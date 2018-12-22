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Finance.ua: Що таке кредитна історія
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Нед 07 чер, 2020 13:46
Faceless написав:
4) В банке - нельзя. Но мошенники в банках и не оформляют. ....
Получил свою кредитную историю с УБКИ, ПВБКИ и МБКИ. В отчетах последних двух, оказывается, на меня был оформлен кредит в «УКРГАЗБАНК». Радует то что он закрыт год назад и задолженности нет.
1. Стоит ли парится, обращаться БКИ и Банк, чтобы убрали эту информацию?
2. Может быть паспорт на ID-карту поменять? А то где только нет копии моего паспорта.
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dmitriy
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Додано: Нед 07 чер, 2020 16:13
dmitriy написав: Faceless написав:
4) В банке - нельзя. Но мошенники в банках и не оформляют. ....
Получил свою кредитную историю с УБКИ, ПВБКИ и МБКИ. В отчетах последних двух, оказывается, на меня был оформлен кредит в «УКРГАЗБАНК». Радует то что он закрыт год назад и задолженности нет.
1. Стоит ли парится, обращаться БКИ и Банк, чтобы убрали эту информацию?
2. Может быть паспорт на ID-карту поменять? А то где только нет копии моего паспорта.
По поводу УкрГаза - если у вас даже не было счетов там, это, конечно, подозрительно. Если были - запись в УБКИ может появлятся по достаточно странным причинам, у меня как-то появилась запись о валютном кредите (!) - просто по валютной карте возник несанкц в какой-то момент.
Если он закрыт и нет задолженности, думаю смысла нет.
ID-карта, пока у нас проблемы с инфраструктурой для их чтения, и приходится тягать к нему листик дополнительно - один геморрой. Сама по себе ксерокопия паспорта - не документ, легально по ней никаких договоров не оформить, замена паспорта скорее всего будет просто излшней. Тем более куча ксерокопий ИД-карты появятся тоже очень быстро
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Faceless
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Додано: Сер 22 лип, 2020 16:57
Однако - ахтунг.
Ходил вчера в одну банку, хотел получить кредитку с кредлимом.
После кредкомитета - обещали связаться и огласить вердикт. Ну, ок, норм.
Сегодня позвонили из банки и вежливо спросили: "Вы в курсе, что в УБКИ на вас висит некий непогашенный платеж от 26.06.2020 по закрытому(!) кредиту на 49900 на сумму 320к ?". Неизвестно от кого, неизвестно за что, есть только начальная сумма - 49900, сумма к оплате - 320к и номер договора, типа 123-45-67.
Конечно - я не в курсе. Номер договора - ни о чём мне не говорит.
И есть аналогичный инвойс на меньшую сумму по кредиту на 38200.
По начальным суммам 49900 и 38200 - понимаю, что это мои кредлимы в Идейке, по КБО и Вайту.
Карты всегда живут в грейсе, и задолженностей на 6-тизначную сумму по ним не может быть в принципе.
Связался с идейкой, обрисовал ситуацию, подал запрос на то, чтоб они уточнили - что они подавали в УБКИ на меня в этом году.
Однако - номера договоров не совпадают с идейными, так что - непонятно.
Подозреваю, что у идейки мог случиться какой-то сбой в конце июня, в результате которого она послала в убки какую-то ересь.
А может - это и не идейка вовсе. Фиг поймёшь.
У кого есть доступ к своей КИ - посмотрите: не было ли чего-то левого в районе 26.06 ?
Наверняка - какая-то ошибка. Но - неприятненько
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mustbe
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Додано: Сер 22 лип, 2020 17:08
mustbe написав:Однако - ахтунг.
Ходил вчера в одну банку, хотел получить кредитку с кредлимом.
После кредкомитета - обещали связаться и огласить вердикт. Ну, ок, норм.
Сегодня позвонили из банки и вежливо спросили: "Вы в курсе, что в УБКИ на вас висит некий непогашенный платеж от 26.06.2020 по закрытому(!) кредиту на 49900 на сумму 320к ?". Неизвестно от кого, неизвестно за что, есть только начальная сумма - 49900, сумма к оплате - 320к и номер договора, типа 123-45-67.
Конечно - я не в курсе. Номер договора - ни о чём мне не говорит.
И есть аналогичный инвойс на меньшую сумму по кредиту на 38200.
По начальным суммам 49900 и 38200 - понимаю, что это мои кредлимы в Идейке, по КБО и Вайту.
Карты всегда живут в грейсе, и задолженностей на 6-тизначную сумму по ним не может быть в принципе.
Связался с идейкой, обрисовал ситуацию, подал запрос на то, чтоб они уточнили - что они подавали в УБКИ на меня в этом году.
Однако - номера договоров не совпадают с идейными, так что - непонятно.
Подозреваю, что у идейки мог случиться какой-то сбой в конце июня, в результате которого она послала в убки какую-то ересь.
А может - это и не идейка вовсе. Фиг поймёшь.
У кого есть доступ к своей КИ - посмотрите: не было ли чего-то левого в районе 26.06 ?
Наверняка - какая-то ошибка. Но - неприятненько
Глянул, ничего нового или подозрительного. Но Идея сразу странно завела КБО - тип "Невизначений", лимит изначальный (хотя его повышали), статус "Пролонгований".
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Faceless
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