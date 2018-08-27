Итоги: Энергетика 27.08.18

Додано: Пон 27 сер, 2018 12:34

Как отметил аналитик исследовательской компании ClipperData Мэтт Смит, на рынке уже наблюдается сокращение поставок иранской нефти в Европу и Южную Азию.



«Я думаю, что это происходит быстрее, чем ожидалось. Некоторые покупатели уже заявляют об отказе от импорта нефти из Ирана, хотя санкции не будут введены в полном объеме до ноября», - сказал он.



США в мае объявили о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников в 2015 году, и о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В начале августа вступил в силу первый блок санкций. В ноябре будет реализован второй блок, который распространятся на энергетический сектор, транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с Центробанком Ирана.



Трейдеры также обратили внимание на данные о буровой активности в США. Как сообщила в пятницу американская нефтегазовая сервисная компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за прошедшую неделю количество нефтяных буровых установок в стране снизилось на 9 штук, или на 1% - до 860 единиц, газодобывающих - на 4 штуки, на 2,2%, до 182 единиц. Таким образом, общее число буровых установок сократилось на 13 штук, или на 1,2% - до 1044 штук. В годовом выражении показатель вырос на 104 единицы (11,1%).

В целом импульс цен на нефть был смещен к снижению, при снижении курса доллара, что также внесло вклад по большей части «бычий» недельный тренд для фьючерсов на нефть.



Индекс доллара USDX снизился на 0,6% до 95,14 пунктов, за неделю снижение составило около 1%. Ослабление доллара делает долларовую цену ниже для покупателей в других валютах.



Роберт Яугер из Mizuho U.S.A. отмечает, что санкции США против Ирана, которые вступят в полную силу 4 ноября, уже привели к небольшому сокращению добычи в Иране и влиянию на цену нефти.



Первоначальные оценки предполагали, что экспорт Ираном нефти и газового конденсата может снизиться до 1,68 млн. баррелей в день в начале августа, что на 600 тыс. баррелей в день ниже, чем в июле, согласно опросу аналитиков S&P Global Platts.

С технической точки зрения цена WTI тестирует 200-дневную среднюю на 64,71. Преодоление ее может стать трамплином для дальнейшего роста.



Мировые цены на нефть в понедельник утром слабо колеблются после роста прошлой недели в ожидании сокращения поставок из Ирана.Фьючерсы на нефть в пятницу выросли.Фьючерсы на нефть в пятницу выросли, марка WTI показала первый недельный рост за два месяца, так как инвесторы сфокусировались на сокращении запасов, включая признаки сокращение объема добычи в Иране.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: