Итоги: Энергетика 22.08.18

По состоянию на 7.15 Киева стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29% - до $72,84 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,49%, до $66,16 за баррель.
В центре внимания рынков в среду оказались данные API, согласно которым, за неделю по 17 августа коммерческие запасы нефти в США сократились на 5,2 миллиона баррелей, до 405,6 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения показателя всего на 1,5 миллиона баррелей.
Теперь рынок ждет аналогичных данных от министерства энергетики США в среду вечером. Аналитики ожидают снижения уровня запасов в США за отчетную неделю на 1,5 миллиона баррелей после роста на 6,8 миллиона баррелей неделей ранее.
Инвесторы уверены, что официальные данные также укажут на снижение запасов в США за неделю.
Нефть во вторник продолжила расти.
Нефтяные фьючерсы завершили торги выше во вторник ростом, показав четвертую сессию роста подряд, так как инвесторы оценивали санкции США против Ирана с точки зрения возможности нарушения глобальных поставок.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже нефть WTI с сентябрьской поставкой поднялась на 92 цента, или на 1,4%, до $67,35 за баррель.
Октябрьская WTI выросла на 42 центов, или 0,6%, до $65,84 за баррель.
Октябрьская нефть Brent прибавила 42 цента, или 0,6%, до $72,63 за баррель на бирже ICE Futures Europe.
Санкции США в отношении Ирана, конкретно направленные на нефть, должны вступить в полную силу в ноябре, и аналитики заявили, что остается неясным, какой именно объем иранской нефти будет удален с рынка.
По оценкам отраслевых экспертов, санкции выведут с рынка от 1 до 1,5 миллионов баррелей в день. Ожидается, что Европа, Япония, Южная Корея и Индия сократят свой импорт из Ирана.
Турция и Китай, которые втянуты в политические и торговые столкновения с США, вызывают вопросы. Турция является основным каналом для нефти на Ближнем Востоке, а Китай является одним из крупнейших импортеров нефти в мире.
«По сути, на рынке три проблемы: 1) торговые споры, оказывающие давление на спрос, 2) опасения, что Саудовская Аравия будет более агрессивно действовать, чтобы вернуть долю рынка после изменения политики в июне, и 3) все еще неуклонный рост добычи в США», - сказал Тайлер Ричи из Sevens Report,
Сентябрьский бензин добавил 0,1% до $2,018 за галлон, сентябрьский топочный мазут вырос на 0,5% до $2,124 за галлон.
Данные API указали на резкое сокращение запасов нефти в США.
Как следует из опубликованных данных Американского института нефти (API), запасы коммерческой нефти в США за неделю до 17 августа сократились сильнее прогнозных оценок. Итак, согласно API, в отчетный период в США (в баррелях):
запасы сырой нефти: -5,17 млн.;
запасы в Кушинге: +195 тыс.;
запасы бензина: -930 тыс.;
запасы дистиллятов: +1,76 млн.
Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.
Согласно прогнозу 13 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):
запасы сырой нефти: -1,864 млн. (средний прогноз 13 экспертов);
запасы бензина: -447 тыс. (средний прогноз);
запасы дистиллятов: +1,503 млн. (средний прогноз);
запасы сырой нефти в Кушинге: +0,9 млн. (собственный прогноз Bloomberg).
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