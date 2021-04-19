Не всюди безплатно перекидувати. Наприклад, з сенсу можна на пакетку, а з неї сепити. А от з привату безплатно ні, правда можна знімати без комісії, або на свою приватівську кредитку.
Якось набрався більше і допиту не було.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 06:05
Re: Ринок ОВДП
Не всюди безплатно перекидувати. Наприклад, з сенсу можна на пакетку, а з неї сепити. А от з привату безплатно ні, правда можна знімати без комісії, або на свою приватівську кредитку.
Якось набрався більше і допиту не було.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 07:42
Re: Ринок ОВДП
а якщо , виплати вибрати на свою Е-підтримку а закинути кредитні кошти з ВСЕ Можу (епл пеем) дружини , ніде не застопориться ?
Додано: П'ят 03 тра, 2024 08:29
lincoln2 Я залучав для купівлі не тільки зі своїх карточок гроші, а от виплати на свою.
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