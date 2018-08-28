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Итоги: Энергетика 28.08.18

Итоги: Энергетика 28.08.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Вів 28 сер, 2018 12:21

Итоги: Энергетика 28.08.18

Рынок нефти утром вторника получил поддержку на ожиданиях сокращения запасов в США, а также на общем оптимизме финансовых площадок мира благодаря торговому соглашению между США и Мексикой.

В Нью-Йорке по состоянию на 11.00 Киева нефтяные фьючерсы на WTI держались у отметки $69 за баррель, тогда как Brent в Лондоне уверенно расположилась над уровнем $76 за баррель, достигнув максимальной более чем за два месяца премии к американскому сорту.

Ожидается, что после недавнего масштабного падения запасы сырой нефти в Штатах снова сократились на прошлой неделе. Помимо оптимистичных прогнозов, котировки поддерживает повсеместный интерес к покупкам рисковых активов после заключения двусторонней торговой сделки между Мексикой и Америкой.

«Вашингтон заключил новое соглашение с Мексикой, что поспособствовало общему улучшению рыночных настроений и подержало восходящую динамику нефтяных цен. Несмотря на некоторую волатильность показателей запасов в США, недавнее падение объемов подтверждает, что спрос остается довольно высоким», - комментируют в Kiwoom Securities Co.

Впрочем, в сырьевом сегменте по-прежнему присутствуют и причины для беспокойства.

В этом месяце WTI торговалась ниже уровня $70 за баррель на переживаниях рынка о том, что торговый конфликт между США и Китаем может подорвать рост мировой экономики и негативно отразиться на спросе на энергоносители. Сегодня Трамп заявил, что сейчас не время для переговоров с КНР, тем самым подорвав ожидания улучшения отношений двух стран после соглашения с Мексикой.

Также инвесторы пристально следят за поведением стран ОПЕК, которые согласовали наращивание добычи для компенсации потенциального сокращения предложения вследствие возобновления американских санкций в отношении Ирана в ноябре.
Фьючерсы на WTI во вторник торгуются немногим ниже уровня $69 за баррель.

Торговые объемы на 53% ниже 100-дневного среднего значения. Brent затормозила рост после достижения максимумов в районе $76,80 за баррель и вернулась на исходные позиции. Фьючерсы в Лондоне торгуются с премией к американскому сорту в размере $7,45, это максимальное с 22 июня значение.

Декабрьские фьючерсы в Шанхае торгуются практически во флэте, на отметке 511,1 юаней за баррель после падения на 0,2% в ходе предыдущей сессии.

Согласно опросу Bloomberg, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились на 1.49 млн. баррелей. Напомним, что неделей ранее объемы упали почти на 6 млн баррелей против прогноза -2 млн.

Нефтяные фьючерсы закончили торги ростом в понедельник, придерживаясь жесткого торгового диапазона.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже нефть WTI с октябрьской поставкой прибавила 15 центов, или 0,2%, до уровня $68,87 за баррель, что является самым высоким уровнем с 7 августа.

Октябрьская Brent прибавила 39 центов, или 0,5%, до $76,21 за баррель на ICE Futures Europe. Это было самым высоким уровнем с 10 июля.

В ходе конференции в понедельник Объединенный комитет по мониторингу было сообщено, что соблюдение условий странами, участвующими в пакте по сокращению добычи нефти, который был начат в начале 2017 года, в июле снизилось до 109%, сообщается в отчете Reuters. В июне и мае цифры были на уровне 121% и 147% соответственно.

Перебои в поставках из Венесуэлы и других странах привели к падению производства даже сильнее, чем было согласовано, что вызывает обеспокоенность в связи с нехваткой предложения. Возобновленные санкции США в отношении Ирана также оказывают давление на глобальное предложение.

«Строгое соблюдение странами ОПЕК/неОПЕК на фоне более слабой добычи в Саудовской Аравии оказывает поддержку рынку нефти», - сказал Фил Флинн, старший аналитик рынка Price Futures Group.

Робби Фрейзер, аналитик по сырьевым товарам Schneider Electric, отметил, что «Иран остается крупнейшим фактором риска на стороне предложения на рынке, и ожидается, что в начале ноября ожидается ускорение снижение поставок перед началом нефтяных санкций США».

Европа продолжает изучать пути сохранения ядерной сделки с Ираном, но «практическая реальность угрозы санкций США уже заставила нескольких европейских покупателей сократить закупки иранской нефти», - сказал Фрейзер. - «Определяя масштабы вероятных потерь из Ирана, ключевыми факторами по-прежнему остаются то, насколько Китай и Индия готовы сократить импорт, несмотря на угрозу вторичных санкций США».

Сентябрьский бензин вырос на 0,6% до $2,09 за галлон, а сентябрьский мазут прибавил 0,6% до $2,215 за галлон.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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