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Finance.ua: Що таке
кредитна історія

Finance.ua: Що таке кредитна історія
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:46

Re: Finance.ua: Що таке кредитна історія

  Faceless написав:4) В банке - нельзя. Но мошенники в банках и не оформляют. ....


Получил свою кредитную историю с УБКИ, ПВБКИ и МБКИ. В отчетах последних двух, оказывается, на меня был оформлен кредит в «УКРГАЗБАНК». Радует то что он закрыт год назад и задолженности нет.
1. Стоит ли парится, обращаться БКИ и Банк, чтобы убрали эту информацию?
2. Может быть паспорт на ID-карту поменять? А то где только нет копии моего паспорта.
dmitriy
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 16:13

  dmitriy написав:
  Faceless написав:4) В банке - нельзя. Но мошенники в банках и не оформляют. ....


Получил свою кредитную историю с УБКИ, ПВБКИ и МБКИ. В отчетах последних двух, оказывается, на меня был оформлен кредит в «УКРГАЗБАНК». Радует то что он закрыт год назад и задолженности нет.
1. Стоит ли парится, обращаться БКИ и Банк, чтобы убрали эту информацию?
2. Может быть паспорт на ID-карту поменять? А то где только нет копии моего паспорта.

По поводу УкрГаза - если у вас даже не было счетов там, это, конечно, подозрительно. Если были - запись в УБКИ может появлятся по достаточно странным причинам, у меня как-то появилась запись о валютном кредите (!) - просто по валютной карте возник несанкц в какой-то момент.
Если он закрыт и нет задолженности, думаю смысла нет.
ID-карта, пока у нас проблемы с инфраструктурой для их чтения, и приходится тягать к нему листик дополнительно - один геморрой. Сама по себе ксерокопия паспорта - не документ, легально по ней никаких договоров не оформить, замена паспорта скорее всего будет просто излшней. Тем более куча ксерокопий ИД-карты появятся тоже очень быстро
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:57

Однако - ахтунг.
Ходил вчера в одну банку, хотел получить кредитку с кредлимом.
После кредкомитета - обещали связаться и огласить вердикт. Ну, ок, норм.
Сегодня позвонили из банки и вежливо спросили: "Вы в курсе, что в УБКИ на вас висит некий непогашенный платеж от 26.06.2020 по закрытому(!) кредиту на 49900 на сумму 320к ?". Неизвестно от кого, неизвестно за что, есть только начальная сумма - 49900, сумма к оплате - 320к и номер договора, типа 123-45-67.
Конечно - я не в курсе. Номер договора - ни о чём мне не говорит.
И есть аналогичный инвойс на меньшую сумму по кредиту на 38200.
По начальным суммам 49900 и 38200 - понимаю, что это мои кредлимы в Идейке, по КБО и Вайту.
Карты всегда живут в грейсе, и задолженностей на 6-тизначную сумму по ним не может быть в принципе.
Связался с идейкой, обрисовал ситуацию, подал запрос на то, чтоб они уточнили - что они подавали в УБКИ на меня в этом году.
Однако - номера договоров не совпадают с идейными, так что - непонятно.

Подозреваю, что у идейки мог случиться какой-то сбой в конце июня, в результате которого она послала в убки какую-то ересь.
А может - это и не идейка вовсе. Фиг поймёшь.

У кого есть доступ к своей КИ - посмотрите: не было ли чего-то левого в районе 26.06 ?

Наверняка - какая-то ошибка. Но - неприятненько
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:08

