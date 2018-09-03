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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Пон 03 вер, 2018 13:02 Итоги: Прогнозы 03.09.18



Новый раунд санкций против России, который готовится Госдепартаментом и сенатом США, отправит российскую экономику в третью с начала 21-го века рецессию.

В негативном сценарии, когда конгресс США запрещает инвестиции в российский госдолг, отключает госбанки от глобальной системы долларовых платежей, накладывает новые ограничения на поставки нефтегазового оборудования и инвестиции в энергетические проекты, российский ВВП возобновит падение в 2019 году.

Итоговый спад составит 0,3% и будет сопровождаться уменьшением реальных доходов населения, сжатием платежеспособного спроса и розничной торговли, обвальным сокращением инвестиций и новой девальвацией рубля, прогнозирует BCS Global Markets в обзоре «Политические риски России».

Угроза расширения санкций «становится все более реальной», а их новых раунд «может оказаться гораздо более чувствительным», чем предыдущие, поскольку потенциал спасительного роста цен на нефть, практически исчерпан, а проекты, внесенные в конгресс, могут получить ход уже в сентябре-октябре и приобрести силу закона до ноябрьских промежуточных выборов, отмечает главный экономист БКС Владимир Тихомиров.



«"Как только будут объявлены новые санкции, можно ожидать волны оттока капитала с российского рынка, что приведет к усилению давления на рубль», - предупреждает Тихомиров.



Средний курс доллара подскочит до 76,8 RUB/USD, что на 12% выше текущих уровней. В ответ ЦБ придется поднять ключевую ставку с 7,25% до 8,75% годовых и, возможно, «даже прибегнуть к валютным интервенциям или внедрить мягкий контроль над движением капитала», считает Тихомиров.



Экономика РФ продолжит демонстрировать рост вплоть до конца четвертого квартала: помогут высокие цены на нефть и активность потребителей, которые, как и в 2014 году, выстроятся в очереди за товарами, спеша купить до скачка цен.



«Начиная с первого квартала 2019 года, мы, вероятно, станем свидетелями замедления, особенно в динамике оборота розничной торговли и инвестиций, по мере того, как начнет проявляться негатив от раскручивания инфляции, ослабления рубля и удорожания кредитов», - предупреждает Тихомиров.



По итогам года реальные доходы населения снизятся на 0,5%, оборот розничной торговли сократится на 0,8%. Инвестиции, рухнувшие более чем за 10% за 2015-16 гг, обвалятся еще на 5,2%.



Найти новое равновесие и новое «дно» рубль сможет к концу первого полугодия, а на конец года будет стоить 74,8 RUB/USD.





«Негативный» сценарий, который использовался для расчетов, не включает «самые суровые меры», такие, как «полный запрет на основные экспортные поставки из России, включая нефть и газ, а также запрет на владение российскими государственными или квазигосударственными долговыми инструментами»»; он также базируется на предположении, что цены на нефть останутся высокими, подчеркивает Тихомиров.



«Мы закладываем продолжение стабильного роста мировой экономики и торговли, отсутствие обвалов на мировых развивающихся и сырьевых рынках, и постепенное ужесточение денежно-кредитной политики мировых центробанков. Тем не менее, мы понимаем, что реальность, безусловно, будет более сложной и могут возникнуть другие проблемы, не связанные с санкциями, которые окажут значительное влияние на российскую экономику», - предупреждает эксперт.



Отток капитала из российских акций продолжается 16 недель.



Российский фондовый рынок продолжает терять зарубежных инвесторов. Фонды-нерезиденты распродают акции российский компаний и облигации правительства РФ практически без остановок с конца мая.

Из последних 18 недель 16 завершились для рынка акций выводом иностранного капитала: на минувшей неделе он составил $30 млн., сообщает в обзоре в пятницу БКС.

Бумаги распродают как фонды, специализированные исключительно на России, так и те, что покупают РФ «в пакете с другими развивающимися рынками: первые забрали $10 млн., вторые – $20 млн.



Фонды, инвестирующие в российские облигации, вывели 5 млн долларов; отток с долгового рынка продолжается три недели подряд.



«Отток иностранного капитала происходит не только в России. Инвесторы уходят из Турции и Аргентины с не меньшей скоростью», - говорит руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

В целом фонды развивающихся рынков лишились $200 млн. клиентских средств за неделю, указывает БКС. Исключение составили азиатские фонды, получившие $463 млн. притока.

