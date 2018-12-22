RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Finance.ua: Що таке
кредитна історія

Finance.ua: Що таке кредитна історія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 20:35

  Ratatui написав:Писать придётся долго и нудно.

Не, это без меня. Пусть сами выясняют - кому я таки должен 320к )

В том виде как сейчас работает система - это просто профанация.
Да, чота там работает, циферки бегают, но любой сбой в межбанковских интерфейсах - ставит имярека в позу: иди докажи, что ты не верблюд.

Мы прекрасно видим, что сбои бывают у всех, даже у лучших. Что уж говорить о желторотых енотах или банках-прачечных, у которых в айти работают полтора студента.

Чтобы система работала нормально - нужно как минимум, чтобы у клиента был полноценный бесплатный доступ к информации о себе.
А также уведомления о всех изменениях в этой информации.

А покупать за 500грн/год возможность следить за тем, как всякие рукожопы между собой общаются - как-то не хочется.
Лечите сами своё рукожопие
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4510
З нами з: 27.12.17
Подякував: 96 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:26

  mustbe написав:
  Ratatui написав:Писать придётся долго и нудно.

Не, это без меня. Пусть сами выясняют - кому я таки должен 320к )

В том виде как сейчас работает система - это просто профанация.
Да, чота там работает, циферки бегают, но любой сбой в межбанковских интерфейсах - ставит имярека в позу: иди докажи, что ты не верблюд.

Мы прекрасно видим, что сбои бывают у всех, даже у лучших. Что уж говорить о желторотых енотах или банках-прачечных, у которых в айти работают полтора студента.

Чтобы система работала нормально - нужно как минимум, чтобы у клиента был полноценный бесплатный доступ к информации о себе.
А также уведомления о всех изменениях в этой информации.

А покупать за 500грн/год возможность следить за тем, как всякие рукожопы между собой общаются - как-то не хочется.
Лечите сами своё рукожопие


Где то я с этим согласен.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6955
З нами з: 30.11.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Рейтинг микрофинансовых организаций Украины...
D2 » Чет 02 лип, 2020 05:06
2 187
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 13:18
Financial Expert
Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України 1, 2, 3
D2 » Суб 22 гру, 2018 12:23
25 9383
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 08:45
Rimlyanin1
Finance.ua: Что такое кредитные каникулы
D2 » Чет 16 лип, 2020 17:00
2 168
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 19:35
ohrimenkodima150

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87977)
22.07.2020 22:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.