродажу стратегической нефти.



Минэнерго США готовится провести еще одну распродажу нефти из стратегического резерва, чтобы не допустить повышения цен.

Как сообщает Reuters, аукцион по продаже сырья из госхранилищ запланирован на 28 августа. Соответствующее уведомление получили компании, прошедшие регистрацию для участия в нефтяных сделках с правительством.

Нефтетрейдерам и перерабатывающим заводам будет предложена партия из 11 млн. баррелей с поставкой в период с 1 октября по 30 ноября.



Судя по времени, продажа связана с введением санкций против Ирана и нацелена на то, чтобы не допустить скачка цен, сказал Reuters представитель торгующей нефтью компании: первый этап антииранских ограничений действует с августа, а второй, включающий запрет на нефтяной экспорт, вступит в силу с 4 ноября.



Администрация Дональда Трампа намерена добиться снижения цен на бензин в США к ноябрьским выборам в конгресс, сообщили Bloomberg источники в Белом доме. По их словам, распродажа стратегического резерва может быть увеличена как минимум втрое - до 30 млн. баррелей, что сделает ее крупнейшей в истории.



«Сброс стратегических баррелей окажет психологическое давление на рынок. Он не обязательно приведет к снижению цен на бензин, но нефтяные котировки немедленно отправит вниз», - говорит старший аналитик по энергетике Hedgeye Risk Management Джо МакМонигл.



Обвал опустит цены вплоть до $50 за баррель, говорит аналитик OPIS Том Клоза: Трамп настроен решительно и как внутренние, так и внешнеполитические рычаги.

Летом он неоднократно требовал от ОПЕК «немедленно снизить цены на нефть», тогда же конгресс дал ход законопроекту, позволяющему судить за картельные манипуляции нефтяным рынком. В ответ Саудовская Аравия частично свернула сделку с Россией по стабилизации рынка, нарастила нефтяное бурение рекордно за 4 года и два месяца подряд снижала отпускные цены на свои сорта.



Напомним, решение о распродаже стратегической нефти было принято еще администрацией Барака Обамы.



Первые сделки состоялись в 2017 году, когда из резерва было изъято 18 млн. баррелей, реализованных на двух аукционах с участием более чем 20 компаний. В текущем году, согласно плану, продажи должны увеличиться до 25 млн. баррелей, а максимальные объемы заложены на 2024-25 гг - по 35 млн. баррелей в год.

Всего к 2025-му году на рынок планировалось выбросить 190 млн. баррелей, или 28% от стратегического резерва топлива, в котором на начало прошлого года было 695 млн. баррелей.



Стратегический резерв нефти был официально создан в США в 1973 году - после того, как страны ОПЕК отказались поставлять сырье в Штаты, протестуя против поддержки Вашингтоном израильской агрессии на Ближнем Востоке.

Заявленной целью резерва было обеспечение 90 дней автономного существования в условиях полной остановки импорта. Закупки нефти в резерв начались в 1977-м году. Основная часть (511 млн. баррелей) была собрана к 1986 году. С середины 1980-х по начало 2000-х резерв не пополнялся. Новая порция закупок (более 140 млн. баррелей) была осуществлена в 2000-х после прихода к власти ставленника нефтяного лобби Джорджа Буша младшего.

Крупнейшую продажу нефти из резерва (30 млн. баррелей) США провели в 1991-м году, когда война в Кувейте оборвала поставки на мировой рынок.



Санкции оставили Россию без новых месторождений нефти и газа.



Санкции против российских нефтегазовых компаний, ограничивающие приток зарубежных инвестиций, новых технологий и оборудования, ударили по развитию отрасли.

За последние два года в стране не было введено в эксплуатацию ни одного нового месторождения газа, не удалось открыть ни одного крупного месторождения нефти, а работы на арктическом шельфе пришлось приостановить.

Такие данные приводит Минприроды в докладе «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2016-17 гг».



Под ударом санкций оказалось, в частности, Киринское газо-конденсатное месторождение на шельфе Охотского моря, которое рассматривалось в качестве ресурсной базы для третьей линии завода по производству СПГ на Сахалине: после его включения в санкционный список США «Газпрому» пришлось перенести сроки начала работ с 2021 на 2023 год.



Из-за санкций долгое время были заморожены работы на Южно-Тамбейском месторождении в ЯНАО, которое разрабатывает «Новатэк» и которое должно было поставлять сырье для проекта «Ямал-СПГ».

По тем же причинам пришлось отложить запуск СПГ-терминала «Газпрома» в Калиниградской области, упала добыча газа «Лукойла» и снизил объемы производства консорциум «Эксон Нефтегаз Лтд.», работающий на проекте «Сахалин-1», - перечисляет Минприроды.



«Роснефть» заявила о возможной задержке запуска месторождения Русское и некоторых других месторождений. «Это связано с выполнением обязательств по ограничению добычи нефти в соответствии с договором ОПЕК+, а также санкциями против российских нефтяных компаний», - говорится в докладе.