Несмотря на нарастающую угрозу эскалации торговой войны, инвесторов интересует в первую очередь Китай: в покупку акций КНР было вложено 588 млн. за неделю.



«В России, помимо общей проблемы - сохранения системных рисков в экономике, существует также запрет на инвестирование в российские бумаги со стороны западных властей своим гражданам и компаниям», - отмечает Козловский.



Индекс МосБиржи, впрочем, растет: за неделю он прибавил 2,89%, рекордную с апреля величину, и завершил торги на отметке 2345,85 пункта, не дотянув лишь 1,4% до нового исторического максимума.

Индекс «поддерживают бумаги нефтегазового сектора, благодаря растущей нефти и слабому рублю, за счет которого еще больше растет их выручка (при конвертации рубля, естественно)», - отмечает Козловский: так, «Роснефть» подорожала на 1,77% за неделю, в процессе обновив исторический максимум на отметке 444,95 рубля за акцию.



Вниз рынок РФ продолжают тянуть госбанки: акции Сбербанка в течение недели едва не обновили минимальные значения с августа прошлого года, а ВТБ котируется вблизи антирекорда с 2014 года.

Инвесторы фиксируют позиции из-за риска санкций, говорит Козловский: внесенный в сенат США законопроект требует запрета на операции с одним или несколькими крупнейшими госбанками, в числе которых, помимо Сбербанка и ВТБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, ВЭБ, Газпромбанк и Банк Москвы.

«В ближайшие недели оттоки из фондов акций, инвестирующих в Россию, снова усилятся, учитывая усиление волатильности на EM, что негативно для рынка в краткосрочной перспективе», - отмечает замруководителя управления анализа рынка акций БКС Вячеслав Смольянинов.



Понедельничная сессия в зеленой секции межбанка прошла в условиях дефицита предложения доллара и старта сезона репатриации дивидендов нерезидентами. Последним наверняка было дано указание от зарубежных «мам» не откладывать на вторник приобретение валюты на гривню дивидендов. Логика решения понятна: откладывать на 04-е покупки СКВ не было никакого резона, поскольку из-за выходного дня в США «бычий» тренд поступлений доллара на счета экспортеров следовало ожидать лишь среду.



Таким образом, «варяги» перечисляя дивидендную гривню сегодня, 03 сентября, могли рассчитывать на СКВ во вторник. Когда, высоковероятно, ее цена окажется выше понедельничных текущих котировок.



Натурально, некоторые оптимисты могли надеяться на благосклонность регулятора, который вполне вероятно появится на межбанке во вторник с интервенцией для «сглаживания» курсовой динамики либо в рамках валютного аукциона, либо с платформы Matching, однако большинство нерезидентов, дисциплинированно выполняя наказ «родителей», не стали рассчитывать на лотерею от Институтской и не считаясь с текущей ценой доллара.



По примеру «варягов», на рынке появились с некоторым опозданием и наши банки, совместными усилиями и при «попустительстве» регулятора, заметно подняв цену «завтрашнего» доллара.



Заметная курсовая динамика безналичной СКВ сопровождалась низкими оборотами сделок. Несмотря на вышеприведенную «обоснованность» вхождения в доллар завтрашним валютированием, популярность этого режима торгов в Украине остается низкой. Кроме того, «жесткий» вариант «бычьего» тренда, как известно, не сопровождается высокими оборотами.



Во-вторых, если у нерезидентов для покупки СКВ была дивидендная гривня, остальные участники торгов, согласно сводке о состоянии транзитных и коррсчетов НБУ, подобными широкими ресурсами в нацвалюте не располагали.



Не знакомые со всеми нюансами понедельничной торговли безналичным долларом валютированием tom участники наличного рынка поспешили нарастить свои покупки СКВ, автоматически подняв цену здешнего доллара.



В силу вышеупомянутого дефицита предложения экспортной СКВ из-за выходного дня в США 03 сентября, «зеленые быки» не покинут валютный межбанк во вторник, сохранив пролонгацию «зеленого» ралли по причине «технического» преобладания спроса.



Аналогичный сюжет вероятнее всего будет реализован и на наличном рынке.

Ситуация должна «смягчиться» на торгах среды, когда межбанк получит двойную порцию оферов экспортной выручки. Мы не исключаем установление на рынке безналичного доллара 05 сентября ситуативной стабилизации.



