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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 569570571572
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 11:16

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:А мені показує 2 980 шт
То можна купувати. До 13.03 отримати 8,32 грн. з кожної 1071,68 вложеної гривні. Хтось злив свої ЦП.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:26

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:А мені показує 2 980 шт
на кінець дня 2792 шт., хтось вирішив заробити 1620,56 грн., вклавши 201475,84 грн. (майже 10% річних). Таке собі "вкладення".
edgar_po
 
Повідомлень: 374
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:30

  V2 написав:Шановне товариство!
Кілька днів не можу придбати в Дії Севастополь (13.03.2024).
Спочатку ICU схвалює заявку - далі відразу після оплати видає, що "платіж не виконано", а потім приходить повідомлення, що змінилась ціна ОВДП.
При цьому, ціна яка була, такою і залишилась.
Тестово спробував іншу облігацію - все ок.
З лімітами теж все гаразд.
В чому може бути проблема?
Купили б краще валюту...
Бачите, сама доля вас відводить від купівлі,//))))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 08:42

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:Купили б краще валюту...
Бачите, сама доля вас відводить від купівлі,//))))

Валюту, або піврічні валютні ОВДП слід купляти влітку, а не взимку.

В мене до панства таке питання:
- як Вам інвестиційна ідея сидіти з зими до літа у гривнєвих ОВДП, а з літа до весни в валютних ОВДП?
Я бачу лише гостре питання як перекинутися влітку з безготівкової гривні в безготівкову валюту в достатньо великих об'ємах.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 09:11

Re: Ринок ОВДП

Доброе утро
1. Какие могут риски по покупке ОВГЗ Севастополь до 13.03.24 за кредитные деньги, например с кредитки Привата на 200 тыс. грн.?. Получается если купить сейчас то погасить кредит надо будет до 25.03.24.
2. В дие пишет, что выплата будет на карту Е поддержка от моно. Когда реально на нее упадут деньги по ОВГЗ Севастополь, чтобы успеть погасить кредит в грейс периоде от Привата?
3. Моно не будет спрашивать законность, если сумма придет на выплату по ОВГЗ около 200 тыс. грн.?
Алексей77
 
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