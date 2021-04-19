То можна купувати. До 13.03 отримати 8,32 грн. з кожної 1071,68 вложеної гривні. Хтось злив свої ЦП.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 11:16
Re: Ринок ОВДП
Додано: Сер 21 лют, 2024 15:26
Re: Ринок ОВДП
Додано: Сер 21 лют, 2024 15:30
Купили б краще валюту...
Бачите, сама доля вас відводить від купівлі,//))))
Додано: Чет 22 лют, 2024 08:42
Re: Ринок ОВДП
Валюту, або піврічні валютні ОВДП слід купляти влітку, а не взимку.
В мене до панства таке питання:
- як Вам інвестиційна ідея сидіти з зими до літа у гривнєвих ОВДП, а з літа до весни в валютних ОВДП?
Я бачу лише гостре питання як перекинутися влітку з безготівкової гривні в безготівкову валюту в достатньо великих об'ємах.
Додано: Чет 22 лют, 2024 09:11
Re: Ринок ОВДП
Доброе утро
1. Какие могут риски по покупке ОВГЗ Севастополь до 13.03.24 за кредитные деньги, например с кредитки Привата на 200 тыс. грн.?. Получается если купить сейчас то погасить кредит надо будет до 25.03.24.
2. В дие пишет, что выплата будет на карту Е поддержка от моно. Когда реально на нее упадут деньги по ОВГЗ Севастополь, чтобы успеть погасить кредит в грейс периоде от Привата?
3. Моно не будет спрашивать законность, если сумма придет на выплату по ОВГЗ около 200 тыс. грн.?
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