Finance.ua: Що таке кредитна історія

Додано: Сер 22 лип, 2020 18:34

А вообще - интересная, конечно, система.

Информация идёт по дорожке "Контора -> УБКИ".

Накосячить могут обе стороны: контора - отправить хрень, или забыть отправить нужное.

УБКИ - может неправильно понять или принять эту инфу, или вообще не принять.

Клиент может об этом узнать бесплатно раз в год, повозмущаться, и заткнуться до следующего года. Ну, или платить 500грн за то, чтобы проверять насколько правильно работают убки-шные интерфейсы.

В случае ошибок - звонить, писать, требовать, умолять, просить об исправлении.



У меня сейчас светится "просроченные задолженности за последние 12 месяцев: есть". А всё потому, что у одних придуpков случился "тех.сбой" осенью 2019, и они вовремя не подали сообщение о закрытии кредита.

Узнал об этом в декабре 2019, повозмущался, обещали исправить.

Исправили или нет - узнаю в декабре-2020.



УБКИ собирает данные по десяткам миллионов людей, продаёт эти данные налево и направо, а самому клиенту выдаёт эту инфу бесплатно раз в год.

Вот у меня - следующий бесплатный запрос будет в декабре.

А что толку ?

Проблема возникла сейчас, я могу купить у убки информацию о себе же, и увидеть, что хрен-знает-кто нарисовал мне инвойс в 320к по договору номер 123-45-67.

Да, за месяц звонков и писем - проблема будет решена, надеюсь.

Но оно мне надо ?



Так и хочется спросить: а что, так можно было ?

Клиент - по сути становится заложником связки "Контора-УБКИ", мотивируя тем самым УБКИ как можно больше косячить, чтобы клиент как можно чаще проверял свою КИ и боролся с их рукожопием.

Как-то всё это неправильно