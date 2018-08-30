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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Чет 30 сер, 2018 13:05 Итоги: Энергетика 30.08.18



По состоянию на 7.51 Киева стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,22% - до $77,63 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,26%, до $69,69 за баррель.



Поддержку рынку нефти в четверг продолжают оказывать опубликованные накануне данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в США за предыдущую неделю снизились на 2,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов всего на 0,7 миллиона баррелей.



Инвестиционный аналитик Rivkin Securities Уильям О'Лафлин, «открывая Америку», отмечает, что данные минэнерго США свидетельствуют о снижении запасов нефти в стране уже вторую неделю подряд, и это способствует росту цен на сырье.



Цены на нефть выросли в среду, достигнув наивысшей отметки за месяц, после того, как отчет правительства США показал, что запасы нефти упали больше, чем ожидалось.



По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже октябрьская нефть WTI выросла на 98 центов, или 1,4%, до уровня $69,51 за баррель.



Октябрьская нефть Brent прибавила $1,19, или 1,6%, до $77,14 за баррель на ICE Futures Europe.



Согласно данным «Итогов», оба сорта показали самые высокие уровни закрытия в этом месяце.



Администрация Энергетической информации США сообщила в среду, что внутренние запасы нефти сократились на 2,6 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 24 августа.



«Цифры определенно имеют небольшой бычий наклон», - сказал Тарик Захир, управляющий член Tyche Capital Advisors, добавив, что в отчете также показано большее, чем ожидалось, снижение запасов бензина.



Некоторая слабость нефти WTI в электронных торгах была частично объяснена сообщениями во вторник о том, что государственная нефтяная компания Венесуэлы подписала потенциальное крупное инвестиционное соглашение на сумму 430 млн. долл. США для увеличения добычи на 640 000 баррелей в день.



Сентябрьский бензин поднялся на 2,7 цента, или 1,3%, до $2,106 за галлон, а сентябрьский топочный мазут прибавил 3,1 цента, или 1,4%, до $2,42 за галлон.



Отчет по запасам нефти и что в нем хорошего.



Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, закончившуюся 24 августа, снизились на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 405,8 миллиона баррелей, указано в еженедельном отчете управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения запасов на 0,7 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 407,7 миллиона баррелей.



Основные выводы из отчета EIA, опубликованного 29 августа.

В целом, изначально все это выглядело как «бычий» отчет: запасы нефти сократились больше ожиданий, но дьявол кроется в деталях.



Запасы на Среднем Западе (включая Кушинг) и побережье Мексиканского залива выросли, отреагировав на всплеска цен на нефть.



Спрос на бензин в течение недели достиг нового рекордного показателя, но этот факт был также смягчен средним показателем за четыре недели, который стал самым низким с 2014 года.

Нефтеперерабатывающие заводы на Среднем Западе работают настолько сильно, насколько это возможно, и операторы, вероятно, будут настаивать на том, чтобы продолжать работать в таком режиме как можно дольше, имея доступ к нефтеносному региону.



Импорт сырой нефти из семи членов ОПЕК упал на 18% до 2,01 млн. баррелей в день, что является самым низким уровнем с марта.

Цены на нефть растут в моменте, но больше под влиянием ралли, которое охватило американские рынки акций после обновления исторических максимумов. Рынки радуются за то, что Трамп заключил соглашение о торговле с Мексикой и близок к этому с Канадой.



В Германии анонсировали отказ от Nord Stream 2 в случае санкций США.



Немецкий концерн Uniper - один из пяти европейских партнеров «Газпрома», участвующих в строительстве трубопровода Nord Stream 2, - будет вынужден выйти из проекта, если он попадет под санкции США.

Как сообщает Dow Jones, об этом объявил в среду член правления компании Кристофер Дельбрюк.

По его словам, риск санкций для концерна перевешивает возможные потери в случае отказа от сотрудничества с «Газпромом».

«Разумеется, Uniper не может рисковать, чтобы нас действительно подвергли американским санкциям», - заявил Дельбрюк.

«В этом случае мы бы оказались отрезаны от системы платежей, не могли бы больше использовать доллар в торговых операциях», - рассказал он, добавив, что этого «Uniper принципиально не может допустить».