А пока придется «смириться» с вынужденной текущей обострившейся девальвацией гривни. В значительной степени, по «календарным» и «техническим» причинам.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Санкции США отправят Россию в новую рецессию.Новый раунд санкций против России, который готовится Госдепартаментом и сенатом США, отправит российскую экономику в третью с начала 21-го века рецессию.В негативном сценарии, когда конгресс США запрещает инвестиции в российский госдолг, отключает госбанки от глобальной системы долларовых платежей, накладывает новые ограничения на поставки нефтегазового оборудования и инвестиции в энергетические проекты, российский ВВП возобновит падение в 2019 году.Итоговый спад составит 0,3% и будет сопровождаться уменьшением реальных доходов населения, сжатием платежеспособного спроса и розничной торговли, обвальным сокращением инвестиций и новой девальвацией рубля, прогнозирует BCS Global Markets в обзоре «Политические риски России».Угроза расширения санкций «становится все более реальной», а их новых раунд «может оказаться гораздо более чувствительным», чем предыдущие, поскольку потенциал спасительного роста цен на нефть, практически исчерпан, а проекты, внесенные в конгресс, могут получить ход уже в сентябре-октябре и приобрести силу закона до ноябрьских промежуточных выборов, отмечает главный экономист БКС Владимир Тихомиров.«"Как только будут объявлены новые санкции, можно ожидать волны оттока капитала с российского рынка, что приведет к усилению давления на рубль», - предупреждает Тихомиров.Средний курс доллара подскочит до 76,8 RUB/USD, что на 12% выше текущих уровней. В ответ ЦБ придется поднять ключевую ставку с 7,25% до 8,75% годовых и, возможно, «даже прибегнуть к валютным интервенциям или внедрить мягкий контроль над движением капитала», считает Тихомиров.Экономика РФ продолжит демонстрировать рост вплоть до конца четвертого квартала: помогут высокие цены на нефть и активность потребителей, которые, как и в 2014 году, выстроятся в очереди за товарами, спеша купить до скачка цен.«Начиная с первого квартала 2019 года, мы, вероятно, станем свидетелями замедления, особенно в динамике оборота розничной торговли и инвестиций, по мере того, как начнет проявляться негатив от раскручивания инфляции, ослабления рубля и удорожания кредитов», - предупреждает Тихомиров.По итогам года реальные доходы населения снизятся на 0,5%, оборот розничной торговли сократится на 0,8%. Инвестиции, рухнувшие более чем за 10% за 2015-16 гг, обвалятся еще на 5,2%.Найти новое равновесие и новое «дно» рубль сможет к концу первого полугодия, а на конец года будет стоить 74,8 RUB/USD.«Негативный» сценарий, который использовался для расчетов, не включает «самые суровые меры», такие, как «полный запрет на основные экспортные поставки из России, включая нефть и газ, а также запрет на владение российскими государственными или квазигосударственными долговыми инструментами»»; он также базируется на предположении, что цены на нефть останутся высокими, подчеркивает Тихомиров.«Мы закладываем продолжение стабильного роста мировой экономики и торговли, отсутствие обвалов на мировых развивающихся и сырьевых рынках, и постепенное ужесточение денежно-кредитной политики мировых центробанков. Тем не менее, мы понимаем, что реальность, безусловно, будет более сложной и могут возникнуть другие проблемы, не связанные с санкциями, которые окажут значительное влияние на российскую экономику», - предупреждает эксперт.Отток капитала из российских акций продолжается 16 недель.Российский фондовый рынок продолжает терять зарубежных инвесторов. Фонды-нерезиденты распродают акции российский компаний и облигации правительства РФ практически без остановок с конца мая.Из последних 18 недель 16 завершились для рынка акций выводом иностранного капитала: на минувшей неделе он составил $30 млн., сообщает в обзоре в пятницу БКС.Бумаги распродают как фонды, специализированные исключительно на России, так и те, что покупают РФ «в пакете с другими развивающимися рынками: первые забрали $10 млн., вторые – $20 млн.Фонды, инвестирующие в российские облигации, вывели 5 млн долларов; отток с долгового рынка продолжается три недели подряд.«Отток иностранного капитала происходит не только в России. Инвесторы уходят из Турции и Аргентины с не меньшей скоростью», - говорит руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.В целом фонды развивающихся рынков лишились $200 млн. клиентских средств за неделю, указывает БКС. Исключение составили азиатские фонды, получившие $463 млн. притока.