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Итоги: Энергетика 27.08.18

Итоги: Энергетика 27.08.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Пон 27 сер, 2018 12:34

Итоги: Энергетика 27.08.18

Мировые цены на нефть в понедельник утром слабо колеблются после роста прошлой недели в ожидании сокращения поставок из Ирана.

По состоянию на 08.30 Киева стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,08% - до $76,18 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,04%, до $68,75 за баррель. До этого обе марки незначительно снижались в цене.

Как отметил аналитик исследовательской компании ClipperData Мэтт Смит, на рынке уже наблюдается сокращение поставок иранской нефти в Европу и Южную Азию.

«Я думаю, что это происходит быстрее, чем ожидалось. Некоторые покупатели уже заявляют об отказе от импорта нефти из Ирана, хотя санкции не будут введены в полном объеме до ноября», - сказал он.

США в мае объявили о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников в 2015 году, и о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В начале августа вступил в силу первый блок санкций. В ноябре будет реализован второй блок, который распространятся на энергетический сектор, транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с Центробанком Ирана.

Трейдеры также обратили внимание на данные о буровой активности в США. Как сообщила в пятницу американская нефтегазовая сервисная компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за прошедшую неделю количество нефтяных буровых установок в стране снизилось на 9 штук, или на 1% - до 860 единиц, газодобывающих - на 4 штуки, на 2,2%, до 182 единиц. Таким образом, общее число буровых установок сократилось на 13 штук, или на 1,2% - до 1044 штук. В годовом выражении показатель вырос на 104 единицы (11,1%).

Фьючерсы на нефть в пятницу выросли.
Фьючерсы на нефть в пятницу выросли, марка WTI показала первый недельный рост за два месяца, так как инвесторы сфокусировались на сокращении запасов, включая признаки сокращение объема добычи в Иране.

Октябрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на 89 центов, или на 1,3%, до $68,72 за баррель. По ближайшему контракту, цена выросла за неделю на 5,4%, после семи недель снижения подряд.

Октябрьский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на $1,09, или на 1,5%, до $75,82 за баррель. За неделю цена выросла на 5,6%, после трех недель снижения подряд.

В целом импульс цен на нефть был смещен к снижению, при снижении курса доллара, что также внесло вклад по большей части «бычий» недельный тренд для фьючерсов на нефть.

Индекс доллара USDX снизился на 0,6% до 95,14 пунктов, за неделю снижение составило около 1%. Ослабление доллара делает долларовую цену ниже для покупателей в других валютах.

Роберт Яугер из Mizuho U.S.A. отмечает, что санкции США против Ирана, которые вступят в полную силу 4 ноября, уже привели к небольшому сокращению добычи в Иране и влиянию на цену нефти.

Первоначальные оценки предполагали, что экспорт Ираном нефти и газового конденсата может снизиться до 1,68 млн. баррелей в день в начале августа, что на 600 тыс. баррелей в день ниже, чем в июле, согласно опросу аналитиков S&P Global Platts.
С технической точки зрения цена WTI тестирует 200-дневную среднюю на 64,71. Преодоление ее может стать трамплином для дальнейшего роста.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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