Світова економіка, тенденції

В середу ми всі прокинулись у зовсім іншому світі. І цей світ дуже сподобався торговцям і спекулянтам, які запустили найбільше поствиборче раллі в історії США. В ці дні зростало абсолютне все, наче хтось запустив вечірку, яка одночасно нагадує вечорниці Епштейна і Підіді. Не думаючи про можливе похмілля взагалі. І спекулянтів можна зрозуміти. Нещодавно їх думки публічно озвучив майбутній міністр фінансів в уряді Трампа, колишній керуючий дуже успішного інвестиційного фонда – фонда Джоджа Сороса. І сенс у тому, що тепер за республіканську партію голосує робітничий клас, який раніше обирав демократів. Але робить це навіть тоді, коли сама республіканська партія продовжує відстоювати інтереси найзаможніших американців. Мрія для інвесторів і спекулянтів із будь-якої країни. Особливо враховуючи, що республіканці отримали монобільшість, контролюючи і Білий Дім і парламент. І цілком здатні на такий турборежим, про який ніколи не мріяли. Ось і зараз ринки зростають на майбутніх податкових пільгах, як це було вже за першого президенства Трампа, коли корпорації направляли кошти, що збереглися від оподаткування, на викуп власних акцій. Зростає долар, очікуючи вищу інфляцію завдяки протекціоністким заходам Трампа, а значить і вищі ставки в США.



На тлі виборчих новин трошки загубилось чергове рішення ФРС знизити облікову ставку на 25 відсоткових пунктів. Як і позицію голови ФРС, що він буде відстоювати незалежність регулятора і не піде після прохання Дональда Трампа. Що ж, на його щастя досвіду роботи СБУ з незалежними регуляторами в США немає. Поки що немає. Серед корпоративного сегменту більше інших радіє технологічний сектор, якому обіцяли голову голови антимонопольного регулятора, що суттєво обмежувала великі угоди у секторі. І звісно лідирує Тесла, чия капіталізація тільки за перший день зросла на 12%. Покупка Твіттера Маском тепер не виглядає викиданням грошей на вітер, а скоріш схоже на дуже вдалу інвестицію. Ну і звісно проект Маска по польоту на Марс стає більш популярним, бо багато ліберальних американців подумали, що хочуть поїхати тепер як надалі, якщо не на червону планету, то в Канаду. Радіє і світ кріптовалютчиків, яким також була обіцяна голова, правда тепер іншого регулятора. Що має врятувати сектор від надмірної, на думку самого сектора, регуляторної уваги. В результаті значного притоку грошей в сегмент біткоїн досяг історичного максимума і торгується на рівні 76 тисяч доларів за одиницю нічого. Історичний максимум був досягнутий і на американському ринку акцій. Індекс S&P500 відкриється у п’ятницю з відмітки у 5973 пункти, що на 270 пунктів вище, ніж тиждень тому.



Свято дісталося навіть ринків, що розвиваються. Причому якщо в середу там були присутні депресивні настрої, а в очікуванні протекціонізму Трампа падали валюти країн, що розвиваються, то з четверга і вони долучились до загального святкування. Особливо кидалось в очі зростання російського фондового ринку і акцій, пов язаних з Росією. Наприклад одного австрійського банку. Вочевидь, інвестори закладають, що обіцянка Трампа швидко закінчити війну приведе до швидкого зняття санкцій з Росії. І на можливість такого сценарію натякають, в тому числі, ті численні лестощі, які почав використовувати по відношенню до Трампа Путін, згадуючи свій шлях нагору в російський політиці і довідки, що готували йому по Трампу американські спецслужби. Натякаючи таким чином, що він дуже сподівається домовитись. І питання лише у деталях. Так що хоч у перші 24 години на Землі не наступив мир, проте інвестори не тільки не втратили у нього віру, але й ще додатково переконалися, що до моменту інавгурації Трампа може бути підготовлена певна угода. Звісно, якщо всі сторони будуть готові її підписати. Парадокс, але от ринок нафти ніяк поки не вірить у спроможність Трампа на нього вплинути. Барель бренту торгується навіть трохи вище, ніж тиждень тому, на рівні 75 доларів за бочку.



Очікування по швидкому завершенню війни, звісно, вплинули і на динаміку українського ринку. Тут і раніше була присутня торгівля «на Трампі», адже ринок, як виявилось дуже розумно, ігнорував соціологію і ставив на пана Дональда. Тому стрибок був не такий вражаючий. Проте покупці домінували у всіх українських єврооблігаціях. Від корпоративних до суверенних. Свято дісталось навіть українських акцій, що торгуються за кордонами України. Судячи з усього, хтось шукав що купити, для того, щоб зробити ставку і знайшов тільки акції компанії Феррекспо. В результаті вони підстрибнули тільки за один торговий день на 27%, так наче то Жеваго, а не Маск, купив кілька років тому твіттер і тепер претендує на роль головного олігарха світу. Якби МХП торгувалось на більш ліквідній торгівельний площадці, то до нього міг би приєднатися і Косюк, проте, нажаль, невдалий вибір біржі для розміщення багато років тому не дозволив Міроновському Хлібопродукту доєднатись до вечірок, які там дуже люблять.



На внутрішньому ринку в Україні, здається, ніхто і не помітив бурхливих подій зовнішнього світу, від якого український ринок ізолюваний війною і обмеженням на вивід капіталу. Гривна продовжувала неквапливо торгуватися в режимі «+-10 копійок», змішуючи банківських казначеїв вмирати з нудьги. Зате на ринку ОВДП стався рекордний аукціон. Рекордний з точки зору попиту. Вперше за всю історію об єм поданих заявок перевищив 100 млрд грн. В основному цей самий попит фокусувався на двох облігаціях, розподілившись майже порівну (плюс мінус мільярд) серед двох бенчмарк ОВДП, вказуючи, що саме НБУ забезпечив такий щасливий фінал і це чи не єдине місце у світі на фондовому ринку, де в різких рухах не відчувалось впливу Дональда Трампа. Такий попит дозволив Мінфіну різко знизити дохідність по цим облігаціям, встановивши нові орієнтири для подальших залучень. Що дуже корисно на тлі відсутності новин про підписання податкового закону, що означає більші потреби у залученню грошей на внутрішньому ринку, а значить і більше навантаження на бюджет на кілька наступних років. Причина зависання податкового закону на столі у президента досі невідомо. Хто зна, можливо це також ефект очікування швидкого завершення війни, що означало б скору передвиборчу кампанію, під час якої піднімати податки ніколи не було доброю ідеєю.