Несмотря на нарастающую угрозу эскалации торговой войны, инвесторов интересует в первую очередь Китай: в покупку акций КНР было вложено 588 млн. за неделю.«В России, помимо общей проблемы - сохранения системных рисков в экономике, существует также запрет на инвестирование в российские бумаги со стороны западных властей своим гражданам и компаниям», - отмечает Козловский.Индекс МосБиржи, впрочем, растет: за неделю он прибавил 2,89%, рекордную с апреля величину, и завершил торги на отметке 2345,85 пункта, не дотянув лишь 1,4% до нового исторического максимума.Индекс «поддерживают бумаги нефтегазового сектора, благодаря растущей нефти и слабому рублю, за счет которого еще больше растет их выручка (при конвертации рубля, естественно)», - отмечает Козловский: так, «Роснефть» подорожала на 1,77% за неделю, в процессе обновив исторический максимум на отметке 444,95 рубля за акцию.Вниз рынок РФ продолжают тянуть госбанки: акции Сбербанка в течение недели едва не обновили минимальные значения с августа прошлого года, а ВТБ котируется вблизи антирекорда с 2014 года.Инвесторы фиксируют позиции из-за риска санкций, говорит Козловский: внесенный в сенат США законопроект требует запрета на операции с одним или несколькими крупнейшими госбанками, в числе которых, помимо Сбербанка и ВТБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, ВЭБ, Газпромбанк и Банк Москвы.«В ближайшие недели оттоки из фондов акций, инвестирующих в Россию, снова усилятся, учитывая усиление волатильности на EM, что негативно для рынка в краткосрочной перспективе», - отмечает замруководителя управления анализа рынка акций БКС Вячеслав Смольянинов.Понедельничная сессия в зеленой секции межбанка прошла в условиях дефицита предложения доллара и старта сезона репатриации дивидендов нерезидентами. Последним наверняка было дано указание от зарубежных «мам» не откладывать на вторник приобретение валюты на гривню дивидендов. Логика решения понятна: откладывать на 04-е покупки СКВ не было никакого резона, поскольку из-за выходного дня в США «бычий» тренд поступлений доллара на счета экспортеров следовало ожидать лишь среду.Таким образом, «варяги» перечисляя дивидендную гривню сегодня, 03 сентября, могли рассчитывать на СКВ во вторник. Когда, высоковероятно, ее цена окажется выше понедельничных текущих котировок.Натурально, некоторые оптимисты могли надеяться на благосклонность регулятора, который вполне вероятно появится на межбанке во вторник с интервенцией для «сглаживания» курсовой динамики либо в рамках валютного аукциона, либо с платформы Matching, однако большинство нерезидентов, дисциплинированно выполняя наказ «родителей», не стали рассчитывать на лотерею от Институтской и не считаясь с текущей ценой доллара.По примеру «варягов», на рынке появились с некоторым опозданием и наши банки, совместными усилиями и при «попустительстве» регулятора, заметно подняв цену «завтрашнего» доллара.Заметная курсовая динамика безналичной СКВ сопровождалась низкими оборотами сделок. Несмотря на вышеприведенную «обоснованность» вхождения в доллар завтрашним валютированием, популярность этого режима торгов в Украине остается низкой. Кроме того, «жесткий» вариант «бычьего» тренда, как известно, не сопровождается высокими оборотами.Во-вторых, если у нерезидентов для покупки СКВ была дивидендная гривня, остальные участники торгов, согласно сводке о состоянии транзитных и коррсчетов НБУ, подобными широкими ресурсами в нацвалюте не располагали.Не знакомые со всеми нюансами понедельничной торговли безналичным долларом валютированием tom участники наличного рынка поспешили нарастить свои покупки СКВ, автоматически подняв цену здешнего доллара.В силу вышеупомянутого дефицита предложения экспортной СКВ из-за выходного дня в США 03 сентября, «зеленые быки» не покинут валютный межбанк во вторник, сохранив пролонгацию «зеленого» ралли по причине «технического» преобладания спроса.Аналогичный сюжет вероятнее всего будет реализован и на наличном рынке.Ситуация должна «смягчиться» на торгах среды, когда межбанк получит двойную порцию оферов экспортной выручки. Мы не исключаем установление на рынке безналичного доллара 05 сентября ситуативной стабилизации.А пока придется «смириться» с вынужденной текущей обострившейся девальвацией гривни. В значительной степени, по «календарным» и «техническим» причинам.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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