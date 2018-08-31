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Итоги: Энергетика 31.08.18

Итоги: Энергетика 31.08.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: П'ят 31 сер, 2018 12:22

Итоги: Энергетика 31.08.18

Мировые цены на нефть незначительно дорожают в пятницу утром на фоне постепенного снижения экспорта сырья из Ирана из-за грядущих санкций США в отношении страны.

По состоянию на 07.45 Киева стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,02%, до $78,03 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,04%, до $70,28 за баррель.

В центре внимания инвесторов остается тема американских санкций в отношении Ирана и перспективы поставок нефти из страны в этой связи. На текущей неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что поставки нефти из Ирана на мировой рынок снижаются более быстрыми темпами, чем ожидалось, по мере приближения сроков вступления в силу санкций США против страны.
Уже в сентябре экспорт нефти из Ирана может снизиться до 1,5 миллиона баррелей в сутки с 2,3 миллиона баррелей в сутки в июне. При этом многие эксперты ожидали, что только к концу года поставки нефти из Ирана сократятся примерно на 1 миллион баррелей.

Кроме того, поддержку рынку продолжают оказывать данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в США за предыдущую неделю снизились на 2,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов всего на 0,7 миллиона баррелей.

Как сказал аналитик OANDA Стивен Иннес, цены на нефть марки WTI продолжают получать поддержку от данных минэнерго США, однако ключевой фактор для роста стоимости сырья кроется в перспективе американских санкций против Ирана.

Цены на нефть в четверг выросли.
Цены на нефть в четверг продолжили рост до максимальных уровней, рост поддержало снижение запасов нефти в США две недели подряд, также сохраняющиеся опасения в отношении уменьшения мировых запасов, связанные с санкциями США против Ирана.

Октябрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на 29 центов, или на 0,4%, до $69,80 за баррель, после роста на 1,4% в среду.

Октябрьский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 49 центов, или на 0,6%, до $77,63 за баррель.

Оба контракта достигли наиболее высоких уровней закрытия в августе в среду, и движутся к росту за неделю и месяц.

В среду Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила о снижении запасов нефти в США на неделе, закончившейся 24 августа, на 2,6 млн., после снижения на 5,8 млн. баррелей неделей ранее.

Первичным «бычьим» фактором, вероятно, остаются санкции США против Ирана.
Также добавило давления в сторону роста цены на нефть сообщение, что Иран угрожает остановить поток нефти через Ормузский пролив, через который проходит 30% мировых поставок нефти.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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