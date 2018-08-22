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Итоги: Энергетика 22.08.18

Итоги: Энергетика 22.08.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Сер 22 сер, 2018 12:23

Итоги: Энергетика 22.08.18

Мировые цены на нефть в среду утром повышаются на фоне данных Американского института нефти (API), согласно которым запасы «черного золота» в США за прошлую неделю ощутимо сократились.

По состоянию на 7.15 Киева стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29% - до $72,84 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,49%, до $66,16 за баррель.

В центре внимания рынков в среду оказались данные API, согласно которым, за неделю по 17 августа коммерческие запасы нефти в США сократились на 5,2 миллиона баррелей, до 405,6 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения показателя всего на 1,5 миллиона баррелей.

Теперь рынок ждет аналогичных данных от министерства энергетики США в среду вечером. Аналитики ожидают снижения уровня запасов в США за отчетную неделю на 1,5 миллиона баррелей после роста на 6,8 миллиона баррелей неделей ранее.

Инвесторы уверены, что официальные данные также укажут на снижение запасов в США за неделю.

Нефть во вторник продолжила расти.
Нефтяные фьючерсы завершили торги выше во вторник ростом, показав четвертую сессию роста подряд, так как инвесторы оценивали санкции США против Ирана с точки зрения возможности нарушения глобальных поставок.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже нефть WTI с сентябрьской поставкой поднялась на 92 цента, или на 1,4%, до $67,35 за баррель.

Октябрьская WTI выросла на 42 центов, или 0,6%, до $65,84 за баррель.

Октябрьская нефть Brent прибавила 42 цента, или 0,6%, до $72,63 за баррель на бирже ICE Futures Europe.

Санкции США в отношении Ирана, конкретно направленные на нефть, должны вступить в полную силу в ноябре, и аналитики заявили, что остается неясным, какой именно объем иранской нефти будет удален с рынка.

По оценкам отраслевых экспертов, санкции выведут с рынка от 1 до 1,5 миллионов баррелей в день. Ожидается, что Европа, Япония, Южная Корея и Индия сократят свой импорт из Ирана.

Турция и Китай, которые втянуты в политические и торговые столкновения с США, вызывают вопросы. Турция является основным каналом для нефти на Ближнем Востоке, а Китай является одним из крупнейших импортеров нефти в мире.

«По сути, на рынке три проблемы: 1) торговые споры, оказывающие давление на спрос, 2) опасения, что Саудовская Аравия будет более агрессивно действовать, чтобы вернуть долю рынка после изменения политики в июне, и 3) все еще неуклонный рост добычи в США», - сказал Тайлер Ричи из Sevens Report,

Сентябрьский бензин добавил 0,1% до $2,018 за галлон, сентябрьский топочный мазут вырос на 0,5% до $2,124 за галлон.

Данные API указали на резкое сокращение запасов нефти в США.

Как следует из опубликованных данных Американского института нефти (API), запасы коммерческой нефти в США за неделю до 17 августа сократились сильнее прогнозных оценок. Итак, согласно API, в отчетный период в США (в баррелях):
запасы сырой нефти: -5,17 млн.;
запасы в Кушинге: +195 тыс.;
запасы бензина: -930 тыс.;
запасы дистиллятов: +1,76 млн.

Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.

Согласно прогнозу 13 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):
запасы сырой нефти: -1,864 млн. (средний прогноз 13 экспертов);
запасы бензина: -447 тыс. (средний прогноз);
запасы дистиллятов: +1,503 млн. (средний прогноз);
запасы сырой нефти в Кушинге: +0,9 млн. (собственный прогноз Bloomberg).


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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