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фондовый рынок 03.09.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 03.09.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Пон 03 вер, 2018 12:57 Итоги: Мировой фондовый рынок 03.09.18 США



Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу преимущественно повышением на фоне торговых переговоров США с партнерами.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,09% и составил 25964,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,01% и составил 2901,52 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,26% и составил 8109,54 пункта.



Агентство Bloomberg в четверг вечером сообщило, что президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что готов уже на следующе неделе наложить очередной пакет пошлин на китайские товары, общая сумму импорта которых составляет $200 миллиардов.



Между тем, офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщил, что Трамп уведомил конгресс США о намерении подписать новый договор вместо соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) в течение 90 дней.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,09%, до 25 964,82 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,01%, до 2 901,52 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,26%, до 8 109,54 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в пятницу и за неделю снизился.

Европейский фондовый рынок в пятницу снизился, основные региональные индексы растеряли рост за неделю, фактором давления снова стала неопределённость в отношении внешнеторговой политики США, которая воздействует на настроение и делает экономическую перспективу более туманной.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,80%. За неделю индекс снизился на 0,3%, что стало второй неделей снижения подряд. За месяц индекс снизился на 2,4% - это стало наиболее слабым месяцем с марта.



Пара евро-доллар снизилась на 0,5%. Доллар поддерживается продолжающимся кризисом на развивающихся рынках, а также статусом «безопасной» валюты на фоне политической неопределенности.



В четверг СМИ сообщили, что президент США Трамп хочет дать ход плану ввести тарифы на китайский импорт на $200 млрд. уже на следующей неделе. Компании могут до 6 сентября комментировать предполагаемые пошлины, и Трамп хочет ввести тарифы после окончания крайнего срока.



В интервью Трамп угрожал выходом США из ВТО.



Также Трамп отклонил недавнее предложение от ЕС убрать тарифы на автомобили, если США сделают тоже самое, назвав это «недостаточно хорошим» предложением.



Кроме этого, представители США и Канады остаются на разных позициях по ключевым пунктам повестки переговоров по обновлённой NAFTA, встречи продолжаются четвёртый день подряд перед обозначенным Белым домом крайним сроком.



Переговоры по Brexit также оставались в фокусе внимания после встречи между переговорщиком от ЕС Барнье и британским секретарём по Brexit Раабом, где они заявили о прогрессе, но не нашли решения вопроса ирландской границы. City A.M. в четверг сообщило, что члены ЕС поддерживали планы дать главному переговорщику от ЕС по Brexit больше гибкости в установлении условий соглашения о выходе к ноябрьскому крайнему сроку. Это сообщение появилось после того, как СМИ сообщили, что Барнье предлагал Великобритании беспрецедентное партнерство, «подобного которому не было с другой страной». Также Times сообщила, что президент Франции Макрон давит на других лидеров ЕС с целью заключения соглашения с Великобританией.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,80%. За неделю индекс снизился на 0,3%, что стало второй неделей снижения подряд. За месяц индекс снизился на 2,4% - это стало наиболее слабым месяцем с марта.



Британский FTSE 100 просел по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,11% и составил 7 432,42 пункта.



Немецкий DAX просел на 1,04%, до 12 364,06 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,30% — на отметке 5 406,85 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника снижением на фоне опасений относительно возможного усугубления торгового конфликта между США и КНР.



К закрытию торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,17% - до 2720,73 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,17%, до 1448,93 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,63% - до 27712,54 пункта, корейский KOSPI - на 0,68%, до 2307,03 пункта.



Японский Nikkei 225 уменьшился на 0,69% - до 22707,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,14%, до 6310,9 пункта.



В центре внимания рынков остаются торговые противоречия США и Китая. В конце августа СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп готовится в сентябре ввести следующий «транш» американских пошлин на китайский импорт объемом $200 миллиардов. Страны с 6 июля уже два раза вводили взаимные импортные пошлины.



