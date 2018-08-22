Итоги: Энергетика 22.08.18

Додано: Сер 22 сер, 2018 12:23

В центре внимания рынков в среду оказались данные API, согласно которым, за неделю по 17 августа коммерческие запасы нефти в США сократились на 5,2 миллиона баррелей, до 405,6 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения показателя всего на 1,5 миллиона баррелей.



Теперь рынок ждет аналогичных данных от министерства энергетики США в среду вечером. Аналитики ожидают снижения уровня запасов в США за отчетную неделю на 1,5 миллиона баррелей после роста на 6,8 миллиона баррелей неделей ранее.



Инвесторы уверены, что официальные данные также укажут на снижение запасов в США за неделю.





Санкции США в отношении Ирана, конкретно направленные на нефть, должны вступить в полную силу в ноябре, и аналитики заявили, что остается неясным, какой именно объем иранской нефти будет удален с рынка.



По оценкам отраслевых экспертов, санкции выведут с рынка от 1 до 1,5 миллионов баррелей в день. Ожидается, что Европа, Япония, Южная Корея и Индия сократят свой импорт из Ирана.



Турция и Китай, которые втянуты в политические и торговые столкновения с США, вызывают вопросы. Турция является основным каналом для нефти на Ближнем Востоке, а Китай является одним из крупнейших импортеров нефти в мире.



«По сути, на рынке три проблемы: 1) торговые споры, оказывающие давление на спрос, 2) опасения, что Саудовская Аравия будет более агрессивно действовать, чтобы вернуть долю рынка после изменения политики в июне, и 3) все еще неуклонный рост добычи в США», - сказал Тайлер Ричи из Sevens Report,

Мировые цены на нефть в среду утром повышаются на фоне данных Американского института нефти (API), согласно которым запасы «черного золота» в США за прошлую неделю ощутимо сократились.Нефть во вторник продолжила расти.Нефтяные фьючерсы завершили торги выше во вторник ростом, показав четвертую сессию роста подряд, так как инвесторы оценивали санкции США против Ирана с точки зрения возможности нарушения глобальных поставок.Данные API указали на резкое сокращение запасов нефти в США.Как следует из опубликованных данных Американского института нефти (API), запасы коммерческой нефти в США за неделю до 17 августа сократились сильнее прогнозных оценок. Итак, согласно API, в отчетный период в США (в баррелях):запасы сырой нефти: -5,17 млн.;запасы в Кушинге: +195 тыс.;запасы бензина: -930 тыс.;запасы дистиллятов: +1,76 млн.Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.Согласно прогнозу 13 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):запасы сырой нефти: -1,864 млн. (средний прогноз 13 экспертов);запасы бензина: -447 тыс. (средний прогноз);запасы дистиллятов: +1,503 млн. (средний прогноз);запасы сырой нефти в Кушинге: +0,9 млн. (собственный прогноз Bloomberg).В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: