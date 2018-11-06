RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Finance.ua: Що таке
кредитна історія

Finance.ua: Що таке кредитна історія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:46

Re: Finance.ua: Що таке кредитна історія

  Faceless написав:4) В банке - нельзя. Но мошенники в банках и не оформляют. ....


Получил свою кредитную историю с УБКИ, ПВБКИ и МБКИ. В отчетах последних двух, оказывается, на меня был оформлен кредит в «УКРГАЗБАНК». Радует то что он закрыт год назад и задолженности нет.
1. Стоит ли парится, обращаться БКИ и Банк, чтобы убрали эту информацию?
2. Может быть паспорт на ID-карту поменять? А то где только нет копии моего паспорта.
dmitriy
 
Повідомлень: 19
З нами з: 18.12.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 16:13

  dmitriy написав:
  Faceless написав:4) В банке - нельзя. Но мошенники в банках и не оформляют. ....


Получил свою кредитную историю с УБКИ, ПВБКИ и МБКИ. В отчетах последних двух, оказывается, на меня был оформлен кредит в «УКРГАЗБАНК». Радует то что он закрыт год назад и задолженности нет.
1. Стоит ли парится, обращаться БКИ и Банк, чтобы убрали эту информацию?
2. Может быть паспорт на ID-карту поменять? А то где только нет копии моего паспорта.

По поводу УкрГаза - если у вас даже не было счетов там, это, конечно, подозрительно. Если были - запись в УБКИ может появлятся по достаточно странным причинам, у меня как-то появилась запись о валютном кредите (!) - просто по валютной карте возник несанкц в какой-то момент.
Если он закрыт и нет задолженности, думаю смысла нет.
ID-карта, пока у нас проблемы с инфраструктурой для их чтения, и приходится тягать к нему листик дополнительно - один геморрой. Сама по себе ксерокопия паспорта - не документ, легально по ней никаких договоров не оформить, замена паспорта скорее всего будет просто излшней. Тем более куча ксерокопий ИД-карты появятся тоже очень быстро
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27268
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 6499 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Карантин. Можно ли не платить по кредиту? 1, 2, 3
D2 » П'ят 27 бер, 2020 14:30
25 7422
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 чер, 2020 11:37
MASolomko
Finance.ua: Все, що потрібно знати про кредит у Приватбанку 1, 2
D2 » Вів 06 лис, 2018 12:40
19 8628
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2020 22:03
vivaldi760
Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України 1, 2, 3
D2 » Суб 22 гру, 2018 12:23
24 8718
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 20:18
KULANDALE

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1533)
07.06.2020 17:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.