Компания также приостановила проекты на арктическом шельфе, в том числе на Южно-Приновоземельском, Поморском, Северо-Поморском-1, Северо-Поморском-2, Русском, Западно-Матвеевском и Восточно-Сибирском лицензионных участках.



Будучи лидером по добыче нефти в мире (более 11 млн. баррелей в день, или 14% от мирового производства), Россия находится лишь на 8-м месте по объему нефтяных запасов (80 млрд. баррелей), которые на Урале выработаны более чем на 70%, а в Западной Сибири - на 50,9%.



При этом новые крупные месторождения с дешевой и легкой для добычи нефтью, для которых не требовались бы зарубежные технологии, в стране фактически отсутствуют.

В нераспределенном фонде недр находятся 433 месторождения, сообщает Минприроды: их суммарные запасы - всего 1,6 млрд тонн - покрывают лишь 3 года добычи на текущих уровнях.

Хотя в фонд включены трудноизвлекаемой запасы крупных и уникальных месторождений ХМАО (Приразломное, Салымское, Правдинское), большинство объектов - мелкие и очень мелкие, констатирует ведомство.



«К средним по масштабу относятся только 28 месторождений, а единственным крупным является Ростовцевское месторождение в ЯНАО с запасами нефти категорий С1+С2 в объеме 61 млн т. Освоение его не планируется, так как оно находится на территории заказника регионального значения "Ямальский", - говорится в докладе.



Хотя Россия смогла нарастить добычу до 11,2 млн баррелей в день, поставив рекорд с 1987 года, обманчиво низкий текущий эффект санкций не должен вводить в заблуждение: технологические ограничения действуют по принципу сложного процента, накапливаясь во времени и блокируя возможности для развития, отмечает директор энергетической школы «Сколково» Татьяна Митрова.



«Наиболее точный образ тут - пресловутое «кольцо анаконды», которое использовалось еще против Советского Союза, - рассуждает Митрова. - У российских компаний сейчас практически нет своих технологий и оборудования для освоения нетрадиционных и морских запасов».



К 2025-му году из-за санкций Россия потеряет около 5%, от текущей добычи нефти, а к 2030-му - около 10%, или 55 млн. тонн в год, прогнозирует она.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications , http://www.forbes.ru/biznes ,