Рынки склонны думать наперед. После того, как США введут пошлины на импорт китайских товаров объемом $200 миллиардов, они будут беспокоиться о том, что может произойти дальше. Пока опасения вокруг торговой войны полностью не утихнут, нельзя исключить возможность нового падения на рынках акций.



Дополнительное давление оказывает новая статистика из Китая. Так, деловое издание Caixin сообщило в понедельник, что темпы роста индекса деловой активности (PMI) в промышленности Китая в августе замедлились до минимального уровня более чем за год под влиянием продолжающегося торгово-экономического конфликта с США. PMI в августе составил 50,6 пункта против 50,8 пункта в июле, это самые низкие темпы роста с июня 2017 года. Аналитики ожидали значения показателя на уровне 50,7 пункта.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС завершили торги в пятницу ростом котировок. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,64% - до 2345,85 пункта, РТС вырос на 1,56%, до 1092,29 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.30 Киева упал на 0,89%, до 67,63 RUB/USD, курс евро - на 1,6%, до 78,39 RUB/EUR. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,31% - до $77,78 за баррель.



Акции Сбербанка подорожали на 2,25%, «Газпрома» — на 2,72%, «ЛУКОЙЛа» — подешевели на 0,03%, «АЛРОСы» — выросли на 0,8%, бумаги Московской биржи — на 2,34%.



Мировые фондовые площадки в последний день августа в основном демонстрируют снижение, российский рынок стал исключением, поднявшись по индексам и укрепив рубль.

На следующей неделе индекс Мосбиржи может замахнуться на уровень 2380 пунктов, исторический максимум. Драйверами роста на фоне дорогой нефти и слабого рубля могут выступить акции нефтегазового сектора.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 31 августа повысился на 1,55 пункта или на 0,29% до уровня 527,34 пунктов.



Объем торгов за день составил 700,64 млн. грн., акциями наторговали 1,88 млн. грн.



Как сообщалось в четверг 30 августа, ПФТС-индекс понизился на 3,08 пункта или на 0,58% до уровня 525,79 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 212,28 пунктов или на 67,38% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 31 августа, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно негативную динамику на опасениях скорого введения США новых пошлин в отношении китайских товаров.



По состоянию на 07.25 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,08% - до 2735,51 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,54%, до 1459,27 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,97% - до 27890,62 пункта, корейский KOSPI - повышался на 0,22%, до 2312,52 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,28% - до 6334 пунктов.



Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,01% - до 22868,99 пункта.



Давление на настроения инвесторов оказывает напряженность в торговых отношениях Китая и США. Рынки с пессимизмом отреагировали на сообщения агентства Блумберг со ссылкой на источники о том, что, президент США Дональд Трамп готовится в сентябре ввести следующий «транш» американских пошлин на китайский импорт объемом $200 миллиардов.



«До сих пор Трамп демонстрировал, что если он что-то сказал, то он это сделает. Несмотря на некоторые сомнения относительно того, что новые пошлины будут разработаны так быстро, я подозреваю, что опасения по поводу торговой войны начнут нивелировать оптимизм относительно хороших экономических показателей США», - таково мнение экономиста Sumitomo Mitsui Trust Bank Аяко Сера.



Участники торгов также обратили внимание на новую порцию макроэкономической статистики региона.



Так, по данным государственного статистического управления Китая, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики страны в августе составил 51,3 пункта против 51,2 пункта в июле. При этом аналитики ожидали, что показатель в августе замедлится до 51 пункта.



В то же время статистическое бюро Японии сообщило, что безработица в стране с учетом сезонных колебаний в июле увеличилась до 2,5% с 2,4% в июне, хотя аналитики ожидали сохранения уровня безработицы на отметке 2,4%.



При этом объем промышленного производства в стране в том же месяце сократился на 0,1% в месячном выражении, хотя аналитики ждали роста на 0,2%.



Во-вторых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в пятницу падением на опасениях новых тарифов на импорт китайских товаров в США.



Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific снизился по итогам торгов на 0,3%, до 165,64 пункта. Индикатор завершил в «минусе» третий месяц из последних четырех.



Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,02%, более широкий Topix потерял 0,22%.



Гонконгский Hang Seng снизился на 0,98%, китайский Shanghai Composite - на 0,46%, Shenzhen Composite - на 1,08%.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,51%, индийский BSE Sensex - 0,11%. Южнокорейский Kospi вырос на 0,67%.



В августе Topix потерял 1%, Hang Seng - 2,5%, Shanghai Composite упал на 5,3%. Тем временем Kospi вырос за уходящий месяц на 1,2%, S&P/ASX 200 - на 0,6%, BSE Sensex - на 2,6%.



Как сообщают различные СМИ со ссылкой на информированные источники, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд уже на следующей неделе, после того, как истечет срок принятия комментариев от представителей общественности по поводу пошлин. Срок истекает 6 сентября.

Источники подчеркнули, что это не окончательное решение, однако новость все равно вызвала опасения инвесторов.



Снижение индексов в пятницу не остановили даже сильные статданные из Китая.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе вырос до 51,3 пункта с 51,2 пункта в июле, хотя аналитики в среднем ожидали снижения показателя четвертый месяц подряд - до 51 пункта ровно.



Официальный PMI Китая в сфере услуг в августе также увеличился - с 54 до 54,2 пункта, хотя эксперты ожидали падения до 53,7 пункта, которые стали бы минимальным значением индикатора за два года.



Сводный индикатор, учитывающий данные как о промышленности, так и о сфере услуг, поднялся с 53,6 до 53,8 пункта.



Тем временем японские власти сообщили о том, что объем промышленного производства в стране в июле снизился на 0,1% относительно июня и вырос на 2,3% в годовом выражении. Эксперты ожидали увеличения первого показателя на 0,2%, второго - на 2,7%.



Безработица в Японии в июле выросла с июньских 2,4% до 2,5%, изменения показателя не ожидалось.



На опасениях новой эскалации торговых споров курс иены, которая считается защитным активом в периоды повышенной неопределенности, несколько вырос, что стало негативным фактором для японских экспортеров.

Акции Honda Motor подешевели на 1,9%, Kobe Steel - на 1,5%.

Цена бумаг интернет-гиганта Tencent снизилась на 4,9% на новости о том, что китайские власти намерены ограничить число новых онлайн-игр.

Стоимость акций нефтедобывающей компании PetroChina опустилась на 3,8% на худшей, чем ожидалось, квартальной отчетности, обнародованной после закрытия рынка в четверг.

Котировки бумаг производителя электроники и сетевого оборудования ZTE выросли на 1% благодаря увеличению выручки в первом полугодии.

Капитализация южнокорейской сталелитейной компании Posco уменьшилась на 1,8%, цена бумаг Samsung Electronics выросла на 1,7%.



Индекс ПФТС завершил последние торги лета умеренным ростом: индикатор повысился на 0,29% - до 527,34 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 700,64 млн. грн., в том числе акциями – 1,88 млн. грн.



Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги Центрэнерго (+0,97%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,8%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» снизился на 0,22% - до 1629,67 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу повысился на 1,49% - до 440,51 пункта при объеме торгов 5,175 млн. злотых (почти 40 млн. грн.).



В «индексной корзине» дорожали бумаги агрохолдинга ИМК (+4,17%), «Астарты» (+1,54%) и «Кернела» (+1,43%).



Дешевели акции KSG Agro (-3,92%) и «Агротона» (-0,73%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 27 – 31 августа ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 523,71 к отметке 527,34 пунктов, прибавив 3,63 пункта или 0,69%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 13,21 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей короткой недели, 20 – 23 августа ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 515,54 к отметке 523,71 пунктов, прибавив 8,17 пункта или 1,58%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 20,48 млн. грн.



А теперь пора блиц-обзора торгов нашей биржи ПФТС за август 2018 года.



Как оказалось, в течение августа-2018 ПФТС-индекс повысился на 18,94 пункта или на 3,73% с уровня 508,40 к отметке 527,34 пункта.



Объем сделок с акциями за август-2018 составил 51,141 млн. грн.



Для справки, в течение, в течение июля-2018 ПФТС-индекс повысился на 44,63 пунктов или на 9,62% с уровня 463,77 к отметке 508,40 пунктов.



Объем сделок с акциями за июль-2018 составил 31,04 млн. грн.



К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют преимущественно негативную динамику на опасениях скорого введения США новых пошлин в отношении китайских товаров, а также после статистики по промышленности Китая.



По состоянию на 7.35 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,94% - до 2699,66 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,25%, до 1433,2 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,95% - до 27623,92 пункта, корейский KOSPI - на 0,65%, до 2307,71 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавлял 0,06% - поднимаясь до 6323 пунктов.



Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,64% - до 22719,63 пункта.



Аналитики отмечают, что вероятность скорого введения очередного пакета импортных пошлин США на товары из Китая очень велика.



Почти очевидно, что президент США Дональд Трамп наложит 25-процентные пошлины на импорт из Китая на сумму в $200 миллиардов.



На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что Трамп готовится в сентябре ввести следующий «транш» американских пошлин на китайский импорт объемом $200 миллиардов.



Инвесторы также отреагировали на статистику по индексу деловой активности (PMI) в промышленности Китая в августе. Темпы роста показателя замедлились до минимального уровня с июня 2017 года - до 50,6 пункта против 50,8 пункта в июле. Во многом снижение было вызвано эффектами торгово-экономического конфликта с США.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника снижением на фоне опасений относительно возможного усугубления торгового конфликта между США и КНР.



К закрытию торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,17% - до 2720,73 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,17%, до 1448,93 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,63% - до 27712,54 пункта, корейский KOSPI - на 0,68%, до 2307,03 пункта.



Японский Nikkei 225 уменьшился на 0,69% - до 22707,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,14%, до 6310,9 пункта.



В центре внимания рынков остаются торговые противоречия США и Китая. В конце августа СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп готовится в сентябре ввести следующий «транш» американских пошлин на китайский импорт объемом $200 миллиардов. Страны с 6 июля уже два раза вводили взаимные импортные пошлины.



Рынки склонны думать наперед. После того, как США введут пошлины на импорт китайских товаров объемом $200 миллиардов, они будут беспокоиться о том, что может произойти дальше. Пока опасения вокруг торговой войны полностью не утихнут, нельзя исключить возможность нового падения на рынках акций.



