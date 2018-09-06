Итоги: Энергетика 23.0818

Додано: Чет 23 сер, 2018 12:29

Согласно данным минэнерго США, за неделю по 17 августа коммерческие запасы нефти в стране снизились на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 408,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения запасов только на 1,5 миллиона баррелей.



Кроме того, трейдеры реагируют на новый виток взаимных пошлин между США и КНР, что может сказаться на снижении спроса на нефть в Китае. В четверг, 23 августа, обе страны объявили об очередном повышении ввозных пошлин на отдельные группы товаров до 25%. Пекин, кроме того, пообещал начать разбирательство в ВТО в связи с введением этих пошлин.



Ожидается, что взаимные пошлины могут привести к замедлению роста реального ВВП Китая в 2019 году на 0,3-0,5 процентного пункта. Для США - торговые ограничения замедлят рост ВВП примерно на четверть процентного пункта, до 2,3% в 2019 году, считают эксперты международного рейтингового агентства Moody's.



Администрация энергетической информации США (EIA) сообщило о снижении запасов нефти на неделе, закончившейся 17 августа, на 5,8 млн. баррелей. Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидали снижения на 3,4 млн. баррелей. Американский институт нефти API во вторник сообщил о снижении запасов на 5,2 млн. баррелей.

Запасы бензина выросли на 1,2 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 1,8 млн. баррелей, согласно EIA. Аналитики по опросу S&P Global Platts прогнозировали снижение запасов бензина на 400 тыс. баррелей, и рост запасов дистиллятов на 2 млн. баррелей.

Также EIA сообщила о росте добычи нефти в США на 100 тыс. баррелей в день до 11 млн. баррелей в день. Это на 1,5 млн. баррелей в день выше, чем в предыдущем году.

Обе марки растут на опасениях, связанных с предложением, из-за того, что санкции против Ирана могут убрать с рынка от 1 до 1,5 млн. баррелей в день

Реакция нефти на отчет Минэнерго по запасам.

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