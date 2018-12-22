Finance.ua: Що таке кредитна історія

Додано: Сер 22 лип, 2020 16:57

Однако - ахтунг.

Ходил вчера в одну банку, хотел получить кредитку с кредлимом.

После кредкомитета - обещали связаться и огласить вердикт. Ну, ок, норм.

Сегодня позвонили из банки и вежливо спросили: "Вы в курсе, что в УБКИ на вас висит некий непогашенный платеж от 26.06.2020 по закрытому(!) кредиту на 49900 на сумму 320к ?". Неизвестно от кого, неизвестно за что, есть только начальная сумма - 49900, сумма к оплате - 320к и номер договора, типа 123-45-67.

Конечно - я не в курсе. Номер договора - ни о чём мне не говорит.

И есть аналогичный инвойс на меньшую сумму по кредиту на 38200.

По начальным суммам 49900 и 38200 - понимаю, что это мои кредлимы в Идейке, по КБО и Вайту.

Карты всегда живут в грейсе, и задолженностей на 6-тизначную сумму по ним не может быть в принципе.

Связался с идейкой, обрисовал ситуацию, подал запрос на то, чтоб они уточнили - что они подавали в УБКИ на меня в этом году.

Однако - номера договоров не совпадают с идейными, так что - непонятно.



Подозреваю, что у идейки мог случиться какой-то сбой в конце июня, в результате которого она послала в убки какую-то ересь.

А может - это и не идейка вовсе. Фиг поймёшь.



У кого есть доступ к своей КИ - посмотрите: не было ли чего-то левого в районе 26.06 ?



Наверняка - какая-то ошибка. Но - неприятненько