«Мы по-прежнему надеемся, что все стороны будут действовать разумно во всей этой ситуации», - подчеркнул Дельбрюк, намекая на закон о санкциях против РФ, который был принят в США еще прошлым летом.



Документ, напомним, дает президенту США полномочия наложить санкции на любой трубопроводный проект, который будет использован Россией для продажи углеводородов на экспорт. Под ограничения попадают все инвесторы, вложившие более $5 млн.

Хотя Дональд Трамп до сих пор не воспользовался этим правом, подготовка санкций ведется и близка к завершению, сообщили в середине августа источники The Wall Street Journal. По их словам, ограничения могут быть наложены как на компании, участвующие в строительстве, так и на банки, предоставляющие финансирование.



По данным Foreign Policy, под санкции могут попасть в том числе европейские компании - помимо Uniper, это немецкая Wintershall, англо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, а также французская Engie. Заместитель гендиректора последней Пьер Шарейр еще в июле прошлого года заявил, что в случае если санкции станут реальностью, компания немедленно прекратит все инвестиции в проект.



Жесткий подход к Nord Stream 2, призванному лишить Украину доходов от транзита газа в Европу, лоббируют замглавы Госдепа по Европе и евроазиатским вопросам Уэсс Митчел, а также советник по национальной безопасности Джон Болтон и ряд других высокопоставленных чиновников.

Меры способные «оградить» Nord Stream 2 «от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств», обсуждались на переговорах Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель 19 августа, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, беседа была «полезной и своевременной», но каких-либо конкретных договоренностей не принесла.



Суд Амстердама арестовал долю «Газпрома» в «Голубом потоке».



«Нафтогаз» пытается принудительно взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд. по решению Стокгольмского арбитража. Российский концерн оспаривает аресты в судах Великобритании, Нидерландов и Швеции.

Окружной суд Амстердама в мае арестовал принадлежащие «Газпрому» акции оператора газопровода «Голубой поток» - Blue Stream Pipeline Company B.V. по иску «Нафтогаза» Украины. Об этом сообщается в квартальной отчетности «Газпрома», опубликованной в среду, 29 августа. Арест также наложен на погашение задолженности Blue Stream Pipeline Company B.V. перед «Газпромом».



Это решение связано с попытками «Нафтогаза» принудительно взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд., которые российский концерн должен заплатить по решению Стокгольмского арбитража за недостаточные объемы транзита газа.



В мае «Нафтогаз» приступил к принудительному взысканию средств с «Газпрома» в ряде европейских стран. Активы концерна были арестованы в Великобритании, Нидерландах и Швейцарии, «Газпром» сейчас оспаривает эти аресты в судах.

«Газпром» через трубопровод «Голубой поток» поставляет газ по дну Черного моря в Турцию. Blue Stream Pipeline Company B.V - это совместное предприятие «Газпрома» и итальянской Eni, компания базируется в Амстердаме.



Денежный поток «Газпрома» пересох до нуля.



Бюджет «Газпрома» продолжает трещать по швам, несмотря на скачок цен на газ в Европе и резкий рост поставок на все ключевые рынки.



По итогам первого полугодия денежный поток «национального достояния» остался отрицательным: поступления на счета не покрыли все расходы, а чистый долг взлетел до нового исторического рекорда в 2,433 триллиона рублей.

Хотя доходы от продажи газа в ЕС подскочили в 1,4 раза (до 1,7 трлн. рублей), а на внутреннем рынке за счет повышения тарифов удалось собрать на 9% больше (508 млрд. рублей), три четверти суммарной выручки (3,971 трлн. рублей) «съели» операционные расходы, которые взлетели на 14% и достигли 3,035 трлн. рублей.



В результате операционная деятельность принесла «Газпрому» 947 млрд. рублей денежного потока, сообщила компания в отчете по МСФО.



Из этой суммы 83%, или 791 млрд. рублей «Газпром» потратил на капитальные стройки в виде трубопроводов в Китай, Европу и в обход Украины.

Еще 135 млрд. рублей пришлось на отток по финансовым статьям: после решения Стокгольмского арбитража, присудившего «Нафтогазу» Украины $2,6 млрд., «Газпром» оказался отрезан от международных рынков капитала.



