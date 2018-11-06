Finance.ua: Що таке кредитна історія

dmitriy написав: Faceless написав:
4) В банке - нельзя. Но мошенники в банках и не оформляют. ....
Получил свою кредитную историю с УБКИ, ПВБКИ и МБКИ. В отчетах последних двух, оказывается, на меня был оформлен кредит в «УКРГАЗБАНК». Радует то что он закрыт год назад и задолженности нет.
1. Стоит ли парится, обращаться БКИ и Банк, чтобы убрали эту информацию?
2. Может быть паспорт на ID-карту поменять? А то где только нет копии моего паспорта.
По поводу УкрГаза - если у вас даже не было счетов там, это, конечно, подозрительно. Если были - запись в УБКИ может появлятся по достаточно странным причинам, у меня как-то появилась запись о валютном кредите (!) - просто по валютной карте возник несанкц в какой-то момент.
Если он закрыт и нет задолженности, думаю смысла нет.
ID-карта, пока у нас проблемы с инфраструктурой для их чтения, и приходится тягать к нему листик дополнительно - один геморрой. Сама по себе ксерокопия паспорта - не документ, легально по ней никаких договоров не оформить, замена паспорта скорее всего будет просто излшней. Тем более куча ксерокопий ИД-карты появятся тоже очень быстро