Дополнительное давление оказывает новая статистика из Китая. Так, деловое издание Caixin сообщило в понедельник, что темпы роста индекса деловой активности (PMI) в промышленности Китая в августе замедлились до минимального уровня более чем за год под влиянием продолжающегося торгово-экономического конфликта с США. PMI в августе составил 50,6 пункта против 50,8 пункта в июле, это самые низкие темпы роста с июня 2017 года. Аналитики ожидали значения показателя на уровне 50,7 пункта.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу преимущественно повышением на фоне торговых переговоров США с партнерами.Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,09% и составил 25964,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,01% и составил 2901,52 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,26% и составил 8109,54 пункта.Агентство Bloomberg в четверг вечером сообщило, что президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что готов уже на следующе неделе наложить очередной пакет пошлин на китайские товары, общая сумму импорта которых составляет $200 миллиардов.Между тем, офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщил, что Трамп уведомил конгресс США о намерении подписать новый договор вместо соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) в течение 90 дней.Европейский фондовый рынок в пятницу и за неделю снизился.Европейский фондовый рынок в пятницу снизился, основные региональные индексы растеряли рост за неделю, фактором давления снова стала неопределённость в отношении внешнеторговой политики США, которая воздействует на настроение и делает экономическую перспективу более туманной.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,80%. За неделю индекс снизился на 0,3%, что стало второй неделей снижения подряд. За месяц индекс снизился на 2,4% - это стало наиболее слабым месяцем с марта.Пара евро-доллар снизилась на 0,5%. Доллар поддерживается продолжающимся кризисом на развивающихся рынках, а также статусом «безопасной» валюты на фоне политической неопределенности.В четверг СМИ сообщили, что президент США Трамп хочет дать ход плану ввести тарифы на китайский импорт на $200 млрд. уже на следующей неделе. Компании могут до 6 сентября комментировать предполагаемые пошлины, и Трамп хочет ввести тарифы после окончания крайнего срока.В интервью Трамп угрожал выходом США из ВТО.Также Трамп отклонил недавнее предложение от ЕС убрать тарифы на автомобили, если США сделают тоже самое, назвав это «недостаточно хорошим» предложением.Кроме этого, представители США и Канады остаются на разных позициях по ключевым пунктам повестки переговоров по обновлённой NAFTA, встречи продолжаются четвёртый день подряд перед обозначенным Белым домом крайним сроком.Переговоры по Brexit также оставались в фокусе внимания после встречи между переговорщиком от ЕС Барнье и британским секретарём по Brexit Раабом, где они заявили о прогрессе, но не нашли решения вопроса ирландской границы. City A.M. в четверг сообщило, что члены ЕС поддерживали планы дать главному переговорщику от ЕС по Brexit больше гибкости в установлении условий соглашения о выходе к ноябрьскому крайнему сроку. Это сообщение появилось после того, как СМИ сообщили, что Барнье предлагал Великобритании беспрецедентное партнерство, «подобного которому не было с другой страной». Также Times сообщила, что президент Франции Макрон давит на других лидеров ЕС с целью заключения соглашения с Великобританией.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника снижением на фоне опасений относительно возможного усугубления торгового конфликта между США и КНР.В центре внимания рынков остаются торговые противоречия США и Китая. В конце августа СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп готовится в сентябре ввести следующий «транш» американских пошлин на китайский импорт объемом $200 миллиардов. Страны с 6 июля уже два раза вводили взаимные импортные пошлины.Рынки склонны думать наперед. После того, как США введут пошлины на импорт китайских товаров объемом $200 миллиардов, они будут беспокоиться о том, что может произойти дальше. Пока опасения вокруг торговой войны полностью не утихнут, нельзя исключить возможность нового падения на рынках акций.Дополнительное давление оказывает новая статистика из Китая. Так, деловое издание Caixin сообщило в понедельник, что темпы роста индекса деловой активности (PMI) в промышленности Китая в августе замедлились до минимального уровня более чем за год под влиянием продолжающегося торгово-экономического конфликта с США. PMI в августе составил 50,6 пункта против 50,8 пункта в июле, это самые низкие темпы роста с июня 2017 года. Аналитики ожидали значения показателя на уровне 50,7 пункта.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.30 Киева упал на 0,89%, до 67,63 RUB/USD, курс евро - на 1,6%, до 78,39 RUB/EUR. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,31% - до $77,78 за баррель.Акции Сбербанка подорожали на 2,25%, «Газпрома» — на 2,72%, «ЛУКОЙЛа» — подешевели на 0,03%, «АЛРОСы» — выросли на 0,8%, бумаги Московской биржи — на 2,34%.Мировые фондовые площадки в последний день августа в основном демонстрируют снижение, российский рынок стал исключением, поднявшись по индексам и укрепив рубль.На следующей неделе индекс Мосбиржи может замахнуться на уровень 2380 пунктов, исторический максимум. Драйверами роста на фоне дорогой нефти и слабого рубля могут выступить акции нефтегазового сектора.Как сообщалось в четверг 30 августа, ПФТС-индекс понизился на 3,08 пункта или на 0,58% до уровня 525,79 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 212,28 пунктов или на 67,38% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 31 августа, сессия в ПФТС.Дешевели акции KSG Agro (-3,92%) и «Агротона» (-0,73%).Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.А теперь пора блиц-обзора торгов нашей биржи ПФТС за август 2018 года.К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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