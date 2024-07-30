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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 01 лип, 2025 12:16
vadymbanker написав:
Для покупки ОВДП на аукціоні фін мон не потрібен, коли йдеться про військові облігації. Так в Ощаді. Напевно і в Приваті
Зате він потрібен при виводі цих коштів.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 12:29
Дюрі-бачі написав: vadymbanker написав:
Для покупки ОВДП на аукціоні фін мон не потрібен, коли йдеться про військові облігації. Так в Ощаді. Напевно і в Приваті
Зате він потрібен при виводі цих коштів.
Мені ні разу не питали при виводі, так говорять іноді це, но по факту питань не має. Тому що кошти вже в банку. Просто знімаєш і все, якщо потрібно.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 12:38
vadymbanker написав: Дюрі-бачі написав: vadymbanker написав:
Для покупки ОВДП на аукціоні фін мон не потрібен, коли йдеться про військові облігації. Так в Ощаді. Напевно і в Приваті
Зате він потрібен при виводі цих коштів.
Мені ні разу не питали при виводі, так говорять іноді це, но по факту питань не має. Тому що кошти вже в банку. Просто знімаєш і все, якщо потрібно.
Мене в Сенсі моніторили в момент отримання виплати на 400+ тис.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 12:49
Дюрі-бачі написав: vadymbanker написав:
Дюрі-бачі написав:[quote="5869538:vadymbanker"]Для покупки ОВДП на аукціоні фін мон не потрібен, коли йдеться про військові облігації. Так в Ощаді. Напевно і в Приваті
Зате він потрібен при виводі цих коштів.
Мені ні разу не питали при виводі, так говорять іноді це, но по факту питань не має. Тому що кошти вже в банку. Просто знімаєш і все, якщо потрібно.
Мене в Сенсі моніторили в момент отримання виплати на 400+ тис.[/quote]Мені ні, не в Сенсі ні в Ощаді.
У вас це можливо тому, що ви в вказали раніше очікуванні надходження набагато менше ніж прийшло з ОВДП.
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