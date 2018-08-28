Итоги: Энергетика 28.08.18

Ожидается, что после недавнего масштабного падения запасы сырой нефти в Штатах снова сократились на прошлой неделе. Помимо оптимистичных прогнозов, котировки поддерживает повсеместный интерес к покупкам рисковых активов после заключения двусторонней торговой сделки между Мексикой и Америкой.



«Вашингтон заключил новое соглашение с Мексикой, что поспособствовало общему улучшению рыночных настроений и подержало восходящую динамику нефтяных цен. Несмотря на некоторую волатильность показателей запасов в США, недавнее падение объемов подтверждает, что спрос остается довольно высоким», - комментируют в Kiwoom Securities Co.



Впрочем, в сырьевом сегменте по-прежнему присутствуют и причины для беспокойства.



В этом месяце WTI торговалась ниже уровня $70 за баррель на переживаниях рынка о том, что торговый конфликт между США и Китаем может подорвать рост мировой экономики и негативно отразиться на спросе на энергоносители. Сегодня Трамп заявил, что сейчас не время для переговоров с КНР, тем самым подорвав ожидания улучшения отношений двух стран после соглашения с Мексикой.



Также инвесторы пристально следят за поведением стран ОПЕК, которые согласовали наращивание добычи для компенсации потенциального сокращения предложения вследствие возобновления американских санкций в отношении Ирана в ноябре.

Фьючерсы на WTI во вторник торгуются немногим ниже уровня $69 за баррель.



Торговые объемы на 53% ниже 100-дневного среднего значения. Brent затормозила рост после достижения максимумов в районе $76,80 за баррель и вернулась на исходные позиции. Фьючерсы в Лондоне торгуются с премией к американскому сорту в размере $7,45, это максимальное с 22 июня значение.



Декабрьские фьючерсы в Шанхае торгуются практически во флэте, на отметке 511,1 юаней за баррель после падения на 0,2% в ходе предыдущей сессии.



Согласно опросу Bloomberg, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились на 1.49 млн. баррелей. Напомним, что неделей ранее объемы упали почти на 6 млн баррелей против прогноза -2 млн.