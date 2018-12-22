Finance.ua: Що таке кредитна історія

Додано: Сер 22 лип, 2020 20:35

Ratatui написав: Писать придётся долго и нудно. Писать придётся долго и нудно.

Не, это без меня. Пусть сами выясняют - кому я таки должен 320к )В том виде как сейчас работает система - это просто профанация.Да, чота там работает, циферки бегают, но любой сбой в межбанковских интерфейсах - ставит имярека в позу: иди докажи, что ты не верблюд.Мы прекрасно видим, что сбои бывают у всех, даже у лучших. Что уж говорить о желторотых енотах или банках-прачечных, у которых в айти работают полтора студента.Чтобы система работала нормально - нужно как минимум, чтобы у клиента был полноценный бесплатный доступ к информации о себе.А также уведомления о всех изменениях в этой информации.А покупать за 500грн/год возможность следить за тем, как всякие рукожопы между собой общаются - как-то не хочется.Лечите сами своё рукожопие