https://www.svoboda.org/a/29244966.html Мировые цены на нефть во вторник утром растут на фоне возобновившихся опасений инвесторов в связи с возможным резким снижением предложения на рынке после введения американский санкций против Ирана в ноябре.Фьючерсы на нефть в понедельник выросли, что стало третьей сессией роста подряд. Санкции США против Ирана внесли вклад в опасения в отношении мирового предложения нефти. На прошлой неделе опасения, касающиеся спроса со стороны развивающихся рынков и Китая, были факторов давления на рынок, и он снизился третью неделю подряд.США объявили новую распродажу стратегической нефти.Минэнерго США готовится провести еще одну распродажу нефти из стратегического резерва, чтобы не допустить повышения цен.Как сообщает Reuters, аукцион по продаже сырья из госхранилищ запланирован на 28 августа. Соответствующее уведомление получили компании, прошедшие регистрацию для участия в нефтяных сделках с правительством.Нефтетрейдерам и перерабатывающим заводам будет предложена партия из 11 млн. баррелей с поставкой в период с 1 октября по 30 ноября.Судя по времени, продажа связана с введением санкций против Ирана и нацелена на то, чтобы не допустить скачка цен, сказал Reuters представитель торгующей нефтью компании: первый этап антииранских ограничений действует с августа, а второй, включающий запрет на нефтяной экспорт, вступит в силу с 4 ноября.Администрация Дональда Трампа намерена добиться снижения цен на бензин в США к ноябрьским выборам в конгресс, сообщили Bloomberg источники в Белом доме. По их словам, распродажа стратегического резерва может быть увеличена как минимум втрое - до 30 млн. баррелей, что сделает ее крупнейшей в истории.«Сброс стратегических баррелей окажет психологическое давление на рынок. Он не обязательно приведет к снижению цен на бензин, но нефтяные котировки немедленно отправит вниз», - говорит старший аналитик по энергетике Hedgeye Risk Management Джо МакМонигл.Обвал опустит цены вплоть до $50 за баррель, говорит аналитик OPIS Том Клоза: Трамп настроен решительно и как внутренние, так и внешнеполитические рычаги.Летом он неоднократно требовал от ОПЕК «немедленно снизить цены на нефть», тогда же конгресс дал ход законопроекту, позволяющему судить за картельные манипуляции нефтяным рынком. В ответ Саудовская Аравия частично свернула сделку с Россией по стабилизации рынка, нарастила нефтяное бурение рекордно за 4 года и два месяца подряд снижала отпускные цены на свои сорта.Напомним, решение о распродаже стратегической нефти было принято еще администрацией Барака Обамы.Первые сделки состоялись в 2017 году, когда из резерва было изъято 18 млн. баррелей, реализованных на двух аукционах с участием более чем 20 компаний. В текущем году, согласно плану, продажи должны увеличиться до 25 млн. баррелей, а максимальные объемы заложены на 2024-25 гг - по 35 млн. баррелей в год.Всего к 2025-му году на рынок планировалось выбросить 190 млн. баррелей, или 28% от стратегического резерва топлива, в котором на начало прошлого года было 695 млн. баррелей.Стратегический резерв нефти был официально создан в США в 1973 году - после того, как страны ОПЕК отказались поставлять сырье в Штаты, протестуя против поддержки Вашингтоном израильской агрессии на Ближнем Востоке.Заявленной целью резерва было обеспечение 90 дней автономного существования в условиях полной остановки импорта. Закупки нефти в резерв начались в 1977-м году. Основная часть (511 млн. баррелей) была собрана к 1986 году. С середины 1980-х по начало 2000-х резерв не пополнялся. Новая порция закупок (более 140 млн. баррелей) была осуществлена в 2000-х после прихода к власти ставленника нефтяного лобби Джорджа Буша младшего.Крупнейшую продажу нефти из резерва (30 млн. баррелей) США провели в 1991-м году, когда война в Кувейте оборвала поставки на мировой рынок.Санкции оставили Россию без новых месторождений нефти и газа.Санкции против российских нефтегазовых компаний, ограничивающие приток зарубежных инвестиций, новых технологий и оборудования, ударили по развитию отрасли.За последние два года в стране не было введено в эксплуатацию ни одного нового месторождения газа, не удалось открыть ни одного крупного месторождения нефти, а работы на арктическом шельфе пришлось приостановить.Такие данные приводит Минприроды в докладе «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2016-17 гг».Под ударом санкций оказалось, в частности, Киринское газо-конденсатное месторождение на шельфе Охотского моря, которое рассматривалось в качестве ресурсной базы для третьей линии завода по производству СПГ на Сахалине: после его включения в санкционный список США «Газпрому» пришлось перенести сроки начала работ с 2021 на 2023 год.Из-за санкций долгое время были заморожены работы на Южно-Тамбейском месторождении в ЯНАО, которое разрабатывает «Новатэк» и которое должно было поставлять сырье для проекта «Ямал-СПГ».По тем же причинам пришлось отложить запуск СПГ-терминала «Газпрома» в Калиниградской области, упала добыча газа «Лукойла» и снизил объемы производства консорциум «Эксон Нефтегаз Лтд.», работающий на проекте «Сахалин-1», - перечисляет Минприроды.«Роснефть» заявила о возможной задержке запуска месторождения Русское и некоторых других месторождений. «Это связано с выполнением обязательств по ограничению добычи нефти в соответствии с договором ОПЕК+, а также санкциями против российских нефтяных компаний», - говорится в докладе.Компания также приостановила проекты на арктическом шельфе, в том числе на Южно-Приновоземельском, Поморском, Северо-Поморском-1, Северо-Поморском-2, Русском, Западно-Матвеевском и Восточно-Сибирском лицензионных участках.Будучи лидером по добыче нефти в мире (более 11 млн. баррелей в день, или 14% от мирового производства), Россия находится лишь на 8-м месте по объему нефтяных запасов (80 млрд. баррелей), которые на Урале выработаны более чем на 70%, а в Западной Сибири - на 50,9%.При этом новые крупные месторождения с дешевой и легкой для добычи нефтью, для которых не требовались бы зарубежные технологии, в стране фактически отсутствуют.В нераспределенном фонде недр находятся 433 месторождения, сообщает Минприроды: их суммарные запасы - всего 1,6 млрд тонн - покрывают лишь 3 года добычи на текущих уровнях.Хотя в фонд включены трудноизвлекаемой запасы крупных и уникальных месторождений ХМАО (Приразломное, Салымское, Правдинское), большинство объектов - мелкие и очень мелкие, констатирует ведомство.«К средним по масштабу относятся только 28 месторождений, а единственным крупным является Ростовцевское месторождение в ЯНАО с запасами нефти категорий С1+С2 в объеме 61 млн т. Освоение его не планируется, так как оно находится на территории заказника регионального значения "Ямальский", - говорится в докладе.Хотя Россия смогла нарастить добычу до 11,2 млн баррелей в день, поставив рекорд с 1987 года, обманчиво низкий текущий эффект санкций не должен вводить в заблуждение: технологические ограничения действуют по принципу сложного процента, накапливаясь во времени и блокируя возможности для развития, отмечает директор энергетической школы «Сколково» Татьяна Митрова.«Наиболее точный образ тут - пресловутое «кольцо анаконды», которое использовалось еще против Советского Союза, - рассуждает Митрова. - У российских компаний сейчас практически нет своих технологий и оборудования для освоения нетрадиционных и морских запасов».К 2025-му году из-за санкций Россия потеряет около 5%, от текущей добычи нефти, а к 2030-му - около 10%, или 55 млн. тонн в год, прогнозирует она.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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