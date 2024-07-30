RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 893894895896
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 20:08

Re: Ринок ОВДП

ПриватБанк дозволив купувати ОВДП через Приват24 цілодобово — Finance.ua
https://news.finance.ua/ua/pryvatbank-d ... cilodobovo
Але вибір суттєво зменшився.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6985
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1109 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 20:16

  Ой+ написав:ПриватБанк дозволив купувати ОВДП через Приват24 цілодобово — Finance.ua
https://news.finance.ua/ua/pryvatbank-d ... cilodobovo
Але вибір суттєво зменшився.

Немає ніякого "суттєво зменшився", список як був довгим, таким і лишився
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 691
З нами з: 05.03.13
Подякував: 20 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 20:24

  Всюдиносапхайчик написав:
  Ой+ написав:ПриватБанк дозволив купувати ОВДП через Приват24 цілодобово — Finance.ua
https://news.finance.ua/ua/pryvatbank-d ... cilodobovo
Але вибір суттєво зменшився.

Немає ніякого "суттєво зменшився", список як був довгим, таким і лишився


Список з 28 ОВДП, доступні 14, більшість з яких погашення у 2027-2028
Банк шукає клієнтів з "довгими" грошима
Navegantes
 
Повідомлень: 274
З нами з: 22.02.23
Подякував: 8 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 20:35

  moveton написав:Но именно по ОВГЗ в Сенсе последние месяцы никаких изменений не было: всё покупается и выплачивается. Разумеется, с финмоном после выплаты, но это не ново.

А який може бути фінмон після виплати, якщо я не клієнт? Типовий фінмон працює за принципом ніпеля, які взагалі можуть бути питання після того, як гроші випустили з банки? Я так і не зрозумів чи можна безпечно доливати овер 100к.
klug
 
Повідомлень: 8828
З нами з: 18.08.14
Подякував: 369 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 20:42

Re: Ринок ОВДП

  klug написав:А який може бути фінмон після виплати, якщо я не клієнт?

Якщо йде зарахування на рахунок (транзитний, чи який він там) в момент виплати 400+ тис., то фінмон однозначно буде, при 100-399 це лотерея.
В мене моніторинг був в листопаді 2024. Нічого складного, просто треба спокійно пояснити звідки взялись гроші на ОВДП і підтвердити свої слова паперами, наприклад з податкової чи зарплатними відомостями...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5481
З нами з: 29.07.22
Подякував: 871 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 23:04

  gonzo написав:
  asti написав:Підкажіть, Агріколь ЗА СВОЇ у Дії бере комісію??

в лайфорс пакеті точно немає
Лайфорс - не знаю такого - у мене миттєва картка
(є ще пакет смарт - не активована))
asti
 
Повідомлень: 4455
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 23:09

  Дюрі-бачі написав:
  klug написав:А який може бути фінмон після виплати, якщо я не клієнт?

Якщо йде зарахування на рахунок (транзитний, чи який він там) в момент виплати 400+ тис., то фінмон однозначно буде, при 100-399 це лотерея.
В мене моніторинг був в листопаді 2024. Нічого складного, просто треба спокійно пояснити звідки взялись гроші на ОВДП і підтвердити свої слова паперами, наприклад з податкової чи зарплатними відомостями...

Отут до речі цікаво, якщо у мене, наприклад 300 овдп однієї серії - зберігач Сенс - але вони куплялися у різний час із виплатою на різні є-підтримки. То спочатку Мінфін кидає усю суму на Сенс, а далі вже Сенс розкидує по різних картках - так усе відбувається чи інакше?
asti
 
Повідомлень: 4455
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 23:35

  klug написав:
  moveton написав:Но именно по ОВГЗ в Сенсе последние месяцы никаких изменений не было: всё покупается и выплачивается. Разумеется, с финмоном после выплаты, но это не ново.

А який може бути фінмон після виплати, якщо я не клієнт? Типовий фінмон працює за принципом ніпеля, які взагалі можуть бути питання після того, як гроші випустили з банки? Я так і не зрозумів чи можна безпечно доливати овер 100к.

А о чём речь вообще, если не клиент? Держать у Сенса, как у ДУ, бумаги с выплатой на другой банк? Так у ДУ нет ни финмона, ни Меморандума. Всё оно переведёт без вопросов. Сенс, как банк, в отношении физика тут никак не фигурирует. Финмон тут возникнет только у банка, куда торговец переведёт.

  Дюрі-бачі написав:Якщо йде зарахування на рахунок (транзитний, чи який він там) в момент виплати 400+ тис., то фінмон однозначно буде, при 100-399 це лотерея.
В мене моніторинг був в листопаді 2024.

Мониторинг чего? Транзитного счёта ДУ? На который каждую выплату падают минимум десятки миллионов? Там варианта меньше 400к просто не бывает. Ну, наверное, там проводится мониторинг, как Закон о противодействии терроризму требует, но нужно занимать очень специфическую должность, чтобы его хотя бы заметить. Не говоря уж о том, чтобы по этому поводу самому предоставлять какие-то объяснительные и справки.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5665
З нами з: 23.03.18
Подякував: 62 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 23:41

  asti написав:Отут до речі цікаво, якщо у мене, наприклад 300 овдп однієї серії - зберігач Сенс - але вони куплялися у різний час із виплатою на різні є-підтримки. То спочатку Мінфін кидає усю суму на Сенс, а далі вже Сенс розкидує по різних картках - так усе відбувається чи інакше?

Всё так. Причём даже не важно у кого когда эти бумаги покупались и перепокупались. И по какой причине в паспорте бумаги указан счёт не в Сенсбанке тоже не важно. Важно различать, что Сенс, как банк и, как ДУ - это разные учреждения, хоть и аффилированные. И речь именно про ДУ.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5665
З нами з: 23.03.18
Подякував: 62 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
 
1
6
  #<1 ... 893894895896
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
0 1244
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 4782
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 4033
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8959)
26.06.2025 23:41
Sense Bank (14452)
26.06.2025 23:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.