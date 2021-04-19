RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 545546547548
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 18:59

2XL зайдіть до кабінету платника податків (https://cabinet.tax.gov.ua/) і подивіться що "бачить" податкова, це корисно інколи робити і перевіряти чи не намалювали вам щось зайве

бо наприклад мені Укрнафта "виплатила" дивіденди, з них сплатила податки (це у звіті податкової видно), але оті самі дивіденди довелося через суд отримувати... бо вони виконали свої податкові зобов"язання, а от мої гроші вирішили у себе на рахунках залишити
DmitryZP
 
Повідомлень: 4453
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 19:11

Re: Ринок ОВДП

DmitryZP написав:2XL зайдіть до кабінету платника податків (https://cabinet.tax.gov.ua/) і подивіться що "бачить" податкова, це корисно інколи робити і перевіряти чи не намалювали вам щось зайве


Дякую за пораду але в мене їх нема, тому і немає що дивитися
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4036
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 19:20

2XL тобто жодного разу ще не купували облігації? вирішуєте чи варто купувати і що побачить податкова?
DmitryZP
 
Повідомлень: 4453
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 19:50

  2XL написав:Підкажіть, у звітах податкової видно доходи по ОВДП?

Если о них кто-то в налоговую отчитался, то видно. Некоторые брокеры и дилеры это даже делают, но не все и не всё. Поэтому бывает, что видно, а бывает, что нет.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3958
З нами з: 23.03.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 20:58

  moveton написав:
  2XL написав:Підкажіть, у звітах податкової видно доходи по ОВДП?

Если о них кто-то в налоговую отчитался, то видно. Некоторые брокеры и дилеры это даже делают, но не все и не всё. Поэтому бывает, что видно, а бывает, что нет.


мой говорит что за купоны отчитываться не надо, а только при продаже
ввиду того что немало спекулей на коротких дистанциях, т.е. покупают продают в течение года - то будет видно
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6395
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 545546547548
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 62502
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5475)
05.12.2023 19:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.