Из-за угрозы ареста счетов он был вынужден заморозить программу внешних займов, не имея возможности ни рефинансировать старый долг, ни привлечь новый.

За полгода холдингу пришлось погасить почти 100 млрд. рублей долгосрочных займов и 14 млрд. рублей - краткосрочного долга.



Тем не менее, общая сумма задолженности «Газпрома» увеличилась - на 101 млрд. рублей, до 3,366 триллиона рублей, или $54,3 млрд. по текущему курсу. Сказалось падение рубля, из-за которого валютный долг стал дороже, объясняет «Газпром».

Суммарно, по итогам полугодия «дыра» в бюджете холдинга составила 27 млрд. рублей - на такую сумму расходы превысили поступления на счета.

Отметим, впрочем, что по сравнению с прошлым годом ее размер сжался в 4,5 раза (124 млрд. рублей).





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications , http://www.forbes.ru/biznes ,

https://www.svoboda.org/a/29244966.html Мировые цены на нефть в четверг утром сохраняют положительную динамику, отмечавшуюся в среду после публикации еженедельной статистики от минэнерго США по запасам «черного золота» в стране.Цены на нефть выросли в среду, достигнув наивысшей отметки за месяц, после того, как отчет правительства США показал, что запасы нефти упали больше, чем ожидалось.Отчет по запасам нефти и что в нем хорошего.Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, закончившуюся 24 августа, снизились на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 405,8 миллиона баррелей, указано в еженедельном отчете управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения запасов на 0,7 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 407,7 миллиона баррелей.Основные выводы из отчета EIA, опубликованного 29 августа.В целом, изначально все это выглядело как «бычий» отчет: запасы нефти сократились больше ожиданий, но дьявол кроется в деталях.Запасы на Среднем Западе (включая Кушинг) и побережье Мексиканского залива выросли, отреагировав на всплеска цен на нефть.Спрос на бензин в течение недели достиг нового рекордного показателя, но этот факт был также смягчен средним показателем за четыре недели, который стал самым низким с 2014 года.Нефтеперерабатывающие заводы на Среднем Западе работают настолько сильно, насколько это возможно, и операторы, вероятно, будут настаивать на том, чтобы продолжать работать в таком режиме как можно дольше, имея доступ к нефтеносному региону.Импорт сырой нефти из семи членов ОПЕК упал на 18% до 2,01 млн. баррелей в день, что является самым низким уровнем с марта.Цены на нефть растут в моменте, но больше под влиянием ралли, которое охватило американские рынки акций после обновления исторических максимумов. Рынки радуются за то, что Трамп заключил соглашение о торговле с Мексикой и близок к этому с Канадой.В Германии анонсировали отказ от Nord Stream 2 в случае санкций США.Немецкий концерн Uniper - один из пяти европейских партнеров «Газпрома», участвующих в строительстве трубопровода Nord Stream 2, - будет вынужден выйти из проекта, если он попадет под санкции США.Как сообщает Dow Jones, об этом объявил в среду член правления компании Кристофер Дельбрюк.По его словам, риск санкций для концерна перевешивает возможные потери в случае отказа от сотрудничества с «Газпромом».«Разумеется, Uniper не может рисковать, чтобы нас действительно подвергли американским санкциям», - заявил Дельбрюк.«В этом случае мы бы оказались отрезаны от системы платежей, не могли бы больше использовать доллар в торговых операциях», - рассказал он, добавив, что этого «Uniper принципиально не может допустить».«Мы по-прежнему надеемся, что все стороны будут действовать разумно во всей этой ситуации», - подчеркнул Дельбрюк, намекая на закон о санкциях против РФ, который был принят в США еще прошлым летом.Документ, напомним, дает президенту США полномочия наложить санкции на любой трубопроводный проект, который будет использован Россией для продажи углеводородов на экспорт. Под ограничения попадают все инвесторы, вложившие более $5 млн.Хотя Дональд Трамп до сих пор не воспользовался этим правом, подготовка санкций ведется и близка к завершению, сообщили в середине августа источники The Wall Street Journal. По их словам, ограничения могут быть наложены как на компании, участвующие в строительстве, так и на банки, предоставляющие финансирование.