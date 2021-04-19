Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 05 гру, 2023 18:59
2XL
зайдіть до кабінету платника податків (
https://cabinet.tax.gov.ua/
) і подивіться що "бачить" податкова, це корисно інколи робити і перевіряти чи не намалювали вам щось зайве
бо наприклад мені Укрнафта "виплатила" дивіденди, з них сплатила податки (це у звіті податкової видно), але оті самі дивіденди довелося через суд отримувати... бо вони виконали свої податкові зобов"язання, а от мої гроші вирішили у себе на рахунках залишити
DmitryZP
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Додано: Вів 05 гру, 2023 19:11
DmitryZP написав: 2XL
зайдіть до кабінету платника податків (
https://cabinet.tax.gov.ua/
) і подивіться що "бачить" податкова, це корисно інколи робити і перевіряти чи не намалювали вам щось зайве
Дякую за пораду але в мене їх нема, тому і немає що дивитися
2XL
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Додано: Вів 05 гру, 2023 19:20
2XL тобто жодного разу ще не купували облігації? вирішуєте чи варто купувати і що побачить податкова?
DmitryZP
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Додано: Вів 05 гру, 2023 19:50
2XL написав:
Підкажіть, у звітах податкової видно доходи по ОВДП?
Если о них кто-то в налоговую отчитался, то видно. Некоторые брокеры и дилеры это даже делают, но не все и не всё. Поэтому бывает, что видно, а бывает, что нет.
moveton
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Додано: Вів 05 гру, 2023 20:58
moveton написав: 2XL написав:
Підкажіть, у звітах податкової видно доходи по ОВДП?
Если о них кто-то в налоговую отчитался, то видно. Некоторые брокеры и дилеры это даже делают, но не все и не всё. Поэтому бывает, что видно, а бывает, что нет.
мой говорит что за купоны отчитываться не надо, а только при продаже
ввиду того что немало спекулей на коротких дистанциях, т.е. покупают продают в течение года - то будет видно
cohan
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