Re: Finance.ua: Що таке кредитна історія

mustbe написав:Однако - ахтунг.
Ходил вчера в одну банку, хотел получить кредитку с кредлимом.
После кредкомитета - обещали связаться и огласить вердикт. Ну, ок, норм.
Сегодня позвонили из банки и вежливо спросили: "Вы в курсе, что в УБКИ на вас висит некий непогашенный платеж от 26.06.2020 по закрытому(!) кредиту на 49900 на сумму 320к ?". Неизвестно от кого, неизвестно за что, есть только начальная сумма - 49900, сумма к оплате - 320к и номер договора, типа 123-45-67.
Конечно - я не в курсе. Номер договора - ни о чём мне не говорит.
И есть аналогичный инвойс на меньшую сумму по кредиту на 38200.
По начальным суммам 49900 и 38200 - понимаю, что это мои кредлимы в Идейке, по КБО и Вайту.
Карты всегда живут в грейсе, и задолженностей на 6-тизначную сумму по ним не может быть в принципе.
Связался с идейкой, обрисовал ситуацию, подал запрос на то, чтоб они уточнили - что они подавали в УБКИ на меня в этом году.
Однако - номера договоров не совпадают с идейными, так что - непонятно.

Подозреваю, что у идейки мог случиться какой-то сбой в конце июня, в результате которого она послала в убки какую-то ересь.
А может - это и не идейка вовсе. Фиг поймёшь.

У кого есть доступ к своей КИ - посмотрите: не было ли чего-то левого в районе 26.06 ?

Наверняка - какая-то ошибка. Но - неприятненько
Глянул, ничего нового или подозрительного. Но Идея сразу странно завела КБО - тип "Невизначений", лимит изначальный (хотя его повышали), статус "Пролонгований".
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 18:34

А вообще - интересная, конечно, система.
Информация идёт по дорожке "Контора -> УБКИ".
Накосячить могут обе стороны: контора - отправить хрень, или забыть отправить нужное.
УБКИ - может неправильно понять или принять эту инфу, или вообще не принять.
Клиент может об этом узнать бесплатно раз в год, повозмущаться, и заткнуться до следующего года. Ну, или платить 500грн за то, чтобы проверять насколько правильно работают убки-шные интерфейсы.
В случае ошибок - звонить, писать, требовать, умолять, просить об исправлении.

У меня сейчас светится "просроченные задолженности за последние 12 месяцев: есть". А всё потому, что у одних придуpков случился "тех.сбой" осенью 2019, и они вовремя не подали сообщение о закрытии кредита.
Узнал об этом в декабре 2019, повозмущался, обещали исправить.
Исправили или нет - узнаю в декабре-2020.

УБКИ собирает данные по десяткам миллионов людей, продаёт эти данные налево и направо, а самому клиенту выдаёт эту инфу бесплатно раз в год.
Вот у меня - следующий бесплатный запрос будет в декабре.
А что толку ?
Проблема возникла сейчас, я могу купить у убки информацию о себе же, и увидеть, что хрен-знает-кто нарисовал мне инвойс в 320к по договору номер 123-45-67.
Да, за месяц звонков и писем - проблема будет решена, надеюсь.
Но оно мне надо ?

Так и хочется спросить: а что, так можно было ?
Клиент - по сути становится заложником связки "Контора-УБКИ", мотивируя тем самым УБКИ как можно больше косячить, чтобы клиент как можно чаще проверял свою КИ и боролся с их рукожопием.
Как-то всё это неправильно
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:29

Re: Finance.ua: Що таке кредитна історія

а тот бесплатный запрос проверки убки - он охватывает только записи за прошедший календарный год?, или можно получить полную историю за любой период? И ответ что-ли только по обычной почте приходит по адресу проживания?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:46

  mustbe написав:Неизвестно от кого, неизвестно за что, есть только начальная сумма - 49900, сумма к оплате - 320к и номер договора, типа 123-45-67.

Геніальне рішення. Цікаво про що думав автор, коли приймав такий формат видачі. Який зиск від номеру договору, якщо не видно з ким він укладений? Певно доведеться Вам пожертвувати 50 грн у фонд голодуючих менеджерів УБКІ.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:52

  klug написав:Який зиск від номеру договору, якщо не видно з ким він укладений? Певно доведеться Вам пожертвувати 50 грн у фонд голодуючих менеджерів УБКІ.

А смысл ? Увижу - тоже самое, договор 123-45-67, неизвестно с кем.
Явно есть какая-то бага, но оплачивать её лечение - не хочу.

Саппорт убки отвечает просто: покупайте инфу о самом себе, и если она не нравится - оспаривайте, пишите письма.

Это позор какой-то (с)
mustbe
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