По данным Foreign Policy, под санкции могут попасть в том числе европейские компании - помимо Uniper, это немецкая Wintershall, англо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, а также французская Engie. Заместитель гендиректора последней Пьер Шарейр еще в июле прошлого года заявил, что в случае если санкции станут реальностью, компания немедленно прекратит все инвестиции в проект.Жесткий подход к Nord Stream 2, призванному лишить Украину доходов от транзита газа в Европу, лоббируют замглавы Госдепа по Европе и евроазиатским вопросам Уэсс Митчел, а также советник по национальной безопасности Джон Болтон и ряд других высокопоставленных чиновников.Меры способные «оградить» Nord Stream 2 «от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств», обсуждались на переговорах Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель 19 августа, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.По его словам, беседа была «полезной и своевременной», но каких-либо конкретных договоренностей не принесла.Суд Амстердама арестовал долю «Газпрома» в «Голубом потоке».«Нафтогаз» пытается принудительно взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд. по решению Стокгольмского арбитража. Российский концерн оспаривает аресты в судах Великобритании, Нидерландов и Швеции.Окружной суд Амстердама в мае арестовал принадлежащие «Газпрому» акции оператора газопровода «Голубой поток» - Blue Stream Pipeline Company B.V. по иску «Нафтогаза» Украины. Об этом сообщается в квартальной отчетности «Газпрома», опубликованной в среду, 29 августа. Арест также наложен на погашение задолженности Blue Stream Pipeline Company B.V. перед «Газпромом».Это решение связано с попытками «Нафтогаза» принудительно взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд., которые российский концерн должен заплатить по решению Стокгольмского арбитража за недостаточные объемы транзита газа.В мае «Нафтогаз» приступил к принудительному взысканию средств с «Газпрома» в ряде европейских стран. Активы концерна были арестованы в Великобритании, Нидерландах и Швейцарии, «Газпром» сейчас оспаривает эти аресты в судах.«Газпром» через трубопровод «Голубой поток» поставляет газ по дну Черного моря в Турцию. Blue Stream Pipeline Company B.V - это совместное предприятие «Газпрома» и итальянской Eni, компания базируется в Амстердаме.Денежный поток «Газпрома» пересох до нуля.Бюджет «Газпрома» продолжает трещать по швам, несмотря на скачок цен на газ в Европе и резкий рост поставок на все ключевые рынки.По итогам первого полугодия денежный поток «национального достояния» остался отрицательным: поступления на счета не покрыли все расходы, а чистый долг взлетел до нового исторического рекорда в 2,433 триллиона рублей.Хотя доходы от продажи газа в ЕС подскочили в 1,4 раза (до 1,7 трлн. рублей), а на внутреннем рынке за счет повышения тарифов удалось собрать на 9% больше (508 млрд. рублей), три четверти суммарной выручки (3,971 трлн. рублей) «съели» операционные расходы, которые взлетели на 14% и достигли 3,035 трлн. рублей.В результате операционная деятельность принесла «Газпрому» 947 млрд. рублей денежного потока, сообщила компания в отчете по МСФО.Из этой суммы 83%, или 791 млрд. рублей «Газпром» потратил на капитальные стройки в виде трубопроводов в Китай, Европу и в обход Украины.Еще 135 млрд. рублей пришлось на отток по финансовым статьям: после решения Стокгольмского арбитража, присудившего «Нафтогазу» Украины $2,6 млрд., «Газпром» оказался отрезан от международных рынков капитала.Из-за угрозы ареста счетов он был вынужден заморозить программу внешних займов, не имея возможности ни рефинансировать старый долг, ни привлечь новый.За полгода холдингу пришлось погасить почти 100 млрд. рублей долгосрочных займов и 14 млрд. рублей - краткосрочного долга.Тем не менее, общая сумма задолженности «Газпрома» увеличилась - на 101 млрд. рублей, до 3,366 триллиона рублей, или $54,3 млрд. по текущему курсу. Сказалось падение рубля, из-за которого валютный долг стал дороже, объясняет «Газпром».Суммарно, по итогам полугодия «дыра» в бюджете холдинга составила 27 млрд. рублей - на такую сумму расходы превысили поступления на счета.Отметим, впрочем, что по сравнению с прошлым годом ее размер сжался в 4,5 раза (124 млрд. рублей).В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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