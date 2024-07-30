RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 894895896897
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 08:13

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:із виплатою на різні є-підтримки
а ось тут цікаво. Саме в Сенсі на різні е-підтримки виплату не робив, а от в ICU хоч в момент покупки були вказані різні картки, виплата проходить на одну.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5486
З нами з: 29.07.22
Подякував: 873 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 08:14

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Мониторинг чего?
вихідної транзакції із ДУ, коли тобі хочуть виплату здійснити
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5486
З нами з: 29.07.22
Подякував: 873 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 08:38

  Дюрі-бачі написав:
  asti написав:із виплатою на різні є-підтримки
а ось тут цікаво. Саме в Сенсі на різні е-підтримки виплату не робив, а от в ICU хоч в момент покупки були вказані різні картки, виплата проходить на одну.

Все проходило без проблем у сенсі.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6986
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:49

А ось і графік на 3-й квартал, заплановано торги тричі по $ і двічі по €. Для порівняння у 2024 році за аналогічний період було 5 торгів по долару з загальним лімітом 900 млн та 2 по євро з лімітом 200 млн.

https://www.mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 692
З нами з: 05.03.13
Подякував: 20 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 11:08

  moveton написав:
  VASH написав:Буду вдячний за підказку щодо вибору банку (крім Сенсу співпрацюю з ПУМБ, Приватом та Акордом). Основні критерії вибору банку – мінімальні тарифи на зарахування/перерахування коштів, наявність функціонального мобільного застосунку, швидкість проведення операцій, ну й звісно адекватна політика банку щодо лімітів на операції.

Вообще на такие критерии, раз пофиг на снятие налички, идеальным кажется Авангард в его ипостаси ICU Bank: все валюты бесплатны на вход, а в гривне и на выход (нет мониного ощипывания при переводе на юриков). При более-менее приличных суммах самый дешёвый в Украине исходящий SWIFT (при покупке валютных бумаг в ICU вообще бесплатный будет). При этом он один из немногих украинских банков, которые Меморандум даже не подписывали (тут не знаю - это считать адекватным по лимитам или, наоборот, совсем уж неадекватным отщепенцем). Мобильное приложение - какой-то функционал имеет. Но его почему-то не любят упоминать. Может слишком очевиден по крайней мере для этой темы, где все знают что такое ICU и в каком банке оно живёт.

Дякую (+1). Справа у тому, що можливість зняття налу потенційно у нашій справі не може бути «пофіг» :) . Подивився на сайт цього банку, безумовно цікаво. Але вже занадто вузько «заточений» (касові операції – послуга не надається; не бачу картки єПідтримка, тобто потенційно купівля через Дію відпадає).
VASH
 
Повідомлень: 720
З нами з: 26.10.09
Подякував: 142 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 13:12

  Дюрі-бачі написав:
  asti написав:із виплатою на різні є-підтримки
а ось тут цікаво. Саме в Сенсі на різні е-підтримки виплату не робив, а от в ICU хоч в момент покупки були вказані різні картки, виплата проходить на одну.
Це точно - ICU на одну виплачує? Це погано - мені казали, що цим bond бавився, від ICU такого не чекав... :( :(
asti
 
Повідомлень: 4458
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 13:14

Тут, до слова, ТАС цікаві новини по Very card шлє... 😐😐
asti
 
Повідомлень: 4458
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 894895896897
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
0 1270
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 4821
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 4071
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3410)
27.06.2025 13:56
Ринок ОВДП (8967)
27.06.2025 13:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.